Ochelarii Meta, puși lângă Jeffrey Epstein într-o reclamă devastatoare: „Pentru cei care nu cred în consimțământ”
O campanie neoficială apărută pe străzile Londrei atacă direct una dintre cele mai sensibile probleme ale ochelarilor inteligenți Meta. Un afiș îl prezintă pe infractorul sexual Jeffrey Epstein purtând o pereche de ochelari cu cameră, alături de mesajul „Glasses for people who don’t do consent”, potrivit Futurism.
Posterul nu este realizat sau aprobat de Meta. Este o intervenție a grupului activist britanic Everyone Hates Elon. Afișul a fost instalat într-o stație de autobuz din Londra, aproape de birourile companiei din zona King’s Cross. Scopul său este să atragă atenția asupra posibilității ca oamenii să fie filmați fără să știe.
Epstein Meta AI Glasses advert on Carnegie Street
by
u/Physical_Echo_9372 in
london
O reclamă falsă construită pentru a șoca
Imaginea folosită în campanie provine din fotografia făcută lui Jeffrey Epstein pentru registrul infractorilor sexuali din New York. Activistul apare în imagine purtând ochelari care imită dispozitivele Meta. Mesajul face o asociere intenționat brutală între lipsa consimțământului și posibilitatea înregistrării discrete.
Grupul nu încearcă să sugereze că Epstein a folosit vreodată ochelari Meta. Acesta a murit în 2019, înainte de lansarea primei generații a dispozitivului. Imaginea este folosită ca simbol al abuzului, al supravegherii ascunse și al încălcării limitelor personale.
Campania vine după un alt afiș instalat de aceeași organizație. Acela folosea imaginea lui Kylie Jenner și o tehnică vizuală inspirată de filmul „They Live”. Privit dintr-un anumit unghi, posterul părea o reclamă normală. Din altă poziție, chipul vedetei se transforma într-o figură monstruoasă, iar mesajul devenea „Meta: We’re always watching”.
Protestele apar într-un moment în care ochelarii inteligenți Ray-Ban Meta sunt analizați tot mai atent de autorități și organizații pentru protecția vieții private. Camera integrată poate fotografia și filma fără ca purtătorul să scoată telefonul din buzunar.
Lumina de înregistrare nu îi convinge pe critici
Ochelarii Meta au un indicator luminos alb care se aprinde atunci când camera este folosită. Compania susține că lumina nu poate fi dezactivată din setări. Dispozitivul poate chiar să blocheze filmarea dacă indicatorul este acoperit sau deteriorat.
Problema este că lumina poate fi greu de observat. Este mică și se află direct în rama ochelarilor. Pe o stradă luminoasă, într-un club sau într-un mijloc de transport, o persoană poate să nu realizeze că este filmată.
O cameră ținută în mână reprezintă un semnal ușor de interpretat. Ochelarii sunt însă percepuți ca un obiect obișnuit. Cel filmat poate crede că purtătorul doar se uită la el. Această ambiguitate alimentează acuzațiile potrivit cărora tehnologia normalizează supravegherea permanentă.
Meta a început să intervină împotriva conținutului în care ochelarii sunt folosiți pentru hărțuirea oamenilor sau pentru farse realizate fără acordul lor. Eliminarea clipurilor după publicare nu împiedică însă înregistrarea inițială. Odată capturat, materialul poate fi copiat și distribuit pe alte platforme.
Controversele au devenit suficient de puternice încât Apple ar pregăti ochelari inteligenți axați pe confidențialitate. Compania ar putea evita recunoașterea facială și înregistrarea permanentă, încercând să transforme protecția datelor într-un avantaj în fața Meta.
Tehnologia utilă poate deveni rapid un instrument de abuz
Ochelarii cu AI pot avea întrebuințări reale. Îți pot citi un text, traduce o conversație, identifica un obiect sau descrie mediul pentru o persoană cu probleme de vedere. Pot prelua apeluri și pot realiza fotografii fără să folosești mâinile.
Aceleași funcții pot fi însă folosite pentru a înregistra femei, copii sau persoane aflate în situații vulnerabile. Problema nu este existența camerei, ci faptul că ea se integrează într-un obiect care nu mai atrage atenția.
Piața se extinde rapid. Meta lansează modele noi, iar Samsung și producătorii chinezi pregătesc alternative. Unele dispozitive promit asistenți capabili să analizeze permanent ceea ce se întâmplă în jur. Noile modele Meta cu ecran și funcții AI arată că aceste camere purtabile nu mai sunt doar un experiment.
Afișul din Londra este intenționat ofensator. Tocmai acesta este scopul său. Grupul activist vrea să provoace o conversație pe care prezentările elegante ale companiilor o evită: cine îți cere acordul atunci când camera nu mai este în telefon, ci pe chipul persoanei care te privește?