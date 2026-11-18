„Din calculele pe care noi le-am făcut, am putea merge undeva în jur de 25%”, a declarat ministrul delegat.

Acesta a precizat că cifrele finale nu pot fi confirmate înainte de stabilirea bugetului pentru 2027.

Discuția privește tariful pentru activitățile remunerate prin plata cu ora, nu o majorare de 25% a tuturor salariilor din învățământ. Pentru profesorii care au asemenea ore pe lângă funcția de bază, eventuala modificare ar influența venitul obținut din contractul suplimentar.

La data de 17 noiembrie 2026, procentul prezentat în această declarație rămâne o estimare. Anunțul nu stabilește o dată de aplicare și nici un tarif unic, în lei, pentru fiecare oră.

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Cine poate lucra în regim de plată cu ora

Categoriile eligibile sunt prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 6.394/2025. Acestea includ cadre didactice titulare, angajate pe durata viabilității postului sau pe perioadă determinată, precum și personal didactic pensionat, în condițiile legale de încadrare.

Pot desfășura astfel de activități și persoane angajate în alte domenii, dacă îndeplinesc cerințele pentru ocuparea posturilor respective. Plata cu ora nu este, așadar, rezervată exclusiv profesorilor care au deja un post de titular într-o școală.

Pentru un cadru didactic cu funcție de bază, orele sunt înscrise într-un contract individual de muncă separat, pe durată determinată. Contează existența unor posturi, catedre sau ore disponibile și îndeplinirea condițiilor de repartizare, nu doar dorința profesorului de a lucra suplimentar.