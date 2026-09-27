Domul de căldură revine peste Europa la final de septembrie. Ce temperaturi sunt așteptate în România

România va resimți și ea o încălzire a vremii după episodul rece din aceste zile, însă prognoza Administrației Naționale de Meteorologie nu indică pentru țara noastră temperaturile extreme estimate în Spania, Portugalia sau Franța.

Temperaturile pot ajunge la 40 de grade în unele zone din Europa

Domul de căldură se va dezvolta treptat deasupra continentului și va favoriza pătrunderea unei mase de aer foarte cald dinspre sud.

Cele mai mari abateri termice sunt prognozate în Peninsula Iberică și Franța. În Spania și Portugalia, temperaturile vor depăși în multe zone 35 de grade, iar local valorile ar putea ajunge în jurul pragului de 40 de grade.

În centrul și sudul Franței sunt prognozate maxime de aproximativ 34–36 de grade, în timp ce nordul Franței și regiunea Benelux ar putea avea temperaturi în jurul valorii de 30 de grade.

Aerul cald se va deplasa ulterior spre Germania, Polonia și regiunea baltică, iar masa de aer cu temperaturi ridicate va avansa și către Europa Centrală și Peninsula Balcanică.

În multe regiuni, temperaturile vor fi cu aproximativ 10–14 grade peste valorile normale pentru finalul lunii septembrie.

Ce este, de fapt, un dom de căldură

Fenomenul apare atunci când o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată persistă deasupra unei regiuni și împiedică aerul cald să se disperseze.