Diferența dintre cele două categorii este importantă, deoarece în cazul clădirilor RsI există susceptibilitatea de prăbușire totală sau parțială la un cutremur puternic, în timp ce imobilele RsII pot suferi avarii structurale majore, fără ca pierderea stabilității să fie considerată probabilă.

Alte aproximativ 1.450 de clădiri figurează în categorii de urgență stabilite în anii ’90, care nu corespund automat actualelor clase de risc seismic și necesită reevaluări pentru stabilirea vulnerabilității.

Cele mai multe imobile cu probleme cunoscute se află în zonele centrale și istorice ale Capitalei, unde numeroase construcții au fost ridicate înainte de introducerea normelor moderne de proiectare antiseismică.

Peste 20.000 de clădiri ar putea fi vulnerabile în Capitală

Situația ar putea fi însă mult mai gravă decât arată listele oficiale, deoarece numeroase clădiri nu au fost niciodată expertizate tehnic. Răzvan Munteanu, directorul AMCCRS, a invocat în octombrie o estimare a Băncii Mondiale potrivit căreia peste 20.000 de clădiri din București ar putea prezenta vulnerabilități seismice.

Această cifră nu înseamnă că toate imobilele respective riscă să se prăbușească, ci că ar putea avea deficiențe care trebuie analizate individual.

La nivel național, Ministerul Dezvoltării a transmis în iulie 2026 că nu există încă o bază de date integrată a tuturor clădirilor expertizate, ceea ce face imposibilă stabilirea exactă a numărului construcțiilor cu risc seismic ridicat.

Până atunci, 3.724 de clădiri trecuseră prin evaluări vizuale rapide, însă această procedură nu poate înlocui expertiza tehnică necesară stabilirii clasei de risc.