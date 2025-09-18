Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 09:25
de Ozana Mazilu

Meta lansează ochelari inteligenți cu ecran integrat și promite un pas spre „superinteligență”

TEHNOLOGIE
Meta lansează ochelari inteligenți cu ecran integrat și promite un pas spre „superinteligență”
Ochelari pentru „superinteligență” și control prin gesturi Foto: Meta

Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, a prezentat în California o nouă generație de ochelari inteligenți, marca Ray-Ban, care integrează pentru prima dată un ecran digital în lentilă. Dispozitivul, denumit oficial Meta Ray-Ban Display, este disponibil din 30 septembrie 2025, la un preț de pornire de 799 de dolari, și vine la pachet cu o brățară specială ce transformă gesturile mâinii în comenzi pentru apeluri, mesaje sau notificări.

În cadrul conferinței anuale Meta Connect, Zuckerberg a descris noul produs drept „forma ideală pentru acces la superinteligență personală”. Ideea companiei este ca utilizatorii să poată rămâne conectați la realitatea imediată, dar să aibă simultan acces la funcțiile avansate ale inteligenței artificiale: asistenți digitali, memorie extinsă, comunicare rapidă și chiar îmbunătățirea simțurilor, scrie Reuters.

Ochelarii includ un mic display în lentila dreaptă, suficient pentru notificări, mesaje scurte și informații de bază. Brățara de control permite răspunsuri la apeluri sau texte prin simple mișcări ale mâinii, fără a scoate telefonul din buzunar. Meta promite că aceste gesturi vor deveni intuitive, oferind o experiență similară cu folosirea unui smartphone, dar cu libertate de mișcare.

Vezi și:
Comunicarea dintre oameni și animale, mai aproape de realitate ca niciodată. Cum ajută inteligența artificială să înțelegem ce vor „necuvântătoarele” să ne transmită
Cum îți găsești primul job într-un startup de inteligență artificială: lecțiile unui tânăr absolvent

Concurență puternică și provocări tehnologice

Lansarea are loc într-un moment în care piața inteligenței artificiale se dezvoltă accelerat, cu rivali precum OpenAI și Google deja avansați în modelele de AI. Meta investește zeci de miliarde de dolari în cipuri dedicate și atrage specialiști pentru a-și consolida poziția. Noul dispozitiv este văzut de analiști drept un pas intermediar către proiectul „Orion”, o pereche de ochelari AR de generație viitoare planificată pentru 2027.

Totuși, demonstrația de la eveniment nu a fost lipsită de emoții: un apel demonstrativ nu a reușit să se conecteze, iar Zuckerberg a recunoscut problema pe scenă, stârnind aplauze. Experții subliniază că software-ul trebuie încă perfecționat pentru ca produsul să devină atractiv pentru publicul larg. Chiar și așa, cercetările IDC estimează că livrările globale de căști AR/VR și ochelari inteligenți fără ecran vor crește cu aproape 40% în 2025, Meta fiind un motor principal al acestui avans.

Extinderea gamei și atenția asupra siguranței

Pe lângă Meta Ray-Ban Display, compania a anunțat ochelari sportivi Oakley Vanguard, cu integrare în platforme de fitness precum Garmin și Strava, autonomie de până la nouă ore și un preț de 499 de dolari, disponibili din 21 octombrie. De asemenea, gama Ray-Ban clasică primește o actualizare cu baterie mai mare și cameră îmbunătățită, la 379 de dolari.

În ciuda inovațiilor, Meta continuă să fie criticată pentru modul în care gestionează siguranța copiilor pe platformele sociale. Raportări recente au arătat conversații nepotrivite între chatbot-urile Meta și minori, iar avertismentele specialiștilor despre efectele realității virtuale asupra celor mici rămân subiecte sensibile.

Lansarea noilor ochelari arată ambiția companiei de a aduce inteligența artificială în viața cotidiană, oferind un dispozitiv care îmbină mobilitatea cu accesul la informație în timp real. Rămâne însă de văzut dacă publicul larg va considera prețul de aproape 800 de dolari justificat pentru promisiunea unei „superinteligențe” purtabile.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
Recomandări
Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”
Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”
Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment
Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment
Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță
Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță
Val de concedieri anunțate în mediul de afaceri: antreprenorii cer măsuri rapide pentru a evita o criză prelungită
Val de concedieri anunțate în mediul de afaceri: antreprenorii cer măsuri rapide pentru a evita o criză prelungită
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie
Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie
Leul românesc, un pic mai valoros din motive care nu au legătură cu România. Aprecierea a ignorat inflația
Leul românesc, un pic mai valoros din motive care nu au legătură cu România. Aprecierea a ignorat inflația
Câţi bani face o cameristă în Statele Unite ale Americii doar din bacşiş, într-o singură zi? O româncă filmează tot ce găseşte
Câţi bani face o cameristă în Statele Unite ale Americii doar din bacşiş, într-o singură zi? O româncă filmează tot ce găseşte
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Monica Gabor a născut a doua oară, însă silueta fostului model nu a avut de suferit. Cum arată acum mama Irinucai Columbeanu
Playtech Știri
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
Playtech Știri
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...