Noua formulă prin care statul vrea să țină sub control prețul carburanților. Cum va funcționa acciza dinamică

Cum va funcționa acciza dinamică

Noul mecanism propus de Guvern presupune ca acciza aplicată benzinei și motorinei să fie diminuată inițial cu 10%, imediat după intrarea în vigoare a legii. Ulterior, nivelul accizei nu va rămâne neschimbat, ci va fi reevaluat o dată la două săptămâni, în funcție de evoluția prețului carburanților la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului.

Potrivit proiectului, reducerea accizei va putea varia între 5% și 25%, în funcție de situația din piață.

„În primă fază, la promulgare, vom avea o reducere cu 10%”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Mecanismul va funcționa inițial timp de trei luni, însă Guvernul ia în calcul posibilitatea prelungirii acestuia dacă evoluția pieței o va impune.

„Pe trei luni, cu posibilitate de prelungire, și la fiecare două săptămâni vom evalua cuantumul accizei”, a precizat ministrul.

De ce s-a renunțat la reducerea TVA

Inițial, proiectul prevedea și reducerea TVA la carburanți, însă această variantă a fost eliminată în urma discuțiilor dintre Ministerul Finanțelor și inițiatorii proiectului.

Alexandru Nazare a explicat că o asemenea măsură nu ar fi fost compatibilă cu legislația europeană și, în plus, ar fi transmis un semnal negativ agențiilor internaționale de rating, într-un moment în care România este evaluată de Fitch și Moody’s.

„Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână și pe cel al Moody’s săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Pe scurt, Guvernul consideră că reducerea TVA ar fi afectat credibilitatea financiară a României, în timp ce diminuarea accizei este o soluție care poate fi aplicată fără a genera aceleași probleme.

De ce spune Guvernul că acciza va avea un impact mai mare

Atât Alexandru Nazare, cât și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susțin că reducerea accizei va produce efecte mai vizibile asupra prețului final decât o eventuală diminuare a TVA.