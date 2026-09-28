Imagini dramatice din Grecia. O insulă preferată de români, lovită de inundații puternice

Pentru localnici și turiști, problema imediată nu a fost doar ploaia, ci apa care a ajuns în locurile prin care circulau sau în care se aflau cu puțin timp înainte. Mobilierul dus de apă se vede în imaginile publicate după furtună.

Skiathos este cunoscută ca destinație de vacanță, iar ploile au surprins insula după încheierea perioadei de vârf a sezonului estival. Străzile și terasele acoperite de apă arată cât de repede se poate schimba situația în timpul unei ploi puternice. În relatările despre acest episod, imaginile cu mobilierul luat de apă sunt cele care arată cel mai clar forța viiturii.

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Ploaia a provocat și o întrerupere de curent

Vremea severă a afectat alimentarea cu energie electrică într-o zonă din Skiathos. Relatările din Grecia confirmă întreruperea, însă nu precizează câte locuințe au rămas fără curent.

Apa a pătruns și într-o sală în care era programat un eveniment artistic. Organizatorii au amânat evenimentul, potrivit presei locale.

Ploaia, străzile inundate și pana de curent au afectat activitățile obișnuite din zonele vizate. Oamenii aflați la terase au fost nevoiți să intre la adăpost, în timp ce apa lua obiectele din exterior. În sala pregătită pentru eveniment, apa intrată în clădire a dus la amânarea programului.