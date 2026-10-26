Oamenii de știință au creat un robot cât o gumă de mestecat care înoată cu ajutorul celulelor musculare vii

Un robot subțire care se deplasează cu ajutorul mușchilor vii

Robotul dezvoltat de echipa MIT are o structură flexibilă din gel, aproximativ cât un baton de gumă de mestecat. Corpul său este prevăzut cu două înotătoare, fiecare acoperită cu un strat de celule musculare mai subțire decât un fir de păr uman.

Celulele au fost modificate genetic pentru a se contracta atunci când sunt expuse la lumină. Prin activarea lor, cercetătorii pot pune în mișcare înotătoarele, care împing apa și propulsează dispozitivul înainte.

Iluminarea separată a celor două părți permite și schimbarea direcției. Dacă lumina este îndreptată către o singură înotătoare, aceasta se mișcă independent de cealaltă. Atunci când ambele sunt activate, robotul poate înota folosindu-le simultan.

În cadrul experimentelor, echipa a demonstrat că dispozitivul se poate deplasa și poate vira într-un labirint subacvatic simplu. La viteza maximă, robotul parcurge aproximativ de patru ori lungimea propriului corp într-un minut. Ritmul este lent în comparație cu cel al unui înotător de performanță, dar arată că un strat foarte subțire de țesut muscular poate asigura propulsia necesară deplasării prin apă.

De ce cercetătorii au renunțat la structurile musculare voluminoase

Proiectul reprezintă o abordare diferită de cea folosită în multe dintre experimentele anterioare cu roboți biohibrizi. Aceste dispozitive combină componente artificiale cu țesuturi biologice, însă modelele existente se bazează adesea pe structuri tridimensionale din mușchi scheletici crescuți în laborator. Producerea lor poate necesita milioane de celule.

Echipa coordonată de Ritu Raman, profesor asociat de inginerie mecanică la MIT, a urmărit să obțină mișcare folosind un strat mult mai subțire de celule. O astfel de arhitectură ar putea reduce cantitatea de material biologic necesară și ar putea face producția mai eficientă.

Cercetarea pornește de la un experiment anterior al laboratorului, în care oamenii de știință au creat un disc muscular artificial inspirat de irisul uman. Celulele crescute pe o structură din gel se contractau în direcții diferite atunci când erau stimulate cu lumină. Mișcările obținute erau însă de aproximativ 100 de micrometri, insuficiente pentru a propulsa un robot prin apă.