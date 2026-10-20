China a creat un robot umanoid de 4 metri, capabil să ridice 500 de kilograme. De ce folosește hidraulică în loc de motoare electrice

Neo 01 are patru metri înălțime și 41 de articulații motorizate

Neo 01 se remarcă prin dimensiunile sale, mult peste cele ale roboților umanoizi utilizați în prezent pentru demonstrații sau activități industriale obișnuite. Potrivit informațiilor publicate despre proiect, robotul cântărește aproximativ 1,2 tone și poate ridica obiecte de până la 500 de kilograme.

Structura sa include 41 de articulații motorizate. Dintre acestea, 39 sunt controlate hidraulic, în timp ce doar două folosesc electromotoare, amplasate la nivelul antebrațelor. Actuatoarele hidraulice cântăresc aproximativ 1,1 kilograme fiecare, iar precizia declarată de echipă ajunge la 0,005 milimetri.

Aceste caracteristici arată că proiectul pune accent pe forță și pe controlul mișcărilor, în special în partea superioară a corpului. Brațele sunt concepute pentru manipularea unor sarcini foarte grele, iar raza de acțiune a unui singur braț ajunge la 1,7 metri.

Echipa susține că brațul poate manipula până la 300 de kilograme. Totuși, aceste două valori nu trebuie interpretate automat ca fiind valabile simultan. La fel ca în cazul macaralelor, sarcina maximă admisă depinde de poziția și distanța la care este ridicat obiectul.

De ce au ales inginerii chinezi propulsia hidraulică

În dezvoltarea roboților umanoizi, motoarele electrice au devenit o soluție importantă datorită dimensiunilor reduse și capacității de a controla mișcările cu precizie. Chiar și Boston Dynamics, companie cunoscută pentru roboții săi avansați, a trecut la o versiune electrică a robotului Atlas, după ce modelul anterior utiliza un sistem hidraulic.

Neo 01 urmează însă o altă direcție. Pentru un robot care trebuie să ridice sute de kilograme, inginerii de la NeodraDynamics au considerat că un circuit hidraulic poate furniza forța necesară fără să renunțe la controlul precis al mișcărilor.

Principiul este asemănător celui folosit de utilajele de construcții. Presiunea unui fluid pune în mișcare cilindrii hidraulici, care transformă această presiune în forță mecanică. Sistemul poate fi adaptat în funcție de dimensiunile și sarcinile fiecărei articulații.