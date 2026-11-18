Profesorii care pot primi bani în plus la salariu în 2027. Ce se discută despre plata cu ora și cine ar beneficia
Profesorii care desfășoară activități în regim de plată cu ora ar putea primi un tarif mai mare în 2027. Ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, a vorbit despre o posibilă creștere de aproximativ 25%, însă a precizat că procentul depinde de bugetul pentru anul viitor și nu este definitiv.
O creștere de aproximativ 25%, discutată pentru plata cu ora
Sorin Ionescu a prezentat această estimare în podcastul „Lecția de azi”, realizat de Educație Privată. Întrebat despre perspectiva unei majorări de 50%, oficialul a indicat un procent mai mic, rezultat din calculele ministerului.
„Din calculele pe care noi le-am făcut, am putea merge undeva în jur de 25%”, a declarat ministrul delegat.
Acesta a precizat că cifrele finale nu pot fi confirmate înainte de stabilirea bugetului pentru 2027.
Discuția privește tariful pentru activitățile remunerate prin plata cu ora, nu o majorare de 25% a tuturor salariilor din învățământ. Pentru profesorii care au asemenea ore pe lângă funcția de bază, eventuala modificare ar influența venitul obținut din contractul suplimentar.
La data de 17 noiembrie 2026, procentul prezentat în această declarație rămâne o estimare. Anunțul nu stabilește o dată de aplicare și nici un tarif unic, în lei, pentru fiecare oră.
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Cine poate lucra în regim de plată cu ora
Categoriile eligibile sunt prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 6.394/2025. Acestea includ cadre didactice titulare, angajate pe durata viabilității postului sau pe perioadă determinată, precum și personal didactic pensionat, în condițiile legale de încadrare.
Pot desfășura astfel de activități și persoane angajate în alte domenii, dacă îndeplinesc cerințele pentru ocuparea posturilor respective. Plata cu ora nu este, așadar, rezervată exclusiv profesorilor care au deja un post de titular într-o școală.
Pentru un cadru didactic cu funcție de bază, orele sunt înscrise într-un contract individual de muncă separat, pe durată determinată. Contează existența unor posturi, catedre sau ore disponibile și îndeplinirea condițiilor de repartizare, nu doar dorința profesorului de a lucra suplimentar.
Eventualii beneficiari ai majorării ar fi persoanele încadrate în acest regim, potrivit regulilor care vor însoți o măsură adoptată. Declarația ministrului nu introduce o listă nouă de beneficiari și nu acordă automat ore suplimentare tuturor profesorilor.
Cum se calculează în prezent tariful
Articolul 6 din normele metodologice stabilește că baza de calcul ține cont de funcția cadrului didactic, gradul didactic și vechime. La aceasta se adaugă anumite majorări sau sporuri prevăzute expres, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare.
Tariful se obține prin raportarea bazei de calcul la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, stabilit anual prin hotărâre a Guvernului. De aceea, doi profesori cu încadrări diferite pot primi sume diferite pentru același număr de ore efectuate.
Sindicatele au cerut reanalizarea tarifului la întâlnirea din 3 noiembrie cu miniștrii Sorin Costreie și Sorin Ionescu. Revendicările au vizat și norma didactică, efectivele claselor și alte măsuri introduse prin Legea nr. 141/2025.
Solicitarea sindicatelor și estimarea de 25% prezentată de ministrul delegat nu reprezintă aceeași decizie. Modificarea concretă va depinde de actele adoptate și de finanțarea aprobată.
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Ce ar însemna majorarea pentru venitul lunar
O creștere de 25% a tarifului nu înseamnă că venitul total al profesorului ar urca în aceeași proporție. Efectul depinde de câte ore remunerate separat efectuează și de valoarea actuală a acestora.
Ca exemplu strict orientativ, dacă venitul brut lunar din plata cu ora este de 800 de lei, o majorare de 25%, pentru același număr de ore, l-ar duce la 1.000 de lei brut. Diferența ar fi de 200 de lei brut, înainte de contribuții și impozit.
Calculul ilustrează doar procentul discutat și nu reprezintă o sumă promisă profesorilor pentru 2027. Pentru venitul efectiv vor conta tariful aprobat, încadrarea individuală și orele remunerate în luna respectivă.