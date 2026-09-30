DLSS 5 nu face orice joc mai arătos. Testele în Elden Ring, Cyberpunk 2077 și Black Myth: Wukong arată de ce

DLSS 5 are nevoie de un joc construit pentru Neural Rendering

DLSS 5 nu este doar un upscaler care preia imaginea finală și încearcă să o facă mai clară. Neural Rendering folosește informații din procesul de randare pentru a influența aspectul imaginii finale. Pentru ca rezultatul să fie cât mai bun, tehnologia trebuie integrată în pipeline-ul grafic al jocului.

În cazul unui titlu construit special pentru DLSS 5, dezvoltatorii pot furniza sistemului datele necesare pentru ca algoritmii să reconstruiască imaginea în modul dorit. Situația este diferită atunci când tehnologia este introdusă ulterior într-un joc care nu a fost proiectat pentru ea.

OptiScaler și ReShade pot intercepta anumite pipeline-uri de randare și pot permite folosirea DLSS 5 inclusiv în jocuri fără suport oficial. Compatibilitatea tehnică nu înseamnă însă că stilul vizual al jocului va beneficia automat de această intervenție.

Elden Ring arată mai curat, dar costul pentru placă este mare

Elden Ring oferă unul dintre cele mai bune exemple. Jocul nu are suport nativ pentru upscaling, astfel că DLSS 5 poate fi introdus prin ReShade.

Peisajele din The Lands Between pot deveni mai clare și mai rafinate, însă îmbunătățirea vine cu un cost important de performanță. În testul realizat pe un RTX 4070 Ti, jocul rula la aproximativ 120 FPS cu setările grafice la Maximum, Ray Tracing și Smooth Motion. După activarea DLSS 5, performanța a coborât la aproximativ 40 FPS.

Un alt aspect important este consumul de memorie video. Fiecare Neural Rendering pass a folosit aproximativ 1,2 GB de VRAM.

În aceste condiții, diferența de imagine trebuie analizată împreună cu impactul asupra performanței. O imagine ceva mai rafinată nu este neapărat un avantaj dacă pentru ea trebuie sacrificată o parte importantă din fluiditatea jocului.