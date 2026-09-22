Cât ne va costa căldura la iarnă? Gazele se scumpesc, iar rezervele sunt sub nivelul de anul trecut

Creșterea vine pe fondul limitării importurilor din Bulgaria, unde operatorul de transport efectuează lucrări pentru majorarea capacității rețelei. Piața „spot” este cea pe care gazele se cumpără pentru livrare imediată sau foarte apropiată. Cotațiile arată cât costă aprovizionarea pe termen scurt, fără să reprezinte prețul întregii cantități de gaze consumate în România.

De ce scumpirea nu apare automat în factura de acasă

Un preț angro de 404,7 lei/MWh înseamnă aproximativ 0,405 lei/kWh pentru gazul tranzacționat, înaintea celorlalte costuri. Această valoare nu trebuie confundată cu tariful final plătit de populație, deoarece furnizorii cumpără gaze din surse diferite, inclusiv prin contracte încheiate anterior.

Pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, mecanismul prevăzut de OUG nr. 12/2026 stabilește, pentru clienții casnici din piața concurențială, facturarea la valoarea mai mică dintre prețul contractual și prețul calculat potrivit ordonanței. Acesta din urmă include achiziția gazelor, furnizarea, transportul, distribuția și taxele aplicabile.

Prin urmare, creșterea bursieră nu înseamnă că toate facturile se vor majora imediat sau în aceeași proporție. Totuși, achizițiile mai scumpe pot ridica prețul calculat lunar, iar efectul diferă în funcție de situația fiecărui furnizor și de contract.

Mai puține gaze disponibile la preț reglementat

O vulnerabilitate este reducerea cantităților interne disponibile la prețul reglementat de 110 lei/MWh pentru populație și producătorii de energie termică eligibili.

Potrivit informațiilor prezentate de Profit.ro, pe baza datelor Romgaz și OMV Petrom, acestea scad de la aproximativ 52 TWh în 2025 la 32 TWh în 2026. Diferența trebuie acoperită prin achiziții de pe piața liberă, unde nivelul de 404,7 lei/MWh este de aproape 3,7 ori mai mare decât prețul reglementat.

Această diferență nu înseamnă facturi de aproape patru ori mai mari, deoarece costul final rezultă din combinarea surselor de aprovizionare și aplicarea regulilor contractuale.