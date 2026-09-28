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Imagini dramatice din Grecia. O insulă preferată de români, lovită de inundații puternice

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Imagini dramatice din Grecia. O insulă preferată de români, lovită de inundații puternice
Insula Skiathos, Grecia / Foto: Profimedia

O ploaie puternică a lovit insula grecească Skiathos și a inundat străzi și terase în scurt timp. Apa a luat cu ea mese, scaune și alte obiecte, iar oamenii au urmărit din interiorul clădirilor cum avansează. Episodul de vreme severă a provocat și o întrerupere a alimentării cu energie electrică într-o zonă a insulei, relatează publicația ERT.

Cuprins
  1. Apa a intrat pe străzi și pe terase
  2. Ploaia a provocat și o întrerupere de curent
  3. Ce arată imaginile din Skiathos

Apa a intrat pe străzi și pe terase

Imaginile surprinse în Skiathos arată străzi acoperite de apă după ploaia torențială. La terase, apa a luat cu ea mese și scaune. Schimbarea a fost rapidă, iar persoanele aflate în zonă s-au adăpostit în clădiri, de unde au privit cum apa înaintează.

Pentru localnici și turiști, problema imediată nu a fost doar ploaia, ci apa care a ajuns în locurile prin care circulau sau în care se aflau cu puțin timp înainte. Mobilierul dus de apă se vede în imaginile publicate după furtună.

Skiathos este cunoscută ca destinație de vacanță, iar ploile au surprins insula după încheierea perioadei de vârf a sezonului estival. Străzile și terasele acoperite de apă arată cât de repede se poate schimba situația în timpul unei ploi puternice. În relatările despre acest episod, imaginile cu mobilierul luat de apă sunt cele care arată cel mai clar forța viiturii.

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Ploaia a provocat și o întrerupere de curent

Vremea severă a afectat alimentarea cu energie electrică într-o zonă din Skiathos. Relatările din Grecia confirmă întreruperea, însă nu precizează câte locuințe au rămas fără curent.

Apa a pătruns și într-o sală în care era programat un eveniment artistic. Organizatorii au amânat evenimentul, potrivit presei locale.

Ploaia, străzile inundate și pana de curent au afectat activitățile obișnuite din zonele vizate. Oamenii aflați la terase au fost nevoiți să intre la adăpost, în timp ce apa lua obiectele din exterior. În sala pregătită pentru eveniment, apa intrată în clădire a dus la amânarea programului.

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Ce arată imaginile din Skiathos

Filmările surprind apa pe străzi și la terase, alături de mesele și scaunele luate de viitură. Ele documentează felul în care furtuna a afectat zonele filmate.

Episodul a avut loc într-un interval scurt, dar a fost suficient pentru ca apa să acopere străzile și să intre în spații folosite de oameni. Pentru cei aflați în Skiathos, schimbarea vremii s-a văzut imediat în jurul lor.

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