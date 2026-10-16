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TEHNOLOGIE

NVIDIA spune că DLSS 5 este de două ori mai rapid și consumă cu 20% mai puțină memorie video

NVIDIA spune că DLSS 5 este de două ori mai rapid și consumă cu 20% mai puțină memorie video
Foto: Profimedia / logo NVIDIA
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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NVIDIA a anunțat o nouă actualizare pentru DLSS 5, tehnologia de randare neurală bazată pe AI destinată jocurilor video. Potrivit companiei, cea mai recentă versiune este de două ori mai rapidă decât modelul anterior și folosește cu până la 20% mai puțină memorie video la rezoluție 4K. În același timp, dimensiunea modelului a fost redusă, ceea ce ar putea face tehnologia mai ușor de integrat în jocuri.

Producătorul susține că îmbunătățirile provin din optimizări ale întregului proces de randare și din modificări aduse modelului neural. Actualizarea din octombrie continuă seria de optimizări începute în martie, iar NVIDIA afirmă că performanța a crescut de zece ori față de nivelul de la acel moment, potrivit tomshardware.com.

DLSS 5 promite performanțe duble față de versiunea anterioară

Cea mai importantă schimbare anunțată de NVIDIA este creșterea performanței. Conform companiei, noul model DLSS 5 rulează de două ori mai rapid decât versiunea precedentă, ceea ce ar permite aplicarea efectelor de randare neurală la rate de cadre mai ridicate sau folosirea unor setări vizuale mai complexe.

Tehnologia utilizează AI pentru a transforma aspectul imaginilor din jocuri, inclusiv prin efecte legate de iluminare. Astfel de procese pot îmbunătăți prezentarea vizuală, însă necesită resurse de calcul suplimentare. Reducerea timpului de procesare ar putea diminua impactul acestor efecte asupra performanței generale.

NVIDIA descrie rezultatul drept o evoluție importantă pentru DLSS 5. Totuși, cifrele anunțate provin de la companie, iar impactul concret asupra experienței de joc depinde de implementarea tehnologiei și de configurația hardware folosită.

Consumul de memorie video scade cu până la 20% în 4K

Pe lângă viteza de procesare, NVIDIA a redus și cantitatea de memorie video necesară pentru DLSS 5. Potrivit datelor prezentate, consumul de VRAM poate fi cu până la 20% mai mic la rezoluție 4K.

Schimbarea este relevantă pentru plăcile video care au o cantitate limitată de memorie. În jocurile moderne, VRAM-ul este folosit pentru texturi, efecte grafice și alte date necesare randării scenelor. Un consum mai redus poate lăsa mai mult spațiu pentru celelalte componente ale jocului, deși rezultatul final depinde de cerințele fiecărui titlu.

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Procentul de 20% reprezintă o reducere maximă anunțată de NVIDIA, nu o valoare garantată în orice joc sau în toate configurațiile. Pentru a evalua beneficiile reale, vor fi necesare teste independente care să compare consumul de memorie și performanța în condiții similare.

Modelul neural a fost redus la aproximativ 118 milioane de parametri

Actualizarea din octombrie include și o reducere a dimensiunii modelului. NVIDIA afirmă că amprenta acestuia a scăzut cu 24%, până la aproximativ 118 milioane de parametri.

Parametrii sunt valorile interne pe care un model AI le folosește pentru a procesa informațiile și a genera rezultate. Numărul lor nu indică singur cât de rapid este un sistem, însă dimensiunea modelului poate influența resursele necesare pentru rulare și integrarea în alte aplicații.

NVIDIA pune aceste rezultate pe seama optimizărilor sistematice ale procesului de randare și a rafinării modelului neural. Combinația dintre o dimensiune mai mică, un consum redus de VRAM și o viteză de procesare mai mare ar putea face DLSS 5 mai eficient din punct de vedere al resurselor.

Ce înseamnă actualizarea pentru jocurile pe PC

DLSS 5 a stârnit controverse în jurul modului în care AI-ul modifică imaginea jocurilor. Noua actualizare se concentrează pe performanță și pe reducerea resurselor necesare, două aspecte importante pentru o tehnologie care aplică efecte vizuale avansate în timpul rulării.

Dacă rezultatele anunțate se confirmă în teste independente, dezvoltatorii ar putea avea mai multă libertate să folosească funcțiile DLSS 5 fără același nivel de presiune asupra performanței și memoriei video. Pentru jucători, beneficiile ar putea însemna o experiență mai fluidă sau acces la setări grafice mai solicitante.

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