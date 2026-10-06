NVIDIA DLSS 5 ajunge și pe plăcile video AMD. Un nou mod simplifică instalarea tehnologiei Neural Rendering

DLSS 5 Neural Rendering a fost adaptat pentru GPU-urile AMD

DLSS 5 Neural Rendering este una dintre tehnologiile NVIDIA care au atras atenția în ultima perioadă, iar modderii încearcă să o facă disponibilă și pe hardware pentru care nu a fost proiectată inițial, scrie Notebook Check.

Proiectul DLSS-NR-on-AMD a reușit să implementeze tehnologia pe plăcile Radeon RX 9000 și RX 7000. În prezent, compatibilitatea este limitată la jocurile DirectX 12 care suportă FSR. Așadar, nu este vorba despre o soluție universală care poate fi activată în orice joc și pe orice placă AMD.

Adaptarea vine însă cu un dezavantaj important. DLSS 5 Neural Rendering a fost conceput pentru hardware NVIDIA, astfel că rularea sa pe GPU-uri AMD nu oferă automat aceeași performanță. Primele teste au arătat un impact asupra performanței, iar dezvoltatorii proiectului continuă să caute metode prin care să reducă acest dezavantaj.

Până când aceste probleme vor fi rezolvate, dezvoltatorii recomandă folosirea tehnologiilor de generare a cadrelor pentru obținerea unor rezultate mai bune.

Versiunile noi ale modului au adus câștiguri rapide de performanță

Proiectul a evoluat într-un ritm foarte rapid. Dezvoltatorul Daniel Blanco a lansat într-o singură zi versiunea Alpha 0.4.2 a DLSS-NR-on-AMD, despre care susține că oferă o îmbunătățire de 15% a performanței față de versiunea 0.4.1.

La scurt timp a apărut și Alpha 0.4.3, versiune prezentată cu o creștere de performanță de 20% față de predecesoarea sa. Aceste valori provin din afirmațiile dezvoltatorilor proiectului, iar rezultatele reale pot varia în funcție de joc, configurația hardware și modul în care este folosită tehnologia.

Ritmul de dezvoltare este totuși relevant. În cazul în care optimizările continuă, plăcile AMD compatibile ar putea beneficia de Neural Rendering cu un cost de performanță mai mic decât în primele versiuni ale proiectului.