Ochelarii Meta, puși lângă Jeffrey Epstein într-o reclamă devastatoare: „Pentru cei care nu cred în consimțământ”

O reclamă falsă construită pentru a șoca

Imaginea folosită în campanie provine din fotografia făcută lui Jeffrey Epstein pentru registrul infractorilor sexuali din New York. Activistul apare în imagine purtând ochelari care imită dispozitivele Meta. Mesajul face o asociere intenționat brutală între lipsa consimțământului și posibilitatea înregistrării discrete.

Grupul nu încearcă să sugereze că Epstein a folosit vreodată ochelari Meta. Acesta a murit în 2019, înainte de lansarea primei generații a dispozitivului. Imaginea este folosită ca simbol al abuzului, al supravegherii ascunse și al încălcării limitelor personale.

Campania vine după un alt afiș instalat de aceeași organizație. Acela folosea imaginea lui Kylie Jenner și o tehnică vizuală inspirată de filmul „They Live”. Privit dintr-un anumit unghi, posterul părea o reclamă normală. Din altă poziție, chipul vedetei se transforma într-o figură monstruoasă, iar mesajul devenea „Meta: We’re always watching”.

Protestele apar într-un moment în care ochelarii inteligenți Ray-Ban Meta sunt analizați tot mai atent de autorități și organizații pentru protecția vieții private. Camera integrată poate fotografia și filma fără ca purtătorul să scoată telefonul din buzunar.

Lumina de înregistrare nu îi convinge pe critici

Ochelarii Meta au un indicator luminos alb care se aprinde atunci când camera este folosită. Compania susține că lumina nu poate fi dezactivată din setări. Dispozitivul poate chiar să blocheze filmarea dacă indicatorul este acoperit sau deteriorat.

Problema este că lumina poate fi greu de observat. Este mică și se află direct în rama ochelarilor. Pe o stradă luminoasă, într-un club sau într-un mijloc de transport, o persoană poate să nu realizeze că este filmată.