Cum poți verifica riscul seismic al blocului în care locuiești. Peste 900 de clădiri din București sunt în primele două clase de risc
Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri, 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, a provocat panică în mai multe orașe din România, după ce mișcarea pământului a fost resimțită puternic inclusiv în București, unde numeroși locatari ai blocurilor au fost treziți din somn. Deși autoritățile nu au raportat pagube materiale importante, seismul a readus în atenție o întrebare pe care mulți români și-o pun acum: cât de sigură este locuința lor și ce s-ar putea întâmpla în cazul unui cutremur mult mai puternic? Datele oficiale arată că numai în Capitală există peste 900 de clădiri încadrate în primele două clase de risc seismic, în timp ce numărul real al imobilelor vulnerabile ar putea fi considerabil mai mare.
Peste 900 de clădiri din București prezintă un risc seismic ridicat
Potrivit datelor din octombrie 2026 ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), în București există 415 imobile încadrate în clasa I de risc seismic, considerată cea mai periculoasă, și aproximativ 490 de clădiri în clasa a II-a.
Diferența dintre cele două categorii este importantă, deoarece în cazul clădirilor RsI există susceptibilitatea de prăbușire totală sau parțială la un cutremur puternic, în timp ce imobilele RsII pot suferi avarii structurale majore, fără ca pierderea stabilității să fie considerată probabilă.
Alte aproximativ 1.450 de clădiri figurează în categorii de urgență stabilite în anii ’90, care nu corespund automat actualelor clase de risc seismic și necesită reevaluări pentru stabilirea vulnerabilității.
Cele mai multe imobile cu probleme cunoscute se află în zonele centrale și istorice ale Capitalei, unde numeroase construcții au fost ridicate înainte de introducerea normelor moderne de proiectare antiseismică.
Peste 20.000 de clădiri ar putea fi vulnerabile în Capitală
Situația ar putea fi însă mult mai gravă decât arată listele oficiale, deoarece numeroase clădiri nu au fost niciodată expertizate tehnic. Răzvan Munteanu, directorul AMCCRS, a invocat în octombrie o estimare a Băncii Mondiale potrivit căreia peste 20.000 de clădiri din București ar putea prezenta vulnerabilități seismice.
Această cifră nu înseamnă că toate imobilele respective riscă să se prăbușească, ci că ar putea avea deficiențe care trebuie analizate individual.
La nivel național, Ministerul Dezvoltării a transmis în iulie 2026 că nu există încă o bază de date integrată a tuturor clădirilor expertizate, ceea ce face imposibilă stabilirea exactă a numărului construcțiilor cu risc seismic ridicat.
Până atunci, 3.724 de clădiri trecuseră prin evaluări vizuale rapide, însă această procedură nu poate înlocui expertiza tehnică necesară stabilirii clasei de risc.
Cum verifici online dacă blocul în care locuiești are risc seismic
În București, verificarea se poate face gratuit, accesând lista oficială a imobilelor expertizate, publicată de AMCCRS. Tabelul, actualizat la 6 octombrie 2026, permite căutarea după adresă și afișează informații precum anul construcției, anul expertizei tehnice și ultima clasă de risc seismic stabilită.
Locatarii trebuie să introducă numele străzii, să identifice numărul imobilului și să verifice încadrarea acestuia. Dacă blocul nu apare în evidențe, acest lucru nu înseamnă automat că este sigur, ci poate indica faptul că nu a fost expertizat sau că informațiile nu au fost încă introduse în registru.
În această situație, proprietarii pot solicita documentele tehnice asociației de proprietari sau informații primăriei, iar pentru stabilirea efectivă a riscului seismic este necesară o expertiză realizată de un specialist atestat.
Blocurile construite înainte de 1977 sunt automat periculoase?
Anul construcției reprezintă un indiciu important, dar nu este suficient pentru a stabili dacă o locuință poate rezista unui cutremur puternic.
Clădirile construite înainte de cutremurul din 1977 merită o atenție deosebită, deoarece au fost proiectate după reglementări antiseismice mai vechi, însă și imobilele ridicate ulterior pot prezenta vulnerabilități, în funcție de calitatea execuției, modificările structurale și starea de întreținere.
Prin urmare, nici vechimea blocului, nici absența unei buline roșii nu reprezintă garanții ale siguranței, singura modalitate de a stabili oficial clasa de risc fiind expertizarea tehnică a construcției.