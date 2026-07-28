Nu toate kilogramele îmbătrânesc creierul la fel. Locul în care se depune grăsimea poate schimba riscul

Cântarul și indicele de masă corporală nu spun totul

Indicele de masă corporală, cunoscut drept IMC, este calculat folosind greutatea și înălțimea. Instrumentul poate indica dacă o persoană se încadrează într-o categorie considerată normală, supraponderală sau obeză. Nu arată însă unde este depozitată grăsimea.

Această diferență poate fi importantă. O persoană poate avea mai multă grăsime subcutanată pe brațe sau picioare. Alta poate acumula țesut adipos în profunzimea abdomenului, în jurul ficatului, pancreasului și altor organe. Cântarul poate afișa aceeași valoare în ambele cazuri.

Echipa de la Universitatea Politehnică din Hong Kong a folosit măsurători corporale obținute prin absorbțiometrie cu raze X. Cercetătorii au comparat apoi datele cu imagini ale structurii creierului, conexiunile dintre regiuni și integritatea materiei albe.

Rezultatele sugerează că fiecare zonă în care se acumulează grăsimea are un profil diferit. Au fost observate asocieri cu sistemele implicate în mișcare, memorie, emoții și funcționarea trunchiului cerebral. Cercetarea continuă studiile despre modul în care grăsimea viscerală poate accelera îmbătrânirea creierului.

Grăsimea din jurul organelor a avut cea mai puternică asociere

Grăsimea viscerală a fost tipul asociat cel mai clar cu modificări nefavorabile. Aceasta a fost singura categorie legată direct, în analiza cercetătorilor, de compromiterea integrității materiei albe.

Materia albă este formată din fibrele care transportă semnale între diferite regiuni ale creierului. Poate fi comparată cu o rețea de cabluri biologice. Atunci când această structură este afectată, comunicarea dintre neuroni devine mai puțin eficientă.

Deteriorarea materiei albe este întâlnită în bolile vaselor mici din creier și în afectarea cognitivă vasculară. Aceste probleme pot apărea înaintea unor forme de declin cognitiv și demență. Studiul nu arată însă că grăsimea viscerală provoacă automat demență.