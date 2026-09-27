Colecția ta de CD-uri se degradează deja: cât rezistă discurile și ce le distruge

Cât poate rezista un CD și de ce începe să se degradeze

CD-urile originale, presate în fabrică, sunt printre cele mai rezistente. În condiții bune de păstrare, durata lor de viață poate fi de aproximativ 40 de ani și poate depăși 100 de ani. Aceste discuri sunt realizate prin presare și au un strat reflectorizant din aluminiu protejat de policarbonat.

În cazul CD-R-urilor, situația este ceva mai complicată. Discurile inscriptibile folosesc coloranți organici pentru stratul de date, iar aceștia se pot degrada în timp. Durata estimată poate varia de la aproximativ 10 ani la peste 100 de ani, în funcție de calitatea discului și de producător. CD-R-urile pot fi înregistrate o singură dată, iar datele de pe ele nu pot fi modificate ulterior.

CD-RW-urile, care pot fi șterse și rescrise, au o durată estimată mai scurtă, de aproximativ 20 până la 50 de ani. Materialele folosite pentru schimbarea de fază sunt mai puțin stabile pe perioade foarte lungi decât stratul metalic al unui CD presat.

Niciuna dintre aceste cifre nu reprezintă o garanție. Un disc păstrat în condiții excelente poate rezista mult peste perioada estimată, în timp ce unul expus constant la căldură, umezeală sau lumină poate începe să aibă probleme mult mai devreme.

Mediul în care păstrezi CD-urile este unul dintre cei mai importanți factori. Temperaturile ridicate pot deforma sau crăpa materialele, iar umiditatea excesivă poate favoriza oxidarea stratului reflectorizant din aluminiu. În plus, expunerea îndelungată la lumină, în special la radiații ultraviolete, poate afecta coloranții organici din CD-R-uri.

Și modul în care le manipulezi contează. Zgârieturile, murdăria și amprentele pot împiedica laserul să citească corect datele, ceea ce poate duce la erori de redare sau chiar la un disc imposibil de citit. În cazul CD-RW-urilor, fiecare operațiune de ștergere și rescriere contribuie, de asemenea, la uzura stratului de date.

Cum îți păstrezi CD-urile mai mult timp și ce faci cu cele deteriorate

Nu poți opri procesul natural de îmbătrânire a unui CD, dar îl poți încetini considerabil. În primul rând, ține discurile departe de căldură, umiditate și lumina directă a soarelui. Nu este o idee bună să le lași în spații unde temperatura variază puternic sau unde există vibrații constante.