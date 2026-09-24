România, la un pas de categoria „junk”. De ce alegerile anticipate ar putea crește riscul unei retrogradări

De ce alegerile anticipate sunt considerate un risc

Daniel Dăianu atrage atenția că alegerile anticipate nu pot rezolva blocajul politic de la o săptămână la alta, ci ar presupune o perioadă de incertitudine care s-ar putea întinde pe mai multe luni.

„Sunt oameni, lideri din încă guvernul interimar, care vorbesc despre faptul că e mai bine să lămurim apele prin alegeri anticipate. Măi, oameni, în primul rând, alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână, da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul”, a declarat președintele Consiliului Fiscal, conform Adevărul.ro.

Problema, din perspectiva agențiilor de rating, nu este organizarea unor alegeri în sine, ci riscul ca o perioadă lungă de instabilitate să întârzie deciziile privind deficitul, cheltuielile statului și bugetul pentru anul următor.

S&P a explicat încă din evaluarea din aprilie că ratingul României ar putea fi redus dacă procesul de consolidare fiscală se îndepărtează semnificativ de estimările agenției, inclusiv dacă măsurile luate de autorități sunt insuficiente sau creșterea economică slabă le reduce eficiența.

Ce înseamnă că România este la un pas de „junk”

În prezent, S&P acordă României calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. BBB- este ultima treaptă din categoria „investment grade”, adică zona în care datoria unei țări este încă evaluată ca fiind recomandată investițiilor.

O coborâre cu o singură treaptă a ratingului pe termen lung ar scoate România din această categorie la S&P.

Pentru cetățeanul obișnuit, efectul nu ar fi direct și instantaneu. Ratingul este acordat statului, nu populației. Dar dacă România ajunge să se împrumute mai scump, bugetul va trebui să suporte cheltuieli mai mari cu dobânzile. Într-un asemenea scenariu, guvernul ar avea mai puțin spațiu pentru alte cheltuieli și ar putea crește presiunea pentru măsuri suplimentare de reducere a deficitului.

O deteriorare persistentă a percepției investitorilor poate pune, de asemenea, presiune pe costul finanțării din economie și pe cursul de schimb. Nu există însă o regulă potrivit căreia pierderea ratingului „investment grade” ar produce automat o anumită creștere a ratelor bancare sau o anumită depreciere a leului.