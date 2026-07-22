DLSS 5 schimbă regulile jocului: NVIDIA promite grafică aproape reală la 4K, pe o singură placă video

Inteligența artificială nu mai are voie să schimbe jocul

Primele demonstrații DLSS 5 au stârnit reacții negative. Diferențele dintre imaginile cu tehnologia activată și cele originale erau foarte mari. Unii dezvoltatori și jucători au considerat că AI-ul modifica stilul artistic. Au apărut și acuzații că modelele 3D originale ar fi înlocuite cu elemente generate artificial.

NVIDIA susține că tehnologia nu funcționează astfel. DLSS 5 pornește de la cadrul deja produs de motorul grafic. Modelul nu primește doar un text sau o imagine de referință. Primește rezultatul exact al muncii realizate de artiști și de motorul jocului.

Compania folosește și informații interne oferite de motorul grafic. Printre acestea se află datele despre geometrie, suprafețe, iluminare, mișcare și poziția camerei. Aceste elemente limitează libertatea modelului AI. Personajele trebuie să își păstreze identitatea. Obiectele trebuie să rămână în aceleași locuri. Compoziția cadrului nu trebuie schimbată.

AI-ul poate interveni asupra detaliilor care oferă realism. Poate îmbunătăți modul în care lumina traversează pielea. Poate reda mai bine firele de păr, vegetația și materialele translucide. Poate crea umbre de contact mai convingătoare. NVIDIA compară această evoluție cu apariția shaderelor, a ray tracingului și a tehnologiilor de tip path tracing.

Artiștii vor putea controla fiecare intervenție

DLSS 5 va include instrumente dedicate dezvoltatorilor. Artiștii nu vor primi un singur rezultat generat automat. Vor putea alege între mai multe modele neurale. Fiecare model va produce un stil ușor diferit, dar va respecta cadrul original.

Două dintre principalele setări sunt Structure Intensity și Tone Intensity. Prima controlează detaliile fine. Aici intră reflexiile, umbrele ambientale și efectele aplicate materialelor. A doua influențează iluminarea generală, culorile și atmosfera cadrului.

Dezvoltatorii vor putea reduce efectul DLSS 5 sau îl vor putea amplifica. La o intensitate mică, imaginea va rămâne foarte apropiată de randarea tradițională. La o valoare ridicată, modelul va aplica toate îmbunătățirile vizuale disponibile.