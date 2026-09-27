Colecția ta de CD-uri se degradează deja: cât rezistă discurile și ce le distruge
Dacă ai o colecție de CD-uri cumpărate în urmă cu 10, 20 sau chiar 30 de ani, faptul că discurile încă funcționează nu înseamnă că vor rămâne în aceeași stare pentru totdeauna. CD-urile sunt mai rezistente decât par, dar niciunul nu este indestructibil. În timp, materialele din care sunt fabricate se degradează, iar modul în care le păstrezi poate accelera sau încetini procesul.
Durata de viață diferă foarte mult în funcție de tipul discului. Un CD audio produs în fabrică nu are aceeași structură precum un CD-R pe care ai înregistrat fotografii sau muzică acasă, iar un CD-RW, care poate fi șters și rescris, se comportă diferit de ambele. Asta înseamnă că vechimea nu este singurul lucru care contează atunci când încerci să afli cât mai poate rezista colecția ta.
Cât poate rezista un CD și de ce începe să se degradeze
CD-urile originale, presate în fabrică, sunt printre cele mai rezistente. În condiții bune de păstrare, durata lor de viață poate fi de aproximativ 40 de ani și poate depăși 100 de ani. Aceste discuri sunt realizate prin presare și au un strat reflectorizant din aluminiu protejat de policarbonat.
În cazul CD-R-urilor, situația este ceva mai complicată. Discurile inscriptibile folosesc coloranți organici pentru stratul de date, iar aceștia se pot degrada în timp. Durata estimată poate varia de la aproximativ 10 ani la peste 100 de ani, în funcție de calitatea discului și de producător. CD-R-urile pot fi înregistrate o singură dată, iar datele de pe ele nu pot fi modificate ulterior.
CD-RW-urile, care pot fi șterse și rescrise, au o durată estimată mai scurtă, de aproximativ 20 până la 50 de ani. Materialele folosite pentru schimbarea de fază sunt mai puțin stabile pe perioade foarte lungi decât stratul metalic al unui CD presat.
Niciuna dintre aceste cifre nu reprezintă o garanție. Un disc păstrat în condiții excelente poate rezista mult peste perioada estimată, în timp ce unul expus constant la căldură, umezeală sau lumină poate începe să aibă probleme mult mai devreme.
Mediul în care păstrezi CD-urile este unul dintre cei mai importanți factori. Temperaturile ridicate pot deforma sau crăpa materialele, iar umiditatea excesivă poate favoriza oxidarea stratului reflectorizant din aluminiu. În plus, expunerea îndelungată la lumină, în special la radiații ultraviolete, poate afecta coloranții organici din CD-R-uri.
Și modul în care le manipulezi contează. Zgârieturile, murdăria și amprentele pot împiedica laserul să citească corect datele, ceea ce poate duce la erori de redare sau chiar la un disc imposibil de citit. În cazul CD-RW-urilor, fiecare operațiune de ștergere și rescriere contribuie, de asemenea, la uzura stratului de date.
Cum îți păstrezi CD-urile mai mult timp și ce faci cu cele deteriorate
Nu poți opri procesul natural de îmbătrânire a unui CD, dar îl poți încetini considerabil. În primul rând, ține discurile departe de căldură, umiditate și lumina directă a soarelui. Nu este o idee bună să le lași în spații unde temperatura variază puternic sau unde există vibrații constante.
Ideal este să păstrezi fiecare disc în carcasa originală sau într-un dosar special pentru CD-uri. Evită să le pui unele peste altele, mai ales pentru perioade lungi, deoarece pot apărea zgârieturi sau alte deteriorări fizice.
Când scoți un CD din carcasă, ține-l de marginea exterioară și de orificiul central. Suprafața discului nu ar trebui atinsă inutil. Dacă apar amprente sau murdărie, curăță-l prin mișcări drepte, dinspre centrul discului spre exterior, nu prin ștergere circulară.
Pentru CD-RW-uri, este bine să reduci numărul de rescrieri atunci când vrei să păstrezi datele cât mai mult timp. Dacă inscripționezi fizic un disc, folosește un marker special pentru CD/DVD sau unul cu cerneală pe bază de apă și vârf moale. Scrisul ar trebui făcut în zona centrală transparentă, evitând suprafața reflectorizantă.
Contează și alegerea discului. Brandurile cunoscute tind să folosească materiale și procese de fabricație mai consistente, iar stratul reflectorizant poate influența rezistența în timp. Materialele precum aurul sau argintul sunt, în general, mai rezistente la coroziune decât aluminiul.
Dacă un CD s-a deteriorat deja sau s-a rupt, nu îl pune automat în coșul de reciclare. Combinația dintre plasticul policarbonat și stratul metalic poate crea probleme pentru echipamentele de sortare. O variantă mai bună este să cauți un program specializat de reciclare a CD-urilor sau un centru local care colectează deșeuri electronice.
Iar dacă nu ai acces la o astfel de soluție și trebuie să îl arunci, un disc rupt ar trebui învelit în ziar, într-o pungă de hârtie sau într-un alt sac de gunoi. Marginile unui CD spart pot fi foarte ascuțite și reprezintă un risc atât pentru tine, cât și pentru persoanele care manipulează gunoiul.