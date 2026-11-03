„The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” vine cu o surpriză uriașă înainte de premieră. Meta schimbă modul în care vei putea vedea filmul
Universul „The Hunger Games” se pregătește să revină pe marile ecrane, dar noul film nu va miza exclusiv pe povestea violentă a competiției din Panem. Lionsgate a anunțat o colaborare cu Meta, compania din spatele Facebook și Instagram, pentru a transforma „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” într-o experiență cinematografică 3D. Parteneriatul ar putea reprezenta și un pas important în apropierea dintre industria filmului și dispozitivele de realitate virtuală.
Potrivit TheWrap, anunțul a fost făcut pe 2 noiembrie 2026, cu mai puțin de trei săptămâni înaintea premierei cinematografice programate pentru 20 noiembrie. Este prima dată când Meta colaborează cu un studio important de la Hollywood pentru conversia unui lungmetraj în 3D, special pentru susținerea lansării în cinematografe.
Noul „The Hunger Games” va putea fi văzut și în format 3D
Conversia filmului a fost realizată în colaborare cu regizorul Francis Lawrence și compania DNEG, cunoscută pentru efectele vizuale realizate în numeroase producții de la Hollywood.
Echipa specializată în conversii stereoscopice a DNEG are o experiență de peste 15 ani în domeniu. Obiectivul a fost adaptarea imaginilor pentru a oferi spectatorilor o senzație mai pronunțată de profunzime, fără modificarea poveștii originale.
Formatul 3D poate avea un impact important asupra scenelor de acțiune, mai ales în cazul unei francize în care arenele, efectele vizuale și confruntările dintre personaje joacă un rol central.
Biletele pentru proiecțiile 3D au fost deja puse în vânzare pe piețele anunțate de distribuitor.
Parteneriatul nu se limitează însă la cinematografe. Lionsgate și Meta intenționează să pună ulterior la dispoziție versiunea 3D și pentru noii ochelari de realitate virtuală dezvoltați de compania americană.
Dispozitivul Meta VR Glasses este programat pentru lansare în primăvara anului 2027 și promite un sistem de afișare de înaltă rezoluție, împreună cu suport pentru tehnologii audio și video avansate.
Disponibilitatea filmului pe acest dispozitiv ar putea permite vizionarea într-un mediu virtual, cu un ecran cinematografic simulat.
Povestea revine în trecutul lui Haymitch Abernathy
„The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” este o nouă adaptare după universul literar creat de Suzanne Collins și urmărește tinerețea lui Haymitch Abernathy, personaj interpretat de Woody Harrelson în filmele originale.
Acțiunea se desfășoară cu 24 de ani înainte de evenimentele din prima poveste cu Katniss Everdeen și explorează cea de-a 50-a ediție a Jocurilor Foamei, cunoscută drept al doilea Quarter Quell.
Competiția este deosebit de brutală, deoarece Capitoliul impune participarea unui număr dublu de tributuri față de edițiile obișnuite.
Tânărul Haymitch, interpretat de Joseph Zada, este selectat pentru a participa la jocuri, fiind obligat să supraviețuiască într-un sistem construit pentru spectacol și control politic.
Din distribuție face parte și McKenna Grace, care o interpretează pe Maysilee Donner.
Primele imagini au oferit deja indicii despre amploarea producției, iar teaserul „Sunrise on the Reaping” prezentat anterior pe Playtech a evidențiat atmosfera violentă a competiției și importanța trecutului lui Haymitch.
De ce parteneriatul dintre Lionsgate și Meta este important
Colaborarea poate reprezenta un experiment relevant pentru viitorul distribuției cinematografice. Studiourile caută metode prin care să transforme lansările importante în evenimente, iar tehnologiile imersive oferă noi posibilități.
Totuși, un film convertit în 3D nu este același lucru cu o experiență VR interactivă. Spectatorul va urmări în continuare o poveste cinematografică, fără să poată modifica acțiunea sau să se deplaseze liber în universul filmului.
Diferența constă în modalitatea de prezentare și în senzația de profunzime oferită de dispozitiv.
Pentru Lionsgate, noul format reprezintă o oportunitate de a promova una dintre cele mai valoroase francize ale sale. Pentru Meta, parteneriatul poate demonstra că dispozitivele de realitate virtuală nu sunt destinate exclusiv jocurilor video.
Rămâne de văzut cât de mult va contribui versiunea 3D la încasările filmului și dacă alte studiouri vor adopta aceeași strategie.
Cert este că „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” se anunță deja unul dintre evenimentele cinematografice importante ale lunii noiembrie. Iar pentru fanii care așteaptă să descopere trecutul lui Haymitch, noul format promite o perspectivă diferită asupra unuia dintre cele mai nemiloase capitole din istoria Panemului.