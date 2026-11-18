Google ar putea elimina una dintre cele mai enervante limitări cu care se confruntă persoanele care folosesc alternativ două telefoane mobile. Compania dezvoltă o funcție care ar permite utilizarea aceluiași număr de telefon pe două dispozitive Android, fără să fie necesară mutarea manuală a cartelei SIM sau transferarea repetată a profilului eSIM.

Potrivit Android Authority, noua tehnologie, denumită Android Fast Switch, a fost descoperită în codul unei versiuni recente a aplicației Google SIM Manager. Aceasta pare să reprezinte răspunsul companiei la iPhone Handoff, funcție introdusă de Apple odată cu lansarea sistemului de operare iOS 27.

Același număr de telefon pe două dispozitive Android

Informațiile descoperite în codul aplicației sugerează că Android Fast Switch va permite asocierea unui singur număr de telefon cu două smartphone-uri. Conexiunea la rețeaua mobilă ar urma să fie transferată automat către dispozitivul pe care utilizatorul îl deblochează.

Astfel, dacă folosești un smartphone convențional și unul pliabil, de exemplu, ai putea trece de la un dispozitiv la celălalt fără să îți faci griji în privința transferului numărului de telefon.

În prezent, tehnologia eSIM permite deja mutarea unui profil digital între dispozitive compatibile, însă procesul poate necesita intervenția utilizatorului.

Google își propune să automatizeze această operațiune, astfel încât transferul să se desfășoare în fundal, fără parcurgerea unor meniuri suplimentare.

Rămâne de văzut și dacă istoricul apelurilor și mesajele SMS vor fi sincronizate automat între cele două smartphone-uri.

Google va impune anumite restricții pentru utilizarea Android Fast Switch

Noua funcție nu va permite, cel mai probabil, partajarea unui abonament de telefonie mobilă între două persoane diferite.

Secvențele de cod identificate în aplicația SIM Manager indică faptul că ambele smartphone-uri vor trebui să fie conectate la același cont Google. În plus, utilizatorul dispozitivului principal va trebui să aprobe solicitarea de partajare a cartelei SIM.

Există indicii și că anumite cartele SIM nu vor fi compatibile cu noua tehnologie, însă criteriile de eligibilitate nu sunt cunoscute în acest moment.

Spre deosebire de posibilitatea de a folosi WhatsApp pe două telefoane cu același număr, Android Fast Switch ar interveni direct la nivelul serviciilor de telefonie mobilă, nu doar în cadrul unei aplicații de comunicare.

Nu este clar nici dacă operatorii de telefonie mobilă vor trebui să implementeze suport suplimentar pentru această caracteristică.

Google continuă să împrumute funcții din ecosistemul Apple

Android Fast Switch face parte dintr-o tendință mai amplă prin care Google încearcă să îmbunătățească integrarea dintre dispozitivele care utilizează sistemul său de operare.

În ultimele luni, compania a introdus inclusiv funcția Tap to Share pe Android, care permite transferul fișierelor și al datelor de contact prin simpla apropiere a două smartphone-uri, într-o manieră asemănătoare tehnologiei NameDrop de la Apple.

În ceea ce privește Android Fast Switch, primele informații sugerează că telefoanele Google Pixel ar putea beneficia de această funcție. Nu se știe însă dacă disponibilitatea va fi limitată la anumite generații sau dacă tehnologia va ajunge și pe dispozitivele altor producători, precum Samsung, Xiaomi, Motorola sau OnePlus.

Deocamdată, Google nu a anunțat oficial funcția și nici un calendar de lansare. Informațiile provin din analiza codului unei aplicații aflate în dezvoltare, ceea ce înseamnă că anumite caracteristici ar putea fi modificate înainte de lansarea comercială sau chiar abandonate.