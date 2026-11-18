De ce au nevoie roboții de modele care pot anticipa situații neprevăzute

Modelele de tip world model sunt folosite pentru antrenarea sistemelor AI care interacționează cu lumea fizică, inclusiv roboți. Acestea încearcă să anticipeze ce se va întâmpla după o anumită acțiune: cum se va deplasa un obiect, ce traseu va urma un robot sau cum se va schimba mediul în urma unei intervenții.

Problema este că predicțiile se bazează pe datele observate în timpul antrenării. Un model poate învăța să estimeze rezultatul unor acțiuni întâlnite anterior, dar situațiile reale pot include factori pe care nu i-a anticipat. Un robot poate întâlni o suprafață alunecoasă, o sarcină mai grea decât cea estimată sau un motor care nu funcționează la parametrii obișnuiți.

În astfel de cazuri, simpla predicție nu este suficientă. Sistemul trebuie să înțeleagă de ce rezultatul a fost diferit de cel așteptat și să estimeze ce altă decizie ar fi putut funcționa în aceleași condiții.

Cercetătorii încearcă să rezolve tocmai această problemă prin modelele contrafactuale. Acestea analizează scenarii care nu s-au produs efectiv, dar care ar fi putut apărea dacă sistemul ar fi ales o altă acțiune. Astfel, robotul poate învăța dintr-un eșec fără să fie nevoie să repete toate variantele posibile în timpul antrenării.

Ce legătură există între Yann LeCun, modelele JEPA și principiul lui Leibniz

Noua abordare pornește de la o familie de modele numită JEPA, dezvoltată de Yann LeCun și colaboratorii săi începând din 2023. Aceste sisteme, cunoscute sub numele de Joint Embedding Predictive Architecture, pot primi o acțiune ca intrare și pot estima cum va arăta lumea după aplicarea ei.

Totuși, modelele JEPA au o limitare importantă: tind să prezică o medie a rezultatelor posibile. Din acest motiv, pot avea dificultăți atunci când trebuie să estimeze scenarii alternative, adică rezultate care nu s-au produs în realitate.

Metoda prezentată în noua cercetare nu este limitată la arhitectura JEPA, ci poate fi aplicată oricărui model de tip world model care estimează starea următoare în funcție de o acțiune. Cu toate acestea, cercetătorii consideră că modelele JEPA sunt deosebit de potrivite pentru adaptare.