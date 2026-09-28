Moneda veche pentru care colecționarii pot plăti zeci de mii de euro. A circulat doar câțiva ani
O monedă veche păstrată într-un sertar, într-o cutie cu obiecte moștenite de la bunici sau într-o colecție de familie se poate dovedi mult mai valoroasă decât pare. Este cazul perperului muntenegrean, moneda care a circulat pentru o perioadă scurtă la începutul secolului XX și care a devenit astăzi o piesă căutată de colecționari.
Nu orice perper valorează însă o avere. Anul emisiunii, metalul, valoarea nominală, tirajul și mai ales starea de conservare pot face diferența dintre o monedă cu valoare modestă și una pentru care colecționarii sunt dispuși să plătească sume considerabile.
Printre piesele care atrag atenția se numără emisiunile din aur din 1910, unele dintre ele fiind foarte rare.
Primele monede muntenegrene au apărut în 1906
Istoria perperului începe în 1906, când principele Nikola I a autorizat emiterea primelor monede proprii ale Muntenegrului. Potrivit Băncii Centrale a Muntenegrului, decretul din 11 aprilie 1906 permitea Ministerului de Finanțe să emită monede din nichel și bronz. Acestea au fost bătute la Viena și au intrat în circulație în august 1906.
Există însă o nuanță importantă: denumirea de perper apare oficial câțiva ani mai târziu. În decretul din mai 1909 privind emiterea monedelor de argint este menționat pentru prima dată numele monedei muntenegrene.
Perperul era împărțit în 100 de para, iar sistemul monetar fusese conceput astfel încât moneda să aibă o valoare comparabilă cu cea a coroanei austro-ungare.
Numele său este legat de vechea monedă bizantină hyperpyron, iar apariția unei monede proprii avea și o puternică semnificație pentru un stat care încerca să își consolideze independența monetară.
Monedele de aur au apărut în 1910
Un moment important a venit în 1910, când Muntenegru a emis și monede din aur. Banca Centrală a țării arată că la Monetăria din Viena au fost bătute atunci monede de 10, 20 și 100 de perperi.
Tirajele nu au fost însă deloc egale.
Pentru una dintre emisiunile din 1910 au fost realizate 40.000 de monede de 10 perperi și 30.000 de exemplare de 20 de perperi. În cazul monedei de 100 de perperi au fost bătute numai 300 de exemplare, ceea ce explică interesul ridicat pe care astfel de piese îl pot avea astăzi pentru colecționari.
Tot în 1910, după proclamarea Muntenegrului ca regat, a existat o nouă emisiune de monede de aur. Designul a fost modificat pentru a reflecta noul statut al țării și al lui Nikola I.
O monedă de 20 de perperi din 1910, de exemplu, are o puritate a aurului de 900‰ și o greutate de 6,78 grame.
De ce unele exemplare pot ajunge la sume uriașe
În numismatică, faptul că o monedă este veche nu este suficient pentru ca aceasta să valoreze mii de euro. Raritatea este esențială, iar tirajul foarte redus poate transforma anumite variante în adevărate piese de colecție.
Contează însă și starea monedei. Două exemplare aparent identice pot avea valori foarte diferite dacă unul prezintă zgârieturi și urme importante de circulație, iar celălalt s-a păstrat într-o stare excepțională.
La acestea se adaugă autenticitatea, varianta exactă, anul, eventualele particularități de batere și proveniența documentată. Tocmai de aceea, sumele de ordinul zecilor de mii de euro întâlnite pentru exemplarele excepționale nu trebuie considerate valoarea oricărui perper găsit într-un sertar.
Moneda a avut o existență scurtă
Perperul nu a avut o istorie îndelungată. Muntenegru și-a folosit moneda proprie până în perioada Primului Război Mondial. Banca Centrală a Muntenegrului indică începutul ocupației austro-ungare din 1916 drept momentul în care utilizarea monedei naționale a fost întreruptă, iar după integrarea țării în Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, dinarul avea să devină noua monedă.
Tocmai această perioadă scurtă de existență, combinată cu tirajele reduse ale anumitor emisiuni, a făcut ca unele monede muntenegrene să fie astăzi interesante pentru piața numismatică internațională.
Ce trebuie să faci dacă găsești o astfel de monedă
Dacă descoperi un perper vechi într-o colecție de familie, primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să nu îl cureți. Lustruirea sau utilizarea unor substanțe pentru îndepărtarea petelor poate afecta suprafața originală și poate reduce valoarea numismatică.
Verifică anul, valoarea nominală și inscripțiile, apoi compară moneda cu exemplare catalogate. Pentru o evaluare serioasă este recomandată examinarea de către un numismat sau o casă de licitații specializată.
Și, mai ales, nu presupune că prețurile cerute în anunțurile de pe internet reprezintă automat valoarea reală. Pentru stabilirea unui reper sunt mult mai relevante rezultatele unor licitații încheiate pentru aceeași variantă și într-o stare de conservare comparabilă.
Cert este că perperul reprezintă o bucată interesantă din istoria Muntenegrului. Iar dacă moneda găsită este una dintre variantele rare din aur, în special o emisiune cu tiraj foarte mic, merită cu siguranță să fie evaluată înainte de a rămâne uitată încă zeci de ani într-un sertar.