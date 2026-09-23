Cât s-au scumpit carburanții în România într-un singur an. Ce arată datele Eurostat

„Cele mai mari creşteri au fost consemnate în Spania (8,2%), România (6,6%), Italia (6,3%) şi Cipru (6,2%). Scăderi uşoare au fost înregistrate în Ungaria (0,6%), Danemarca (0,3%) şi Slovacia (0,1%)”, arată Eurostat.

Practic, România a avut a doua cea mai mare majorare lunară a prețului benzinei dintre țările UE, fiind depășită doar de Spania. Pentru șoferi, procentul de 6,6% poate părea abstract, însă efectul se vede rapid în buget. Ca exemplu simplificat, dacă un plin de benzină ar fi costat 400 de lei înainte de o asemenea creștere, după o scumpire de 6,6% ar ajunge la aproximativ 426 de lei, adică un plus de peste 26 de lei pentru o singură alimentare.

Motorina s-a scumpit cu 6,1% într-o singură lună

Situația este diferită în cazul motorinei. Prețurile au crescut și aici, însă România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări lunare.

Între iulie și august, motorina s-a scumpit cu 6,1% în România, în timp ce media UE a fost de 8,3%. Creșteri ale prețurilor au fost înregistrate în 26 dintre cele 27 de state membre.

Cele mai mari scumpiri au fost raportate în Cehia, cu 14,3%, Bulgaria, cu 13,5%, și Luxemburg, cu 12,3%. La polul opus s-au aflat Italia, cu 5,2%, România, cu 6,1%, și Țările de Jos, cu 6,2%.

Așadar, faptul că România apare printre țările cu cele mai mici creșteri la motorină nu înseamnă că aceasta s-a ieftinit, ci doar că majorarea a fost mai redusă decât în majoritatea celorlalte state europene.

Carburanții, cu 26,7% mai scumpi într-un an

Imaginea devine și mai clară atunci când prețurile din august 2026 sunt comparate cu cele din august 2025. Eurostat analizează în acest caz categoria combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal, iar pentru România indică o creștere anuală de 26,7%.

Media Uniunii Europene a fost de 23,8%, ceea ce înseamnă că scumpirea din România a depășit media europeană.