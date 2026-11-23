Bateria care apropie NX7 de o electrică de oraș

Acumulatorul LFP de 40,9 kWh, furnizat de CATL potrivit relatărilor de la lansare, este anunțat pentru toate variantele din oferta chineză de precomandă. La un hibrid cu priză, ideea este să acoperi deplasările obișnuite electric dacă încarci regulat, iar motorul termic rămâne disponibil pentru drumurile mai lungi. În cazul NX7, producătorul indică și o autonomie combinată de până la 1.666 de kilometri în condițiile declarate pe piața sa. Acea valoare include energia din baterie și combustibilul.

Cele două autonomii nu se folosesc în același fel. Cea electrică este utilă dacă vrei să estimezi câte drumuri obișnuite poți face fără să pornească motorul termic. Cea combinată încearcă să descrie distanța totală până la realimentare sau reîncărcare, în condițiile testului. Niciun calcul simplu nu poate transforma CLTC într-un rezultat real pe DN1, pe autostradă ori într-o săptămână rece cu multe drumuri scurte.

O comparație utilă ar pune NX7 alături de un hibrid cu baterie mai mică și de o electrică, la aceleași drumuri. Abia după ce aduni încărcările, consumul de combustibil și diferența de preț vezi care compromis ți se potrivește.

De ce prețul chinezesc nu îți spune ce ai plăti aici

Precomanda deschisă de asocierea Dongfeng Nissan indică strategia pentru piața chineză, unde hibridele cu priză se bat cu numeroase modele locale. Pentru o eventuală versiune europeană ar conta costurile de aducere pe piață, omologarea, echiparea și structura comercială. Prețul final ar putea avea altă relație cu oferta concurenței, chiar dacă fișa tehnică ar rămâne asemănătoare.

Pentru un cumpărător din România, întrebarea practică este dacă merită să cari o baterie mare și un motor termic pentru tipul de deplasări pe care le faci. Dacă poți încărca frecvent acasă, autonomia electrică suplimentară ar putea reduce mult pornirile motorului. Dacă nu ai unde să conectezi mașina în mod constant, ai nevoie și de consumul cu bateria descărcată, o cifră pe care recordul de autonomie combinată nu o înlocuiește. NX7 e relevant fiindcă mută limita declarată pentru un hibrid accesibil în China, chiar înainte de orice discuție despre vânzarea în Europa.