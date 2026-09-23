Guvernul Mureșan, despre creșterea taxelor, pensii, salariile bugetarilor și ministere. Ce îi așteaptă pe români în 2027
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat miercuri o serie de angajamente care îi privesc direct pe români, de la taxe și TVA până la pensii și salariile angajaților de la stat. Viitorul Executiv ar urma să fie susținut de PNL, USR și UDMR, însă măsurile anunțate vor putea fi aplicate numai dacă noul Cabinet primește votul Parlamentului.
Mureșan promite că nu va crește taxele și TVA
Una dintre cele mai importante declarații pentru populație și mediul de afaceri privește taxele. Siegfried Mureșan susține că viitorul său Cabinet nu va introduce majorări de taxe și impozite pe durata mandatului și că va menține cota unică.
„Nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite, pe toată durata mandatului guvernului pe care îl ocup”, a declarat premierul desemnat.
Mesajul este important după măsurile fiscale adoptate anterior pentru reducerea deficitului bugetar. Mureșan afirmă că situația finanțelor publice s-a îmbunătățit suficient pentru ca o nouă majorare să nu mai fie necesară. Același angajament este făcut și în privința TVA. Cota standard este în prezent de 21%, iar premierul desemnat afirmă că nu intenționează să o majoreze.
„Guvernul meu nu are în vedere în momentul de față și nu va avea în vedere pe întreaga durată a mandatului nicio creștere a cotei de TVA de la 21%”, a spus Mureșan.
Mai mult, obiectivul declarat este revenirea, atunci când situația bugetară o va permite, la o cotă de 19%.
Pentru românul obișnuit, TVA este una dintre taxele cu efectul cel mai vizibil, fiind inclusă în prețurile produselor și serviciilor. O creștere ar putea pune presiune suplimentară pe prețuri, în timp ce o eventuală reducere poate crea condiții pentru prețuri mai mici, fără să garanteze însă automat că toate produsele se vor ieftini.
Salariile bugetarilor și pensiile ar putea crește în 2027
O altă temă importantă este situația veniturilor. Mureșan afirmă că are în vedere atât creșterea salariilor din sectorul public, cât și indexarea pensiilor. Nu a anunțat însă procente concrete.
„Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor”, a declarat acesta.
Momentul decisiv va fi construirea bugetului de stat pentru 2027. Atunci vor putea fi stabilite sumele disponibile și dimensiunea eventualelor majorări.
„Eu, evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult”, a adăugat Mureșan.
Asta înseamnă că pensionarii și angajații de la stat nu au, deocamdată, un procent garantat de majorare. Există un angajament politic, însă valoarea concretă va depinde de veniturile și cheltuielile pe care statul și le poate permite în 2027.
Ce se întâmplă cu taxarea pensiilor
Premierul desemnat a vorbit și despre taxarea pensiilor, precizând că nu intenționează să extindă o asemenea povară asupra veniturilor mai mici. În ceea ce privește eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei, răspunsul a fost însă mai prudent.
„Vom evalua. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii. Vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa”, a declarat Mureșan.
Cu alte cuvinte, eliminarea acestei contribuții nu este promisă pentru o dată precisă. Decizia va depinde tot de situația bugetului.
Premierul desemnat spune că obiectivul mai larg este găsirea unui echilibru între protejarea persoanelor cu venituri reduse și încurajarea muncii și investițiilor.
Noul Guvern va avea trei vicepremieri
Mureșan a oferit și primele informații despre structura Cabinetului. Guvernul ar urma să aibă trei vicepremieri, câte unul din partea fiecărei formațiuni care îl susține: PNL, USR și UDMR.
„Guvernul va avea trei vicepremieri, aceștia vor veni din partea celor trei partide care susțin guvernul, Partidul Național Liberal, USR și UDMR”, a anunțat acesta.
Mai mult, numărul ministerelor nu ar urma să crească.
„Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față”, a precizat Mureșan.
Premierul desemnat vorbește în schimb despre reducerea numărului de secretari de stat și simplificarea structurilor administrative acolo unde acest lucru este posibil. În discuțiile politice din ultimele zile au mai fost prezentate propuneri privind comasarea unor agenții, reducerea birocrației și concentrarea ANAF asupra marilor fraude.
Numele miniștrilor vin după programul de guvernare
Mureșan nu a prezentat încă lista definitivă a miniștrilor și spune că ordinea va fi inversă față de negocierile politice clasice: mai întâi programul și apoi oamenii care trebuie să-l aplice.
„Vreau să avem întâi programul de guvernare și apoi să vedem care sunt persoanele cele mai capabile și mai bine pregătite să implementeze acest program de guvernare”, a declarat premierul desemnat.
Negocierile continuă între PNL, USR și UDMR, iar UDMR a confirmat miercuri continuarea discuțiilor asupra programului, structurii și listei Cabinetului.
Fondurile europene, o miză importantă pentru următorii ani
Mureșan pune un accent important și pe negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Pentru cetățeanul obișnuit, aceste negocieri pot părea îndepărtate, însă fondurile europene finanțează proiecte vizibile în România: autostrăzi, rețele de apă și canalizare, modernizarea localităților, anveloparea blocurilor sau investițiile în agricultură.
Premierul desemnat susține menținerea cel puțin a nivelului actual al fondurilor pentru agricultură și coeziune, precum și alocări mai mari pentru securitate și apărare.
Până la aplicarea tuturor acestor promisiuni mai există însă un pas esențial. Siegfried Mureșan este în acest moment premier desemnat, nu șeful unui Guvern deja învestit. El trebuie să prezinte Parlamentului programul și lista miniștrilor și să obțină votul de încredere. Abia după învestire angajamentele privind taxele, pensiile, salariile și reorganizarea statului pot deveni efectiv politici ale noului Executiv.