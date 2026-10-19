Armata americană testează un robot militar 6x6 care se conduce singur. Poate transporta peste o tonă și se deplasează aproape fără zgomot

Șase roți motrice, propulsie electrică și capacitate de transport de peste 1.200 kg

Hunter WOLF este un vehicul terestru fără echipaj, conceput pentru deplasarea pe teren accidentat. Arhitectura cu șase roți permite distribuirea forței de tracțiune și menținerea mobilității în condiții dificile, inclusiv pe suprafețe instabile sau drumuri forestiere.

Sistemul de propulsie utilizează motoare electrice cu o putere combinată raportată de aproximativ 97 kW, echivalentul a circa 132 CP. Energia este furnizată de baterii care permit deplasarea silențioasă pe distanțe de peste 12 kilometri.

Pentru misiuni mai lungi, vehiculul utilizează un generator diesel alimentat cu combustibil militar JP-8, care permite reîncărcarea bateriilor în timpul deplasării. Autonomia totală anunțată depășește aproximativ 320 de kilometri, în funcție de condițiile de operare.

Această configurație este importantă deoarece sistemul nu depinde exclusiv de infrastructura de încărcare. În mediul militar, accesul la electricitate poate fi limitat, iar autonomia extinsă oferită de combustibilul lichid poate reprezenta un avantaj logistic.

Capacitatea de transport declarată este de aproximativ 1.270 kg. Vehiculul poate urca pante cu o înclinare de 60%, poate traversa terenuri cu înclinare laterală de 40% și poate deplasa încărcături importante fără intervenția unui șofer.

Roțile utilizează soluții concepute pentru menținerea mobilității în condiții dificile, inclusiv anvelope fără aer de tip Tweel, care elimină riscul unei pene convenționale. (hdtglobal.com)

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