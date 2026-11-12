Editarea fotografiilor și montajul video ar putea deveni considerabil mai rapide odată cu apariția unei noi generații de instrumente capabile să execute sarcini complexe direct în aplicațiile profesionale. În loc să folosească inteligența artificială doar pentru a genera imagini sau texte, creatorii de conținut ar putea delega unor agenți software o parte dintre operațiunile repetitive din proiectele lor.

ASUS explorează această direcție la Adobe MAX 2026, eveniment desfășurat între 10 și 12 noiembrie, în Miami Beach. Conform anunțului oficial din 11 noiembrie, compania prezintă demonstrații în care agenții AI locali sunt integrați cu Adobe Premiere Pro și Photoshop, folosind sistemele ProArt GR1X, P16 și P14.

Cum funcționează agenții AI integrați în aplicațiile Adobe

Spre deosebire de instrumentele AI tradiționale, care execută de regulă o singură comandă, agenții AI sunt concepuți pentru a coordona mai multe operațiuni într-un flux de lucru. În domeniul creației digitale, această abordare poate însemna organizarea materialelor, pregătirea conținutului și automatizarea anumitor etape ale editării.

ASUS prezintă integrarea platformei Hermes cu Adobe Premiere Pro și Photoshop, prin care agenții AI locali pot interacționa cu aplicațiile profesionale. Demonstrațiile urmăresc simplificarea montajului video, îmbunătățirea fotografiilor și accelerarea producției de conținut multimedia.

O diferență importantă față de numeroase servicii AI online este posibilitatea procesării direct pe calculator. Pentru fotografi, editori video sau studiouri care lucrează cu materiale confidențiale, păstrarea fișierelor în infrastructura proprie poate reprezenta un avantaj. Totuși, nu toate funcțiile ecosistemului Adobe devin automat complet independente de internet.

ASUS subliniază că sistemele sale pot rula agenți AI fără taxele de procesare asociate fiecărei solicitări către un model cloud, atunci când sunt folosite instrumente locale compatibile. Acest aspect poate deveni relevant pentru profesioniștii care procesează volume mari de fotografii, materiale video sau documente.

Mini PC-ul ProArt GR1X și laptopurile P16 și P14, în centrul demonstrațiilor

Una dintre principalele atracții ale evenimentului este ProArt GR1X, un mini PC care folosește platforma NVIDIA RTX Spark. Sistemul integrează un procesor Grace cu 20 de nuclee și o componentă grafică Blackwell cu 6.144 de nuclee CUDA, alături de până la 128 GB de memorie unificată.

Mini PC-ul este conceput pentru a executa sarcini AI în fundal, inclusiv atunci când utilizatorul lucrează la proiecte complexe. ASUS pune accent pe posibilitatea menținerii sistemului în funcțiune permanent și pe utilizarea sa în fluxuri de producție multimedia.

La Adobe MAX sunt prezentate și laptopurile ProArt P16 și P14, echipate cu platforma NVIDIA RTX Spark. Modelul P16 are o grosime de 12,9 mm, cântărește 1,77 kg și dispune de o baterie de 99,9 Wh, în timp ce P14 cântărește 1,48 kg și are o baterie de 90 Wh.

Cele două laptopuri pot fi configurate cu ecrane OLED de până la 4K, rată de reîmprospătare de 120 Hz și luminozitate HDR maximă declarată de 1.600 de niți. ASUS le prezintă drept soluții pentru creatorii care au nevoie de performanță AI și de mobilitate.

Compania a demonstrat și utilizarea unor monitoare profesionale ProArt OLED, inclusiv modele dedicate producției video HDR și lucrului cu mai multe ecrane. În paralel, sistemele ExpertCenter au fost folosite pentru fluxuri de efecte vizuale și proiecte realizate în Blender și Unreal Engine.

Noile demonstrații vin după prezentările anterioare ale gamei ProArt și arată mai concret cum încearcă ASUS să transforme AI-ul local într-un instrument practic. Această abordare completează discuția despre avantajele și limitele AI-ului local față de cloud, prezentată recent și pe Playtech.

ASUS ProArt GR1X urmează să fie disponibil în Statele Unite începând cu 18 noiembrie 2026. Compania nu a confirmat în acest comunicat un calendar de lansare pentru România.