Noua formulă prin care statul vrea să țină sub control prețul carburanților. Cum va funcționa acciza dinamică
Șoferii ar putea beneficia de un nou mecanism prin care prețurile la benzină și motorină să fie ținute sub control, după ce proiectul de lege privind reducerea costului carburanților a primit aviz favorabil în Comisia economică a Senatului. Varianta asupra căreia au căzut de acord fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, renunță la ideea reducerii TVA și introduce un sistem de „acciză dinamică”, care ar urma să fie ajustată periodic în funcție de evoluția pieței.
Dacă legea va fi adoptată de Parlament și promulgată, acciza la carburanți nu va mai avea un nivel fix pe perioada aplicării măsurii, ci va putea fi redusă automat atunci când prețurile cresc, scopul fiind limitarea scumpirilor resimțite de șoferi.
Cum va funcționa acciza dinamică
Noul mecanism propus de Guvern presupune ca acciza aplicată benzinei și motorinei să fie diminuată inițial cu 10%, imediat după intrarea în vigoare a legii. Ulterior, nivelul accizei nu va rămâne neschimbat, ci va fi reevaluat o dată la două săptămâni, în funcție de evoluția prețului carburanților la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului.
Potrivit proiectului, reducerea accizei va putea varia între 5% și 25%, în funcție de situația din piață.
„În primă fază, la promulgare, vom avea o reducere cu 10%”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Mecanismul va funcționa inițial timp de trei luni, însă Guvernul ia în calcul posibilitatea prelungirii acestuia dacă evoluția pieței o va impune.
„Pe trei luni, cu posibilitate de prelungire, și la fiecare două săptămâni vom evalua cuantumul accizei”, a precizat ministrul.
De ce s-a renunțat la reducerea TVA
Inițial, proiectul prevedea și reducerea TVA la carburanți, însă această variantă a fost eliminată în urma discuțiilor dintre Ministerul Finanțelor și inițiatorii proiectului.
Alexandru Nazare a explicat că o asemenea măsură nu ar fi fost compatibilă cu legislația europeană și, în plus, ar fi transmis un semnal negativ agențiilor internaționale de rating, într-un moment în care România este evaluată de Fitch și Moody’s.
„Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână și pe cel al Moody’s săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului”, a afirmat ministrul Finanțelor.
Pe scurt, Guvernul consideră că reducerea TVA ar fi afectat credibilitatea financiară a României, în timp ce diminuarea accizei este o soluție care poate fi aplicată fără a genera aceleași probleme.
De ce spune Guvernul că acciza va avea un impact mai mare
Atât Alexandru Nazare, cât și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susțin că reducerea accizei va produce efecte mai vizibile asupra prețului final decât o eventuală diminuare a TVA.
Explicația este că acciza reprezintă o sumă fixă inclusă în prețul fiecărui litru de carburant. Atunci când aceasta este redusă, costul de bază al combustibilului scade direct, iar diminuarea se reflectă imediat în prețul afișat la pompă.
În schimb, TVA este un procent aplicat asupra prețului final, iar o reducere a acesteia nu garantează întotdeauna o ieftinire la fel de vizibilă pentru consumatori.
„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica: reducerea clară a accizei, al cărei impact va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor de motorină și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului”, a declarat Bogdan Ivan.
Ce impact va avea asupra bugetului
Ministerul Finanțelor estimează că aplicarea mecanismului va reduce încasările la buget cu aproximativ 100 de milioane de lei pe lună, însă suma poate varia în funcție de evoluția prețurilor internaționale la petrol și a consumului de carburanți.
În același timp, Alexandru Nazare a avertizat că România trebuie să fie prudentă din punct de vedere fiscal, deoarece există în continuare riscul unei retrogradări a ratingului de țară.
„Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic astfel încât România să nu fie downgradată. Nu exclud acest risc. Este foarte important raportul Fitch care se va publica în această săptămână”, a spus ministrul.
Ce urmează
Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat în Parlament. Dacă va fi adoptat și promulgat, reducerea accizei va intra în vigoare imediat, iar nivelul acesteia va fi actualizat automat de două ori pe lună, în funcție de evoluția pieței.
Prin acest sistem, Guvernul încearcă să creeze un mecanism flexibil, care să permită intervenții rapide atunci când prețurile carburanților cresc, fără a modifica permanent taxele și fără a afecta angajamentele asumate de România în fața instituțiilor europene și a agențiilor internaționale de rating.