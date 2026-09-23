Guvernul Mureșan, despre creșterea taxelor, pensii, salariile bugetarilor și ministere. Ce îi așteaptă pe români în 2027

„Nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite, pe toată durata mandatului guvernului pe care îl ocup”, a declarat premierul desemnat.

Mesajul este important după măsurile fiscale adoptate anterior pentru reducerea deficitului bugetar. Mureșan afirmă că situația finanțelor publice s-a îmbunătățit suficient pentru ca o nouă majorare să nu mai fie necesară. Același angajament este făcut și în privința TVA. Cota standard este în prezent de 21%, iar premierul desemnat afirmă că nu intenționează să o majoreze.

„Guvernul meu nu are în vedere în momentul de față și nu va avea în vedere pe întreaga durată a mandatului nicio creștere a cotei de TVA de la 21%”, a spus Mureșan.

Mai mult, obiectivul declarat este revenirea, atunci când situația bugetară o va permite, la o cotă de 19%.

Pentru românul obișnuit, TVA este una dintre taxele cu efectul cel mai vizibil, fiind inclusă în prețurile produselor și serviciilor. O creștere ar putea pune presiune suplimentară pe prețuri, în timp ce o eventuală reducere poate crea condiții pentru prețuri mai mici, fără să garanteze însă automat că toate produsele se vor ieftini.

Salariile bugetarilor și pensiile ar putea crește în 2027

O altă temă importantă este situația veniturilor. Mureșan afirmă că are în vedere atât creșterea salariilor din sectorul public, cât și indexarea pensiilor. Nu a anunțat însă procente concrete.

„Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor”, a declarat acesta.

Momentul decisiv va fi construirea bugetului de stat pentru 2027. Atunci vor putea fi stabilite sumele disponibile și dimensiunea eventualelor majorări.

„Eu, evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult”, a adăugat Mureșan.

Asta înseamnă că pensionarii și angajații de la stat nu au, deocamdată, un procent garantat de majorare. Există un angajament politic, însă valoarea concretă va depinde de veniturile și cheltuielile pe care statul și le poate permite în 2027.

Ce se întâmplă cu taxarea pensiilor

Premierul desemnat a vorbit și despre taxarea pensiilor, precizând că nu intenționează să extindă o asemenea povară asupra veniturilor mai mici. În ceea ce privește eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei, răspunsul a fost însă mai prudent.