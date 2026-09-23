Cât s-au scumpit carburanții în România într-un singur an. Ce arată datele Eurostat
Şoferii din România au resimțit din plin scumpirile la pompă în această vară, iar cele mai recente date Eurostat arată că țara noastră se află printre statele Uniunii Europene în care prețul benzinei a crescut cel mai mult de la o lună la alta. Numai în august 2026, comparativ cu iulie, benzina s-a scumpit cu 6,6% în România, de două ori mai mult decât media de 3,3% înregistrată la nivelul Uniunii Europene.
România, a doua cea mai mare creștere la benzină
Datele Eurostat arată că, între iulie și august 2026, prețul benzinei a crescut în 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Doar trei țări au înregistrat ieftiniri, iar în alte două prețurile au rămas stabile.
„Cele mai mari creşteri au fost consemnate în Spania (8,2%), România (6,6%), Italia (6,3%) şi Cipru (6,2%). Scăderi uşoare au fost înregistrate în Ungaria (0,6%), Danemarca (0,3%) şi Slovacia (0,1%)”, arată Eurostat.
Practic, România a avut a doua cea mai mare majorare lunară a prețului benzinei dintre țările UE, fiind depășită doar de Spania. Pentru șoferi, procentul de 6,6% poate părea abstract, însă efectul se vede rapid în buget. Ca exemplu simplificat, dacă un plin de benzină ar fi costat 400 de lei înainte de o asemenea creștere, după o scumpire de 6,6% ar ajunge la aproximativ 426 de lei, adică un plus de peste 26 de lei pentru o singură alimentare.
Motorina s-a scumpit cu 6,1% într-o singură lună
Situația este diferită în cazul motorinei. Prețurile au crescut și aici, însă România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări lunare.
Între iulie și august, motorina s-a scumpit cu 6,1% în România, în timp ce media UE a fost de 8,3%. Creșteri ale prețurilor au fost înregistrate în 26 dintre cele 27 de state membre.
Cele mai mari scumpiri au fost raportate în Cehia, cu 14,3%, Bulgaria, cu 13,5%, și Luxemburg, cu 12,3%. La polul opus s-au aflat Italia, cu 5,2%, România, cu 6,1%, și Țările de Jos, cu 6,2%.
Așadar, faptul că România apare printre țările cu cele mai mici creșteri la motorină nu înseamnă că aceasta s-a ieftinit, ci doar că majorarea a fost mai redusă decât în majoritatea celorlalte state europene.
Carburanții, cu 26,7% mai scumpi într-un an
Imaginea devine și mai clară atunci când prețurile din august 2026 sunt comparate cu cele din august 2025. Eurostat analizează în acest caz categoria combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal, iar pentru România indică o creștere anuală de 26,7%.
Media Uniunii Europene a fost de 23,8%, ceea ce înseamnă că scumpirea din România a depășit media europeană.
În cazul țării noastre, ritmul anual de creștere s-a accentuat în ultimele luni. Dacă în iunie 2026 prețurile erau cu 23,1% peste cele din aceeași lună a anului precedent, în iulie diferența ajunsese la 24,2%, iar în august la 26,7%. La nivel european, 18 state membre au avut în august scumpiri anuale de peste 20%.
„Cele mai mari creşteri au fost consemnate în Bulgaria (34,5%), Lituania (28,8%), Finlanda (27,6%), Germania (27,5%) şi Franţa (27,4%). Cele mai mici creşteri de preţ au fost înregistrate în Ungaria (1,3%), Suedia (6,1%) şi Irlanda (11,7%)”, potrivit Eurostat.
Ce înseamnă, de fapt, creșterea de 26,7%
Procentul anual de 26,7% nu trebuie confundat cu scumpirea produsă într-o singură lună. El arată diferența dintre nivelul prețurilor din august 2026 și cel din august 2025 pentru categoria analizată de Eurostat.
Pentru șoferi, o asemenea evoluție înseamnă o presiune tot mai mare asupra bugetului destinat transportului. Dacă o gospodărie cheltuia, ipotetic, 600 de lei pe lună pentru carburanți și consumul ar fi rămas identic, o creștere de 26,7% ar echivala cu aproximativ 160 de lei în plus, ducând cheltuiala la circa 760 de lei. Calculul este doar orientativ, deoarece costul real depinde de tipul carburantului, prețurile practicate de fiecare stație și numărul de kilometri parcurși.
Datele Eurostat arată însă clar tendința: carburanții s-au scumpit puternic într-un singur an, iar România s-a situat în august peste media Uniunii Europene în ceea ce privește ritmul anual de creștere a prețurilor.