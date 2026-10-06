NVIDIA DLSS 5 ajunge și pe plăcile video AMD. Un nou mod simplifică instalarea tehnologiei Neural Rendering
O tehnologie creată de NVIDIA pentru plăcile sale video începe să ajungă, neoficial, și pe GPU-urile AMD. Modderii lucrează de câteva săptămâni la portarea DLSS 5 Neural Rendering pe plăcile Radeon, iar un nou instrument face instalarea mult mai simplă pentru cei care vor să testeze tehnologia în jocuri compatibile.
Proiectul nu este susținut oficial de NVIDIA sau AMD și vine cu limitele obișnuite ale unui mod experimental. Totuși, dezvoltarea sa avansează rapid. Primele versiuni necesitau înlocuirea manuală a unor fișiere pentru fiecare joc, în timp ce noul AMDNR Launcher automatizează mare parte din proces.
DLSS 5 Neural Rendering a fost adaptat pentru GPU-urile AMD
DLSS 5 Neural Rendering este una dintre tehnologiile NVIDIA care au atras atenția în ultima perioadă, iar modderii încearcă să o facă disponibilă și pe hardware pentru care nu a fost proiectată inițial, scrie Notebook Check.
Proiectul DLSS-NR-on-AMD a reușit să implementeze tehnologia pe plăcile Radeon RX 9000 și RX 7000. În prezent, compatibilitatea este limitată la jocurile DirectX 12 care suportă FSR. Așadar, nu este vorba despre o soluție universală care poate fi activată în orice joc și pe orice placă AMD.
Adaptarea vine însă cu un dezavantaj important. DLSS 5 Neural Rendering a fost conceput pentru hardware NVIDIA, astfel că rularea sa pe GPU-uri AMD nu oferă automat aceeași performanță. Primele teste au arătat un impact asupra performanței, iar dezvoltatorii proiectului continuă să caute metode prin care să reducă acest dezavantaj.
Până când aceste probleme vor fi rezolvate, dezvoltatorii recomandă folosirea tehnologiilor de generare a cadrelor pentru obținerea unor rezultate mai bune.
Versiunile noi ale modului au adus câștiguri rapide de performanță
Proiectul a evoluat într-un ritm foarte rapid. Dezvoltatorul Daniel Blanco a lansat într-o singură zi versiunea Alpha 0.4.2 a DLSS-NR-on-AMD, despre care susține că oferă o îmbunătățire de 15% a performanței față de versiunea 0.4.1.
La scurt timp a apărut și Alpha 0.4.3, versiune prezentată cu o creștere de performanță de 20% față de predecesoarea sa. Aceste valori provin din afirmațiile dezvoltatorilor proiectului, iar rezultatele reale pot varia în funcție de joc, configurația hardware și modul în care este folosită tehnologia.
Ritmul de dezvoltare este totuși relevant. În cazul în care optimizările continuă, plăcile AMD compatibile ar putea beneficia de Neural Rendering cu un cost de performanță mai mic decât în primele versiuni ale proiectului.
Pentru moment, însă, soluția trebuie privită ca un experiment realizat de comunitatea de modding, nu ca o alternativă oficială la tehnologiile NVIDIA.
AMDNR Launcher elimină partea complicată a instalării
Prima versiune a proiectului avea un inconvenient important: instalarea trebuia făcută manual pentru fiecare joc. Fișierele modului trebuiau copiate în folderul jocului, iar după fiecare actualizare procesul trebuia repetat.
Un utilizator GitHub cu numele „3zwr1” a creat AMDNR Launcher tocmai pentru a simplifica această procedură. Aplicația poate identifica jocurile instalate pe PC, indiferent de magazinul digital prin care au fost descărcate, și permite instalarea modului în doar câteva operațiuni.
Launcherul poate gestiona inclusiv actualizările modului și dezinstalarea acestuia. În acest fel, nu mai este necesară căutarea manuală a folderelor și înlocuirea fișierelor de fiecare dată când apare o versiune nouă.
AMDNR Launcher folosește OptiScaler pentru a facilita integrarea diferitelor tehnologii. Printre opțiunile disponibile se numără generarea de cadre, Ray Regeneration, precum și tehnologii dezvoltate de AMD și Intel, inclusiv FSR și XeSS.
Această abordare face proiectul mai accesibil pentru cei care vor să experimenteze cu Neural Rendering fără să modifice manual fișierele fiecărui joc.
DLSS 5 pe AMD rămâne un experiment pentru pasionați
Faptul că un astfel de mod poate rula pe plăci AMD este interesant, dar nu înseamnă că tehnologia NVIDIA a devenit oficial compatibilă cu Radeon. Proiectele sunt dezvoltate independent de producătorii hardware, iar suportul poate varia de la un joc la altul.
În plus, versiunile disponibile sunt încă experimentale. Modurile neoficiale pot produce erori, incompatibilități sau rezultate instabile, iar dezvoltatorii nu garantează o experiență fără probleme.
Pentru cei interesați de performanță și de testarea unor tehnologii noi, DLSS-NR-on-AMD reprezintă însă un proiect de urmărit. Suportul pentru RX 7000 și RX 9000, îmbunătățirile rapide aduse de noile versiuni și apariția AMDNR Launcher arată că modderii încearcă să transforme ceea ce era inițial o demonstrație tehnică într-o soluție mai ușor de folosit.