Domul de căldură revine peste Europa la final de septembrie. Ce temperaturi sunt așteptate în România
Europa se pregătește pentru un nou episod de vreme neobișnuit de caldă, chiar dacă luna septembrie se apropie de final. Un dom de căldură se va instala peste o mare parte a continentului, iar în unele regiuni temperaturile vor fi cu mult peste cele normale pentru această perioadă.
Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul Europei, unde temperaturile pot ajunge din nou la niveluri specifice verii. Masa de aer cald se va extinde ulterior spre centrul continentului și către Peninsula Balcanică.
România va resimți și ea o încălzire a vremii după episodul rece din aceste zile, însă prognoza Administrației Naționale de Meteorologie nu indică pentru țara noastră temperaturile extreme estimate în Spania, Portugalia sau Franța.
Temperaturile pot ajunge la 40 de grade în unele zone din Europa
Domul de căldură se va dezvolta treptat deasupra continentului și va favoriza pătrunderea unei mase de aer foarte cald dinspre sud.
Cele mai mari abateri termice sunt prognozate în Peninsula Iberică și Franța. În Spania și Portugalia, temperaturile vor depăși în multe zone 35 de grade, iar local valorile ar putea ajunge în jurul pragului de 40 de grade.
În centrul și sudul Franței sunt prognozate maxime de aproximativ 34–36 de grade, în timp ce nordul Franței și regiunea Benelux ar putea avea temperaturi în jurul valorii de 30 de grade.
Aerul cald se va deplasa ulterior spre Germania, Polonia și regiunea baltică, iar masa de aer cu temperaturi ridicate va avansa și către Europa Centrală și Peninsula Balcanică.
În multe regiuni, temperaturile vor fi cu aproximativ 10–14 grade peste valorile normale pentru finalul lunii septembrie.
Ce este, de fapt, un dom de căldură
Fenomenul apare atunci când o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată persistă deasupra unei regiuni și împiedică aerul cald să se disperseze.
Situația poate fi comparată cu un capac care menține aerul cald aproape de suprafață. Pe măsură ce sistemul persistă, temperaturile pot crește de la o zi la alta.
Astfel de configurații atmosferice pot favoriza episoade de căldură neobișnuită și chiar stabilirea unor recorduri de temperatură.
De această dată, fenomenul este cu atât mai neobișnuit cu cât apare la trecerea dintre septembrie și octombrie, când în mod normal temperaturile sunt deja în scădere în mare parte din Europa.
Cum va fi vremea în România la final de septembrie
În România, situația va fi diferită de cea din vestul Europei. După răcirea accentuată din perioada 22–24 septembrie, temperaturile vor începe să crească treptat.
Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 21 septembrie – 4 octombrie, în Banat sunt estimate la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie maxime medii de aproximativ 24–26 de grade.
În Crișana, temperaturile vor crește spre 24–25 de grade, în timp ce în Transilvania maximele se vor situa în jurul valorilor de 21–22 de grade.
Și în Maramureș vremea se va încălzi. Spre finalul lunii septembrie, media maximelor poate ajunge la aproximativ 24 de grade, iar la începutul lunii octombrie sunt estimate valori de 22–23 de grade.
Până la 26 de grade în sudul țării
În Moldova, după câteva zile reci, cu maxime de numai 17–19 grade, temperaturile vor urca spre aproximativ 22 de grade la sfârșitul lunii. La început de octombrie sunt estimate maxime medii în jurul valorii de 20 de grade.
În sudul țării, încălzirea va fi ceva mai evidentă. Pentru finalul lunii septembrie sunt estimate valori în jurul a 23–26 de grade, în funcție de regiune.
În Oltenia, de exemplu, maximele medii vor ajunge la aproximativ 25–26 de grade spre sfârșitul lunii septembrie, iar începutul lunii octombrie ar urma să aducă aproximativ 24 de grade.
Așadar, România nu va avea, potrivit estimărilor actuale, temperaturile de 35–40 de grade prognozate în sud-vestul Europei. Va exista însă o încălzire evidentă după episodul rece din aceste zile.
Vremea se încălzește și la munte
Schimbarea se va resimți inclusiv în zona montană. După temperaturile foarte scăzute din perioada 22–24 septembrie, când maximele medii sunt de numai 6–8 grade, vremea se va încălzi treptat.
La finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, temperaturile maxime medii la munte sunt estimate la 12–15 grade.
Până atunci, la altitudini de peste 1.700 de metri sunt posibile temporar lapoviță și ninsoare, în special în intervalul rece de la începutul acestei săptămâni.
Contrastul este unul puternic: în timp ce pe crestele României apar primele episoade de iarnă, în vestul Europei temperaturile pot urca spre 40 de grade.
Căldura din Europa ar putea continua și la început de octombrie
Estimările meteorologice pentru Europa indică faptul că tiparul atmosferic instalat la sfârșitul lunii septembrie ar putea persista și în primele zile din octombrie.
În România, prognozele actuale sunt însă mult mai temperate. ANM estimează pentru intervalul 28 septembrie – 5 octombrie temperaturi medii în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Pentru săptămâna 5–12 octombrie, temperaturile medii ar putea deveni ușor mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile vestice, în timp ce în restul țării sunt estimate valori apropiate de normal.
Prin urmare, domul de căldură care va aduce din nou temperaturi de vară în anumite regiuni ale Europei nu trebuie interpretat automat ca un nou episod de caniculă în România. Pentru țara noastră, prognozele disponibile în acest moment indică mai degrabă o revenire la vreme plăcută și mai caldă după răcirea accentuată din aceste zile.