Moneda veche pentru care colecționarii pot plăti zeci de mii de euro. A circulat doar câțiva ani

Printre piesele care atrag atenția se numără emisiunile din aur din 1910, unele dintre ele fiind foarte rare.

Primele monede muntenegrene au apărut în 1906

Istoria perperului începe în 1906, când principele Nikola I a autorizat emiterea primelor monede proprii ale Muntenegrului. Potrivit Băncii Centrale a Muntenegrului, decretul din 11 aprilie 1906 permitea Ministerului de Finanțe să emită monede din nichel și bronz. Acestea au fost bătute la Viena și au intrat în circulație în august 1906.

Există însă o nuanță importantă: denumirea de perper apare oficial câțiva ani mai târziu. În decretul din mai 1909 privind emiterea monedelor de argint este menționat pentru prima dată numele monedei muntenegrene.

Perperul era împărțit în 100 de para, iar sistemul monetar fusese conceput astfel încât moneda să aibă o valoare comparabilă cu cea a coroanei austro-ungare.

Numele său este legat de vechea monedă bizantină hyperpyron, iar apariția unei monede proprii avea și o puternică semnificație pentru un stat care încerca să își consolideze independența monetară.

Monedele de aur au apărut în 1910

Un moment important a venit în 1910, când Muntenegru a emis și monede din aur. Banca Centrală a țării arată că la Monetăria din Viena au fost bătute atunci monede de 10, 20 și 100 de perperi.

Tirajele nu au fost însă deloc egale.