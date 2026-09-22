Cât ne va costa căldura la iarnă? Gazele se scumpesc, iar rezervele sunt sub nivelul de anul trecut
Scumpirea accelerată a gazelor aduce presiuni asupra costurilor de încălzire înaintea sezonului rece. Prețurile de pe piața angro au depășit 400 de lei/MWh, însă efectul asupra facturilor populației depinde de contracte, de achizițiile furnizorilor și de regulile de facturare.
De ce a crescut atât de mult prețul gazelor
Prețul mediu al gazelor cu livrare marți, 22 septembrie, a ajuns la 404,7 lei/MWh, după o creștere de aproape 50 de lei în două zile. Potrivit Profit.ro, este cel mai ridicat nivel înregistrat, cu excepția anului 2022, când a început războiul din Ucraina. În perioada similară a anului trecut, media era de 165 de lei/MWh, adică de aproximativ 2,5 ori mai mică.
Creșterea vine pe fondul limitării importurilor din Bulgaria, unde operatorul de transport efectuează lucrări pentru majorarea capacității rețelei. Piața „spot” este cea pe care gazele se cumpără pentru livrare imediată sau foarte apropiată. Cotațiile arată cât costă aprovizionarea pe termen scurt, fără să reprezinte prețul întregii cantități de gaze consumate în România.
De ce scumpirea nu apare automat în factura de acasă
Un preț angro de 404,7 lei/MWh înseamnă aproximativ 0,405 lei/kWh pentru gazul tranzacționat, înaintea celorlalte costuri. Această valoare nu trebuie confundată cu tariful final plătit de populație, deoarece furnizorii cumpără gaze din surse diferite, inclusiv prin contracte încheiate anterior.
Pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, mecanismul prevăzut de OUG nr. 12/2026 stabilește, pentru clienții casnici din piața concurențială, facturarea la valoarea mai mică dintre prețul contractual și prețul calculat potrivit ordonanței. Acesta din urmă include achiziția gazelor, furnizarea, transportul, distribuția și taxele aplicabile.
Prin urmare, creșterea bursieră nu înseamnă că toate facturile se vor majora imediat sau în aceeași proporție. Totuși, achizițiile mai scumpe pot ridica prețul calculat lunar, iar efectul diferă în funcție de situația fiecărui furnizor și de contract.
Mai puține gaze disponibile la preț reglementat
O vulnerabilitate este reducerea cantităților interne disponibile la prețul reglementat de 110 lei/MWh pentru populație și producătorii de energie termică eligibili.
Potrivit informațiilor prezentate de Profit.ro, pe baza datelor Romgaz și OMV Petrom, acestea scad de la aproximativ 52 TWh în 2025 la 32 TWh în 2026. Diferența trebuie acoperită prin achiziții de pe piața liberă, unde nivelul de 404,7 lei/MWh este de aproape 3,7 ori mai mare decât prețul reglementat.
Această diferență nu înseamnă facturi de aproape patru ori mai mari, deoarece costul final rezultă din combinarea surselor de aprovizionare și aplicarea regulilor contractuale.
Cum se poate simți o majorare în bugetul familiei
Pentru o locuință care consumă într-o lună de iarnă 1.500 kWh, o creștere ipotetică a prețului final cu 0,05 lei/kWh ar adăuga 75 de lei la factură. La 2.500 kWh, diferența ar fi de 125 de lei. Exemplul explică efectul unei modificări de tarif și nu reprezintă o scumpire anunțată.
Pot fi afectate și familiile racordate la termoficare, deoarece gazul mai scump poate crește costul producerii căldurii. Suma suportată de locatari depinde însă și de tarifele aprobate și de subvențiile locale. Companiile pot transfera, la rândul lor, o parte din costurile energetice în prețurile produselor.
Rezerve mai mici înainte de sezonul rece
Depozitele României sunt umplute în proporție de 79,2%, față de 91,9% în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor citate de Profit.ro.
„Vedem prețuri ridicate pentru iarna aceasta, deoarece injectăm acum la prețuri mari în depozite”, a declarat Frank Neel, responsabilul diviziei de gaze și energie a OMV Petrom.
Rezervele mai mici sporesc vulnerabilitatea în cazul unei ierni reci, fără să demonstreze că populația va rămâne fără gaze. Pentru consumatori, verificarea prețului final pe kWh, a condițiilor contractuale și transmiterea indexului ajută la urmărirea costurilor reale.