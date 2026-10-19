Armata americană testează un robot militar 6x6 care se conduce singur. Poate transporta peste o tonă și se deplasează aproape fără zgomot

Armata americană testează un robot militar 6×6 care se conduce singur. Poate transporta peste o tonă și se deplasează aproape fără zgomot
Vehiculele militare autonome nu mai reprezintă exclusiv proiecte experimentale din laboratoarele de robotică. Armata Statelor Unite încearcă să introducă sisteme capabile să transporte echipamente, muniție și provizii fără să expună permanent soldații misiunilor periculoase de aprovizionare. Unul dintre cele mai interesante proiecte aflate în evaluare este Hunter WOLF, un vehicul robotic cu șase roți, propulsie electrică și autonomie de deplasare.
Dezvoltat de compania americană BLADE, sistemul a fost selectat printre cele șase proiecte industriale incluse în inițiativa Infantry Last Tactical Mile. Scopul programului este modernizarea transportului logistic în apropierea zonelor de luptă, unde vehiculele convenționale pot întâmpina dificultăți, iar deplasarea militarilor reprezintă un risc important. Hunter WOLF combină un sistem de propulsie hibrid cu tehnologii autonome și poate funcționa inclusiv în condiții de teren extrem.
Șase roți motrice, propulsie electrică și capacitate de transport de peste 1.200 kg
Hunter WOLF este un vehicul terestru fără echipaj, conceput pentru deplasarea pe teren accidentat. Arhitectura cu șase roți permite distribuirea forței de tracțiune și menținerea mobilității în condiții dificile, inclusiv pe suprafețe instabile sau drumuri forestiere.
Sistemul de propulsie utilizează motoare electrice cu o putere combinată raportată de aproximativ 97 kW, echivalentul a circa 132 CP. Energia este furnizată de baterii care permit deplasarea silențioasă pe distanțe de peste 12 kilometri.
Pentru misiuni mai lungi, vehiculul utilizează un generator diesel alimentat cu combustibil militar JP-8, care permite reîncărcarea bateriilor în timpul deplasării. Autonomia totală anunțată depășește aproximativ 320 de kilometri, în funcție de condițiile de operare.
Această configurație este importantă deoarece sistemul nu depinde exclusiv de infrastructura de încărcare. În mediul militar, accesul la electricitate poate fi limitat, iar autonomia extinsă oferită de combustibilul lichid poate reprezenta un avantaj logistic.
Capacitatea de transport declarată este de aproximativ 1.270 kg. Vehiculul poate urca pante cu o înclinare de 60%, poate traversa terenuri cu înclinare laterală de 40% și poate deplasa încărcături importante fără intervenția unui șofer.
Roțile utilizează soluții concepute pentru menținerea mobilității în condiții dificile, inclusiv anvelope fără aer de tip Tweel, care elimină riscul unei pene convenționale. (hdtglobal.com)
De la transportul muniției la evacuarea răniților. Ce urmărește armata americană
Principala misiune a robotului este sprijinirea unităților de infanterie prin transportarea echipamentelor și materialelor necesare operațiunilor. Soldații pot avea asupra lor încărcături considerabile, iar reducerea acestora poate îmbunătăți mobilitatea și rezistența fizică.
Hunter WOLF poate transporta muniție, apă, hrană, baterii și alte echipamente. Platforma este modulară, ceea ce permite adaptarea configurației pentru cerințe diferite.
O altă utilizare importantă este evacuarea răniților. Vehiculul poate fi configurat pentru transportul persoanelor care necesită evacuare medicală, reducând expunerea echipelor de intervenție în zone periculoase.
Producătorul subliniază că sistemul este dezvoltat pentru sprijin logistic și evacuare, dar platforma poate accepta și alte tipuri de echipamente. Au existat inclusiv demonstrații ale unor configurații dotate cu armament, ceea ce ridică întrebări despre limitele utilizării autonome a tehnologiilor militare.
Trebuie făcută însă o distincție între deplasarea autonomă și utilizarea autonomă a armelor. Capacitatea de a naviga fără șofer nu înseamnă automat că sistemul este autorizat să identifice și să angajeze ținte fără control uman.
BLADE susține că Hunter WOLF este o platformă matură tehnologic, testată în condiții operaționale. Totuși, selectarea în programul american nu echivalează cu atribuirea unui contract pentru producție în serie la scară largă.
Pentru România, subiectul este relevant prin prisma modernizării echipamentelor militare și a dezvoltării capacităților de apărare în cadrul NATO. Vehiculele autonome pentru logistică pot reduce riscurile personalului și pot îmbunătăți eficiența transportului în teren dificil.
Există și implicații civile. Soluțiile dezvoltate pentru navigația autonomă, tracțiunea electrică și deplasarea pe teren accidentat pot influența viitoare utilaje agricole, forestiere sau industriale.
Hunter WOLF arată direcția către care evoluează o parte a tehnologiei militare: vehicule mai mici, modulare și capabile să preia sarcini repetitive sau periculoase. Miza nu este doar eliminarea șoferului, ci posibilitatea schimbării modului în care sunt organizate operațiunile logistice.