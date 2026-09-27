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de Diana Dumitrache
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Ce trebuie să faci dacă ai plătit rovinieta pentru un an. Sistemul TollRo, explicat pe înțelesul tuturor

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Ce trebuie să faci dacă ai plătit rovinieta pentru un an. Sistemul TollRo, explicat pe înțelesul tuturor
TollRo schimbă taxele de drum (Foto: Facebook)

Introducerea TollRo ridică o întrebare pentru șoferii care au cumpărat rovinieta pentru 12 luni: mai este valabilă sau trebuie să plătească din nou? Răspunsul depinde de categoria vehiculului, deoarece autoturismele și camioanele vor avea reguli diferite.

Cuprins
  1. Cine trece la TollRo și cine păstrează rovinieta
  2. Ce faci dacă ai cumpărat rovinieta pentru un an
  3. Cât costă o deplasare: exemple concrete
  4. Cum se plătește și ce trebuie verificat

Cine trece la TollRo și cine păstrează rovinieta

TollRo este sistemul prin care vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor plăti pentru kilometrii parcurși pe rețeaua rutieră taxată.

Autoturismele și vehiculele de marfă de cel mult 3,5 tone rămân în sistemul de rovinietă, în care plata acoperă o perioadă de utilizare. Prin urmare, proprietarul unei mașini personale nu va plăti TollRo pentru fiecare kilometru.

Contează masa maximă autorizată din documentele vehiculului. Un camion încadrat la 7,5 tone intră în sistem chiar dacă circulă fără încărcătură.

Ce faci dacă ai cumpărat rovinieta pentru un an

Pentru un autoturism, rovinieta deja cumpărată rămâne valabilă până la expirare. De exemplu, dacă ai plătit-o până în iunie 2027, nu trebuie să cumperi alta doar pentru că se schimbă sistemul în octombrie.

În schimb, rovinietele vechi pentru vehiculele care trec la TollRo își încetează valabilitatea la termenul prevăzut pentru schimbare. Utilizatorii pot solicita în scris CNAIR restituirea banilor aferenți perioadei neutilizate, potrivit procedurii aplicabile. Rambursarea nu se face automat.

Astfel, pentru un camion cu rovinietă plătită până în decembrie, trecerea la noul sistem în octombrie presupune plata TollRo pentru deplasările ulterioare și solicitarea separată a restituirii diferenței.

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Cât costă o deplasare: exemple concrete

Calculul pornește de la o regulă simplă: tariful pe kilometru se înmulțește cu distanța parcursă. Prețul depinde de masa maximă autorizată, norma EURO și categoria drumului.

Potrivit grilei din Ordinul nr. 1.925/2025, pentru un camion EURO VI de minimum 12 tone, tariful este de 0,48 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres. Un traseu de 200 de kilometri pe asemenea drumuri înseamnă 96 de lei. Pentru aceeași distanță, un camion din categoria EURO III–0, cu aceeași încadrare de masă, ar plăti 124 de lei, la tariful de 0,62 lei/km.

Pe drumurile naționale, camionul EURO VI din exemplu are un tarif de 0,24 lei/km, adică 48 de lei pentru 200 de kilometri. Sumele includ TVA. Dacă traseul combină categorii de drum, costurile se calculează separat și se adună.

Cum se plătește și ce trebuie verificat

Legea prevede plata printr-un furnizor de servicii de tarifare, prin tichet de rută sau prin aplicația mobilă CNAIR. Tichetul trebuie achitat înaintea deplasării. Transportatorii trebuie să verifice datele vehiculului, traseul și instrucțiunile CNAIR privind funcționarea modalității de plată alese.

Un detaliu important este faptul că termenul legal consultat este 1 octombrie 2026, însă CNAIR a anunțat pe 18 septembrie că a solicitat amânarea până la 1 aprilie 2027, deoarece sistemul nu este pregătit pentru aplicare.

Desigur, solicitarea nu echivalează cu o amânare adoptată. Astfel, șoferii trebuie să urmărească decizia legislativă și comunicările oficiale, fără să considere că obligațiile actuale de plată au dispărut.

Ce trebuie să faci dacă ai plătit rovinieta pentru un an. Sistemul TollRo, explicat pe înțelesul tuturor
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