Apple vrea să bată Meta cu arma care doare cel mai tare: ochelari inteligenți care nu te spionează
Apple pregătește prima sa pereche de ochelari inteligenți. Dispozitivul ar urma să fie prezentat în iunie 2027, la conferința WWDC. Lansarea comercială este așteptată până la finalul aceluiași an, potrivit informațiilor publicate de The Verge.
Compania nu vrea doar să ofere o alternativă la ochelarii Ray-Ban Meta. Apple ar încerca să transforme confidențialitatea în principalul avantaj al produsului. Este o alegere previzibilă. Ochelarii cu camere integrate au provocat deja scandaluri. Oamenii pot fi fotografiați sau filmați fără să observe.
Apple nu își permite un scandal de tip Meta
Apple promovează de mai bine de un deceniu protecția datelor. Compania folosește acest mesaj pentru a-și diferenția telefoanele, calculatoarele și serviciile. Intrarea pe piața ochelarilor cu cameră poate afecta însă această reputație.
Dispozitivul va fi comparat imediat cu modelele Meta. Acestea au fost criticate pentru filmările discrete și pentru funcțiile care analizează permanent mediul din jur. Controversele au crescut după apariția informațiilor despre o posibilă funcție de recunoaștere facială. O investigație a ridicat deja semne de întrebare privind funcția de „spionaj” a ochelarilor Meta.
Apple ar evita recunoașterea facială. Compania nu ar introduce nici o funcție de înregistrare permanentă. Aceasta ar fi diferită de sistemul „super sensing” pregătit de Meta. El poate analiza continuu ceea ce se întâmplă în jurul utilizatorului.
Procesarea s-ar putea face direct pe dispozitiv
O mare parte dintre operațiunile ochelarilor Apple ar urma să fie procesate local. Informațiile surprinse de senzori nu ar mai trebui trimise de fiecare dată către un server. Această abordare poate reduce cantitatea de date personale care părăsește dispozitivul.
Strategia nu este nouă pentru Apple. Compania folosește deja procesarea locală pentru mai multe funcții bazate pe inteligență artificială. Noua generație Apple Intelligence extinde această abordare pe iPhone, iPad, Mac, Apple Watch și AirPods.
Apple ar evita și folosirea înregistrărilor clienților pentru antrenarea modelelor AI. Este o diferență importantă. Ochelarii pot surprinde fețe, conversații, locuințe și informații de pe ecranele din apropiere. Astfel de date sunt mult mai sensibile decât o simplă comandă vocală.
Compania pregătește și alte protecții hardware și software. Detaliile nu sunt cunoscute. Apple trebuie să găsească o metodă clară prin care oamenii din jur să afle când camera este folosită. Un indicator luminos poate ajuta. Nu rezolvă însă complet problema consimțământului.
Ar putea exista și o versiune fără cameră
Apple analizează inclusiv posibilitatea unui model fără cameră. O altă variantă ar putea avea o cameră folosită doar ca senzor. Aceasta ar analiza mediul, dar nu ar putea salva fotografii sau videoclipuri.
Un asemenea dispozitiv ar limita riscurile de abuz. Ar putea păstra funcțiile audio, comenzile vocale și accesul la un asistent AI. Utilizatorul ar primi informații fără să poată filma discret oamenii din jur.
Competiția va fi puternică. Meta domină momentan această categorie. Google și Samsung pregătesc la rândul lor ochelari inteligenți cu Gemini. Mai mulți producători tradiționali de rame sunt implicați în dezvoltarea noilor modele.
Apple nu a confirmat oficial produsul. Informațiile provin de la Mark Gurman, jurnalist Bloomberg cunoscut pentru dezvăluirile despre planurile companiei. Prezentarea din iunie 2027 și lansarea până la finalul anului pot suferi modificări.
Miza este însă clară. Apple nu poate intra pe această piață cu o cameră ascunsă într-o ramă și câteva promisiuni generale. Compania trebuie să demonstreze că ochelarii săi pot fi inteligenți fără să transforme fiecare persoană din jur într-un subiect filmat fără acord.