Apple vrea să bată Meta cu arma care doare cel mai tare: ochelari inteligenți care nu te spionează

Apple nu își permite un scandal de tip Meta

Apple promovează de mai bine de un deceniu protecția datelor. Compania folosește acest mesaj pentru a-și diferenția telefoanele, calculatoarele și serviciile. Intrarea pe piața ochelarilor cu cameră poate afecta însă această reputație.

Dispozitivul va fi comparat imediat cu modelele Meta. Acestea au fost criticate pentru filmările discrete și pentru funcțiile care analizează permanent mediul din jur. Controversele au crescut după apariția informațiilor despre o posibilă funcție de recunoaștere facială. O investigație a ridicat deja semne de întrebare privind funcția de „spionaj” a ochelarilor Meta.

Apple ar evita recunoașterea facială. Compania nu ar introduce nici o funcție de înregistrare permanentă. Aceasta ar fi diferită de sistemul „super sensing” pregătit de Meta. El poate analiza continuu ceea ce se întâmplă în jurul utilizatorului.

Procesarea s-ar putea face direct pe dispozitiv

O mare parte dintre operațiunile ochelarilor Apple ar urma să fie procesate local. Informațiile surprinse de senzori nu ar mai trebui trimise de fiecare dată către un server. Această abordare poate reduce cantitatea de date personale care părăsește dispozitivul.

Strategia nu este nouă pentru Apple. Compania folosește deja procesarea locală pentru mai multe funcții bazate pe inteligență artificială. Noua generație Apple Intelligence extinde această abordare pe iPhone, iPad, Mac, Apple Watch și AirPods.

Apple ar evita și folosirea înregistrărilor clienților pentru antrenarea modelelor AI. Este o diferență importantă. Ochelarii pot surprinde fețe, conversații, locuințe și informații de pe ecranele din apropiere. Astfel de date sunt mult mai sensibile decât o simplă comandă vocală.

Compania pregătește și alte protecții hardware și software. Detaliile nu sunt cunoscute. Apple trebuie să găsească o metodă clară prin care oamenii din jur să afle când camera este folosită. Un indicator luminos poate ajuta. Nu rezolvă însă complet problema consimțământului.