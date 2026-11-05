Meta cumpără un startup de AI care promite să schimbe modul în care este scris codul. Ce se întâmplă cu platforma după preluare
Meta a achiziționat Conductor, un startup specializat în instrumente de programare bazate pe inteligență artificială, care permite dezvoltarea simultană a mai multor componente software cu ajutorul unor agenți AI. Tranzacția face parte din eforturile companiei conduse de Mark Zuckerberg de a recupera teren în competiția pentru dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială tot mai avansate.
Anunțul a fost confirmat de Meta și de reprezentanții Conductor, însă valoarea tranzacției și alte detalii financiare nu au fost făcute publice. Preluarea vine într-un moment în care marile companii tehnologice investesc tot mai mult în agenți AI capabili să execute sarcini complexe, inclusiv dezvoltarea de software, se arată în comunicat.
Ce poate face Conductor și de ce a atras atenția Meta
Fondată în 2024, Conductor dezvoltă o platformă prin care programatorii pot organiza mai mulți agenți AI în spații de lucru separate, astfel încât aceștia să lucreze în paralel la diferite componente ale aceluiași proiect software.
Sistemul permite împărțirea activității în sarcini distincte, fiecare agent ocupându-se de o anumită parte a proiectului. În loc ca toate operațiunile să fie executate succesiv, mai multe componente pot fi dezvoltate simultan, ceea ce ar putea simplifica gestionarea proiectelor complexe.
Agenții pot funcționa în cloud, local sau prin intermediul telefonului. Un detaliu important este că modelele AI folosite de platformă nu sunt dezvoltate direct de Conductor. Compania integrează tehnologii provenite de la laboratoare importante din industrie, inclusiv Anthropic și OpenAI.
Produsul principal al startupului a fost lansat abia în vara anului 2026, ceea ce face ca achiziția să vină la scurt timp după intrarea sa pe piață. Pentru Meta, tehnologia ar putea reprezenta o completare a propriilor proiecte dedicate programării asistate de inteligență artificială.
Ce se întâmplă cu Conductor după achiziție
Charlie Holtz, fondatorul și directorul executiv al startupului, a confirmat preluarea într-un mesaj publicat miercuri. Acesta a transmis că echipa Conductor se alătură Meta și a sugerat că lucrează la o nouă interfață, fără să ofere detalii despre viitorul produs.
Holtz a menționat că utilizatorii ar putea primi acces la ceva nou la începutul anului viitor. Deocamdată, nu este clar dacă va fi vorba despre o versiune extinsă a platformei existente sau despre un produs integrat în ecosistemul Meta.
Până la începutul anului 2027, funcțiile principale ale Conductor vor continua să funcționeze în forma actuală. Există însă o excepție importantă: serviciul cloud va fi închis pe 20 noiembrie 2026. După această dată, compania va începe ștergerea datelor stocate în cloud de către clienți.
Prin urmare, persoanele care folosesc această componentă a platformei trebuie să țină cont de termenul anunțat și să își salveze informațiile de care au nevoie înainte de închiderea serviciului.
Meta a confirmat achiziția, dar nu a oferit informații suplimentare despre tranzacție sau despre planurile concrete pentru integrarea echipei și a tehnologiei Conductor.
Meta accelerează investițiile în agenți AI pentru programare
Achiziția se înscrie într-o strategie mai amplă prin care Meta încearcă să recupereze diferența față de companiile care au avansat mai repede în dezvoltarea serviciilor bazate pe inteligență artificială.
În august 2026, compania a lansat Muse Code, propriul agent AI destinat lucrului cu baze de cod de mari dimensiuni. Instrumentul face parte din eforturile Meta de a dezvolta tehnologii care să îi ajute pe programatori să gestioneze proiecte software complexe.
În paralel, agenții Muse au înregistrat o creștere importantă a numărului de utilizatori. Meta a anunțat recent că serviciul a depășit pragul de 10 milioane de descărcări în Statele Unite în primele 40 de zile de la lansare.
Compania a făcut și alte achiziții în domeniul inteligenței artificiale în ultimul an, printre care se numără Moltbook, o platformă socială destinată agenților AI care a devenit virală.
Ce urmărește Meta prin această achiziție
Interesul pentru Conductor arată că Meta acordă o importanță tot mai mare instrumentelor care permit agenților AI să colaboreze și să execute sarcini în paralel. Dezvoltarea software este unul dintre domeniile în care astfel de sisteme pot avea un impact direct, deoarece pot prelua activități repetitive și pot contribui la organizarea unor proiecte cu numeroase componente.
Prin integrarea echipei Conductor, Meta ar putea obține experiență suplimentară în construirea unor interfețe și fluxuri de lucru bazate pe mai mulți agenți AI. Totuși, compania nu a explicat încă modul în care tehnologia va fi folosită în produsele sale.