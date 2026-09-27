Ce trebuie să faci dacă ai plătit rovinieta pentru un an. Sistemul TollRo, explicat pe înțelesul tuturor

Autoturismele și vehiculele de marfă de cel mult 3,5 tone rămân în sistemul de rovinietă, în care plata acoperă o perioadă de utilizare. Prin urmare, proprietarul unei mașini personale nu va plăti TollRo pentru fiecare kilometru.

Contează masa maximă autorizată din documentele vehiculului. Un camion încadrat la 7,5 tone intră în sistem chiar dacă circulă fără încărcătură.

Ce faci dacă ai cumpărat rovinieta pentru un an

Pentru un autoturism, rovinieta deja cumpărată rămâne valabilă până la expirare. De exemplu, dacă ai plătit-o până în iunie 2027, nu trebuie să cumperi alta doar pentru că se schimbă sistemul în octombrie.

În schimb, rovinietele vechi pentru vehiculele care trec la TollRo își încetează valabilitatea la termenul prevăzut pentru schimbare. Utilizatorii pot solicita în scris CNAIR restituirea banilor aferenți perioadei neutilizate, potrivit procedurii aplicabile. Rambursarea nu se face automat.

Astfel, pentru un camion cu rovinietă plătită până în decembrie, trecerea la noul sistem în octombrie presupune plata TollRo pentru deplasările ulterioare și solicitarea separată a restituirii diferenței.

Cât costă o deplasare: exemple concrete

Calculul pornește de la o regulă simplă: tariful pe kilometru se înmulțește cu distanța parcursă. Prețul depinde de masa maximă autorizată, norma EURO și categoria drumului.

Potrivit grilei din Ordinul nr. 1.925/2025, pentru un camion EURO VI de minimum 12 tone, tariful este de 0,48 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres. Un traseu de 200 de kilometri pe asemenea drumuri înseamnă 96 de lei. Pentru aceeași distanță, un camion din categoria EURO III–0, cu aceeași încadrare de masă, ar plăti 124 de lei, la tariful de 0,62 lei/km.