Dezvoltatorul front-end Maksymilian Dendura a utilizat Claude Fable 5.2, unul dintre cele mai recente modele AI dezvoltate de Anthropic, pentru a construi o lume virtuală subacvatică, denumită Abyssal Garden. Potrivit Tom’s Hardware, întregul proiect a pornit de la un prompt de aproximativ 40 de rânduri, iar rezultatul demonstrează cât de mult au evoluat capacitățile de programare ale agenților AI.

O întreagă lume virtuală, construită fără imagini sau modele 3D preexistente

Secretul din spatele dimensiunii reduse a proiectului este generarea procedurală. În loc să utilizeze modele tridimensionale și fișiere grafice create anterior, sistemul construiește mediul virtual prin intermediul unor formule matematice, executate în momentul încărcării paginii.

Această tehnică este utilizată de mult timp în industria jocurilor video, în special pentru generarea vegetației, a terenurilor sau a altor elemente repetitive. Avantajul principal constă în reducerea spațiului de stocare necesar, fără a sacrifica în mod obligatoriu complexitatea vizuală.

Efectele de iluminare și o parte dintre texturi sunt realizate cu ajutorul shaderelor, mici programe care determină modul în care obiectele sunt afișate pe ecran. Acestea pot simula reflexii, transparențe și alte proprietăți ale materialelor.

Abyssal Garden utilizează tehnologii grafice precum WebGPU, care permit redarea unor medii tridimensionale complexe direct în browser, fără instalarea unui motor grafic separat.

Dacă vrei să explorezi lumea subacvatică generată de inteligența artificială Claude, poți accesa gratuit Abyssal Garden aici.

Inteligența artificială a avut nevoie de un prompt de aproximativ 40 de rânduri

Potrivit dezvoltatorului, demonstrația poate rula la 180 de cadre pe secundă, la o rezoluție de 1440p, pe un sistem echipat cu o placă video Nvidia GeForce RTX 5070 Ti.

Mai interesantă decât performanța grafică este însă capacitatea modelului AI de a transforma un set relativ scurt de instrucțiuni într-un proiect funcțional. Dendura a publicat inclusiv codul sursă și promptul utilizat pe GitHub, astfel încât alți programatori să poată analiza și modifica experimentul.

Proiectul ilustrează potențialul inteligenței artificiale în procesele de prototipare, unde dezvoltatorii pot testa rapid concepte vizuale fără să investească săptămâni întregi în realizarea lor.

Totuși, există o diferență considerabilă între o demonstrație interactivă și un joc video dezvoltat integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Un joc comercial presupune mecanici complexe, sisteme de progresie, interacțiuni, simulări fizice și, în multe cazuri, o componentă narativă.

Programatorii realizau asemenea performanțe cu mult înainte de apariția inteligenței artificiale

Deși rezultatul obținut cu Fable 5.2 este impresionant, ideea de a construi universuri virtuale complexe folosind cantități extrem de mici de cod nu este deloc nouă.

Încă din anii ’80 s-a dezvoltat o comunitate cunoscută sub numele de „demoscene”, în cadrul căreia programatorii și artiștii digitali concurează pentru realizarea unor demonstrații audiovizuale spectaculoase, în limite extrem de restrictive de stocare.

În 2009, demonstrația Elevated reușea să genereze peisaje tridimensionale impresionante, însoțite de muzică, folosind mai puțin de 4 KB. În 2012, proiectul Hartverdrahtet oferea un mediu tridimensional complex, încadrat în aceeași limită.

Un alt exemplu celebru este .kkrieger, un prototip de first-person shooter lansat în 2004, care ocupa doar 96 KB, incluzând modele tridimensionale, texturi, muzică și efecte sonore.

Prin urmare, adevărata performanță a proiectului Abyssal Garden nu este stabilirea unui record de dimensiune, ci gradul de autonomie cu care inteligența artificială poate realiza o asemenea demonstrație.

În contextul în care companii precum Google investesc deja în tehnologii AI capabile să genereze lumi virtuale interactive, asemenea experimente oferă o imagine asupra modului în care s-ar putea transforma industria dezvoltării de jocuri video în următorii ani.