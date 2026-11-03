„The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” vine cu o surpriză uriașă înainte de premieră. Meta schimbă modul în care vei putea vedea filmul

Noul „The Hunger Games” va putea fi văzut și în format 3D

Conversia filmului a fost realizată în colaborare cu regizorul Francis Lawrence și compania DNEG, cunoscută pentru efectele vizuale realizate în numeroase producții de la Hollywood.

Echipa specializată în conversii stereoscopice a DNEG are o experiență de peste 15 ani în domeniu. Obiectivul a fost adaptarea imaginilor pentru a oferi spectatorilor o senzație mai pronunțată de profunzime, fără modificarea poveștii originale.

Formatul 3D poate avea un impact important asupra scenelor de acțiune, mai ales în cazul unei francize în care arenele, efectele vizuale și confruntările dintre personaje joacă un rol central.

Biletele pentru proiecțiile 3D au fost deja puse în vânzare pe piețele anunțate de distribuitor.

Parteneriatul nu se limitează însă la cinematografe. Lionsgate și Meta intenționează să pună ulterior la dispoziție versiunea 3D și pentru noii ochelari de realitate virtuală dezvoltați de compania americană.

Dispozitivul Meta VR Glasses este programat pentru lansare în primăvara anului 2027 și promite un sistem de afișare de înaltă rezoluție, împreună cu suport pentru tehnologii audio și video avansate.

Disponibilitatea filmului pe acest dispozitiv ar putea permite vizionarea într-un mediu virtual, cu un ecran cinematografic simulat.