Meta cumpără un startup de AI care promite să schimbe modul în care este scris codul. Ce se întâmplă cu platforma după preluare

Ce poate face Conductor și de ce a atras atenția Meta

Fondată în 2024, Conductor dezvoltă o platformă prin care programatorii pot organiza mai mulți agenți AI în spații de lucru separate, astfel încât aceștia să lucreze în paralel la diferite componente ale aceluiași proiect software.

Sistemul permite împărțirea activității în sarcini distincte, fiecare agent ocupându-se de o anumită parte a proiectului. În loc ca toate operațiunile să fie executate succesiv, mai multe componente pot fi dezvoltate simultan, ceea ce ar putea simplifica gestionarea proiectelor complexe.

Agenții pot funcționa în cloud, local sau prin intermediul telefonului. Un detaliu important este că modelele AI folosite de platformă nu sunt dezvoltate direct de Conductor. Compania integrează tehnologii provenite de la laboratoare importante din industrie, inclusiv Anthropic și OpenAI.

Produsul principal al startupului a fost lansat abia în vara anului 2026, ceea ce face ca achiziția să vină la scurt timp după intrarea sa pe piață. Pentru Meta, tehnologia ar putea reprezenta o completare a propriilor proiecte dedicate programării asistate de inteligență artificială.

Ce se întâmplă cu Conductor după achiziție

Charlie Holtz, fondatorul și directorul executiv al startupului, a confirmat preluarea într-un mesaj publicat miercuri. Acesta a transmis că echipa Conductor se alătură Meta și a sugerat că lucrează la o nouă interfață, fără să ofere detalii despre viitorul produs.

Holtz a menționat că utilizatorii ar putea primi acces la ceva nou la începutul anului viitor. Deocamdată, nu este clar dacă va fi vorba despre o versiune extinsă a platformei existente sau despre un produs integrat în ecosistemul Meta.

Până la începutul anului 2027, funcțiile principale ale Conductor vor continua să funcționeze în forma actuală. Există însă o excepție importantă: serviciul cloud va fi închis pe 20 noiembrie 2026. După această dată, compania va începe ștergerea datelor stocate în cloud de către clienți.