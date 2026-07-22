DLSS 5 schimbă regulile jocului: NVIDIA promite grafică aproape reală la 4K, pe o singură placă video
NVIDIA încearcă să elimine teama că inteligența artificială va modifica după bunul plac grafica jocurilor. Într-o demonstrație tehnică prezentată la SIGGRAPH, compania a explicat cum DLSS 5 poate îmbunătăți fiecare cadru fără să înlocuiască personajele sau obiectele create de artiști, potrivit Wccftech.
Noua generație folosește randare neurală pentru a îmbunătăți iluminarea, materialele, umbrele și reflexiile. Totul trebuie să ruleze în timp real. NVIDIA vizează rezoluția 4K, un număr ridicat de cadre pe secundă și o latență redusă. Procesarea ar urma să fie realizată pe o singură placă video.
Inteligența artificială nu mai are voie să schimbe jocul
Primele demonstrații DLSS 5 au stârnit reacții negative. Diferențele dintre imaginile cu tehnologia activată și cele originale erau foarte mari. Unii dezvoltatori și jucători au considerat că AI-ul modifica stilul artistic. Au apărut și acuzații că modelele 3D originale ar fi înlocuite cu elemente generate artificial.
NVIDIA susține că tehnologia nu funcționează astfel. DLSS 5 pornește de la cadrul deja produs de motorul grafic. Modelul nu primește doar un text sau o imagine de referință. Primește rezultatul exact al muncii realizate de artiști și de motorul jocului.
Compania folosește și informații interne oferite de motorul grafic. Printre acestea se află datele despre geometrie, suprafețe, iluminare, mișcare și poziția camerei. Aceste elemente limitează libertatea modelului AI. Personajele trebuie să își păstreze identitatea. Obiectele trebuie să rămână în aceleași locuri. Compoziția cadrului nu trebuie schimbată.
AI-ul poate interveni asupra detaliilor care oferă realism. Poate îmbunătăți modul în care lumina traversează pielea. Poate reda mai bine firele de păr, vegetația și materialele translucide. Poate crea umbre de contact mai convingătoare. NVIDIA compară această evoluție cu apariția shaderelor, a ray tracingului și a tehnologiilor de tip path tracing.
Artiștii vor putea controla fiecare intervenție
DLSS 5 va include instrumente dedicate dezvoltatorilor. Artiștii nu vor primi un singur rezultat generat automat. Vor putea alege între mai multe modele neurale. Fiecare model va produce un stil ușor diferit, dar va respecta cadrul original.
Două dintre principalele setări sunt Structure Intensity și Tone Intensity. Prima controlează detaliile fine. Aici intră reflexiile, umbrele ambientale și efectele aplicate materialelor. A doua influențează iluminarea generală, culorile și atmosfera cadrului.
Dezvoltatorii vor putea reduce efectul DLSS 5 sau îl vor putea amplifica. La o intensitate mică, imaginea va rămâne foarte apropiată de randarea tradițională. La o valoare ridicată, modelul va aplica toate îmbunătățirile vizuale disponibile.
Sistemul poate recunoaște automat personajul principal. Astfel, efectele pot fi aplicate doar asupra acestuia. Restul scenei poate rămâne neschimbat. Dezvoltatorii vor avea și posibilitatea de a marca manual anumite obiecte. Pot alege ca DLSS 5 să îmbunătățească un recipient metalic, fructele de pe o masă sau plantele din fundal.
NVIDIA spune că artiștii vor „regiza cadrul final”. Compania încearcă astfel să demonstreze că AI-ul nu înlocuiește munca de creație. Acesta devine un instrument suplimentar. Direcția continuă evoluția începută cu DLSS 4.5, unde modelele transformer au fost folosite pentru reconstrucția mai precisă a imaginii.
Grafică 4K în timp real, fără două plăci RTX 5090
Una dintre marile provocări a fost stabilitatea dintre cadre. Modelele generative obișnuite procesează adesea mai multe imagini simultan. Un joc trebuie însă să reacționeze imediat la comenzile utilizatorului. Fiecare cadru trebuie produs separat și foarte repede.
DLSS 5 folosește vectorii de mișcare generați de motorul jocului. Modelul știe în ce direcție se deplasează personajele și obiectele. Nu trebuie să estimeze singur mișcarea. NVIDIA susține că această metodă reduce efectele nedorite precum tremurul detaliilor, deplasarea texturilor sau instabilitatea imaginii.
A doua problemă a fost performanța. Modelele generative mari necesită multă putere de procesare. NVIDIA a comprimat tehnologia într-un model specializat. Acesta execută o singură etapă de transformare. Scopul său este exclusiv să facă imaginea randată mai realistă.
Primele demonstrații DLSS 5 au fost realizate cu două plăci RTX 5090. Versiunea finală trebuie să funcționeze pe un singur GPU. NVIDIA promite rezoluție 4K, peste 60 de cadre pe secundă și un consum eficient de memorie video. Compania nu a prezentat însă rezultate complete de performanță.
DLSS 5 urmează să fie lansat în toamna anului 2026. Nu este clar ce plăci video vor fi compatibile și nici câtă memorie va necesita. Tehnologia pare însă construită în jurul capacităților neurale ale generațiilor recente GeForce RTX.
NVIDIA recunoaște că fotorealismul perfect nu a fost încă atins. Aspectul materialelor poate fi îmbunătățit masiv. Animațiile rămân însă o provocare. DLSS 5 reprezintă un nou pas către jocurile care arată aproape ca imaginile filmate, dar fără ca AI-ul să preia controlul asupra viziunii artistice.