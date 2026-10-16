NVIDIA spune că DLSS 5 este de două ori mai rapid și consumă cu 20% mai puțină memorie video

DLSS 5 promite performanțe duble față de versiunea anterioară

Cea mai importantă schimbare anunțată de NVIDIA este creșterea performanței. Conform companiei, noul model DLSS 5 rulează de două ori mai rapid decât versiunea precedentă, ceea ce ar permite aplicarea efectelor de randare neurală la rate de cadre mai ridicate sau folosirea unor setări vizuale mai complexe.

Tehnologia utilizează AI pentru a transforma aspectul imaginilor din jocuri, inclusiv prin efecte legate de iluminare. Astfel de procese pot îmbunătăți prezentarea vizuală, însă necesită resurse de calcul suplimentare. Reducerea timpului de procesare ar putea diminua impactul acestor efecte asupra performanței generale.

NVIDIA descrie rezultatul drept o evoluție importantă pentru DLSS 5. Totuși, cifrele anunțate provin de la companie, iar impactul concret asupra experienței de joc depinde de implementarea tehnologiei și de configurația hardware folosită.

Consumul de memorie video scade cu până la 20% în 4K

Pe lângă viteza de procesare, NVIDIA a redus și cantitatea de memorie video necesară pentru DLSS 5. Potrivit datelor prezentate, consumul de VRAM poate fi cu până la 20% mai mic la rezoluție 4K.

Schimbarea este relevantă pentru plăcile video care au o cantitate limitată de memorie. În jocurile moderne, VRAM-ul este folosit pentru texturi, efecte grafice și alte date necesare randării scenelor. Un consum mai redus poate lăsa mai mult spațiu pentru celelalte componente ale jocului, deși rezultatul final depinde de cerințele fiecărui titlu.

Procentul de 20% reprezintă o reducere maximă anunțată de NVIDIA, nu o valoare garantată în orice joc sau în toate configurațiile. Pentru a evalua beneficiile reale, vor fi necesare teste independente care să compare consumul de memorie și performanța în condiții similare.

Modelul neural a fost redus la aproximativ 118 milioane de parametri

Actualizarea din octombrie include și o reducere a dimensiunii modelului. NVIDIA afirmă că amprenta acestuia a scăzut cu 24%, până la aproximativ 118 milioane de parametri.