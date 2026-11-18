Una dintre particularitățile seismului este tocmai adâncimea la care s-a produs. Spre deosebire de cutremurele superficiale, cele din Vrancea pot transmite undele seismice pe distanțe foarte mari, astfel încât mișcarea pământului să fie resimțită în numeroase localități.

Adâncimea mare nu înseamnă automat că un cutremur va fi mai puternic la suprafață. Totuși, caracteristicile geologice ale zonei Vrancea favorizează propagarea undelor seismice pe distanțe considerabile.

Intensitatea resimțită depinde și de tipul solului, de distanța față de epicentru și de caracteristicile clădirilor. În blocurile înalte, de exemplu, balansul poate fi mai pronunțat, iar locatarii de la etajele superioare pot percepe mișcarea mai intens.

„Nu se mai termina parcă”. Ce au povestit românii după cutremur

Un alt aspect care a atras atenția a fost durata percepută a mișcării seismice. Mai mulți români au susținut, în comentarii publicate pe Facebook, că seismul a părut să dureze foarte mult.

„București, s-a simțit tare, m-a trezit din somn”, a povestit o persoană. „A fost foarte intens! Niciunul nu m-a speriat ca ăsta”, a scris un alt utilizator. „Nu se mai termina parcă”, a fost reacția unui român, care a descris senzația provocată de mișcarea pământului.

Cutremurul a fost resimțit puternic și în Moldova.

„Și la IAȘI la casă s-a simțit bine. Prima dată sa auzit un huruit și câinele a început să latre, telefonul a scos un sunet de alarmă diferit!”, a relatat un utilizator. „Bacău, foarte tare s-a simțit!”, a transmis o altă persoană.

Specialiștii explică faptul că durata percepută a unui cutremur nu coincide neapărat cu durata ruperii rocilor în focar. Undele seismice ajung succesiv la suprafață, iar oscilațiile clădirilor pot continua pentru câteva momente. În plus, frica poate modifica percepția timpului.

Oameni răniți și atacuri de panică după cutremur

În județul Galați, autoritățile au raportat nouă apeluri la 112, dintre care șapte au necesitat intervenția echipajelor medicale. Șase persoane au fost transportate la spital, în principal în urma unor atacuri de panică sau a unor accidente produse în timpul seismului.