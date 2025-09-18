Meta lansează ochelari inteligenți cu ecran integrat și promite un pas spre „superinteligență”

Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, a prezentat în California o nouă generație de ochelari inteligenți, marca Ray-Ban, care integrează pentru prima dată un ecran digital în lentilă. Dispozitivul, denumit oficial Meta Ray-Ban Display, este disponibil din 30 septembrie 2025, la un preț de pornire de 799 de dolari, și vine la pachet cu o brățară specială ce transformă gesturile mâinii în comenzi pentru apeluri, mesaje sau notificări.

În cadrul conferinței anuale Meta Connect, Zuckerberg a descris noul produs drept „forma ideală pentru acces la superinteligență personală”. Ideea companiei este ca utilizatorii să poată rămâne conectați la realitatea imediată, dar să aibă simultan acces la funcțiile avansate ale inteligenței artificiale: asistenți digitali, memorie extinsă, comunicare rapidă și chiar îmbunătățirea simțurilor, scrie Reuters.

Ochelarii includ un mic display în lentila dreaptă, suficient pentru notificări, mesaje scurte și informații de bază. Brățara de control permite răspunsuri la apeluri sau texte prin simple mișcări ale mâinii, fără a scoate telefonul din buzunar. Meta promite că aceste gesturi vor deveni intuitive, oferind o experiență similară cu folosirea unui smartphone, dar cu libertate de mișcare.

Concurență puternică și provocări tehnologice

Lansarea are loc într-un moment în care piața inteligenței artificiale se dezvoltă accelerat, cu rivali precum OpenAI și Google deja avansați în modelele de AI. Meta investește zeci de miliarde de dolari în cipuri dedicate și atrage specialiști pentru a-și consolida poziția. Noul dispozitiv este văzut de analiști drept un pas intermediar către proiectul „Orion”, o pereche de ochelari AR de generație viitoare planificată pentru 2027.

Totuși, demonstrația de la eveniment nu a fost lipsită de emoții: un apel demonstrativ nu a reușit să se conecteze, iar Zuckerberg a recunoscut problema pe scenă, stârnind aplauze. Experții subliniază că software-ul trebuie încă perfecționat pentru ca produsul să devină atractiv pentru publicul larg. Chiar și așa, cercetările IDC estimează că livrările globale de căști AR/VR și ochelari inteligenți fără ecran vor crește cu aproape 40% în 2025, Meta fiind un motor principal al acestui avans.

Extinderea gamei și atenția asupra siguranței

Pe lângă Meta Ray-Ban Display, compania a anunțat ochelari sportivi Oakley Vanguard, cu integrare în platforme de fitness precum Garmin și Strava, autonomie de până la nouă ore și un preț de 499 de dolari, disponibili din 21 octombrie. De asemenea, gama Ray-Ban clasică primește o actualizare cu baterie mai mare și cameră îmbunătățită, la 379 de dolari.

În ciuda inovațiilor, Meta continuă să fie criticată pentru modul în care gestionează siguranța copiilor pe platformele sociale. Raportări recente au arătat conversații nepotrivite între chatbot-urile Meta și minori, iar avertismentele specialiștilor despre efectele realității virtuale asupra celor mici rămân subiecte sensibile.

Lansarea noilor ochelari arată ambiția companiei de a aduce inteligența artificială în viața cotidiană, oferind un dispozitiv care îmbină mobilitatea cu accesul la informație în timp real. Rămâne însă de văzut dacă publicul larg va considera prețul de aproape 800 de dolari justificat pentru promisiunea unei „superinteligențe” purtabile.