Noi scumpiri la carburanți peste noapte. Motorina și benzina ating noi maxime în România

Tip carburant Preț minim (lei/litru) Preț maxim (lei/litru) Motorină standard 10,42 10,53 Motorină premium 10,84 11,33 Benzină standard 9,36 9,44 Benzină premium 9,84 10,02

În cazul motorinei premium, prețul maxim a ajuns deja la 11,33 lei pe litru, ceea ce înseamnă că un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri poate plăti peste 560 de lei pentru un singur plin.

Fiecare alimentare îi costă mai mult pe șoferi

Scumpirile succesive din ultimele zile încep să se simtă serios în bugetul celor care folosesc zilnic mașina. Chiar dacă majorarea pare redusă atunci când este exprimată în bani pe litru, diferența devine importantă la un rezervor complet.

Pentru un autoturism cu un rezervor de 50 de litri, o creștere de 10 bani pe litru înseamnă încă 5 lei la fiecare alimentare. Cum în această săptămână motorina s-a scumpit în repetate rânduri, mulți șoferi spun că au ajuns să plătească cu peste 20-25 de lei mai mult pentru un plin decât plăteau în urmă cu doar câteva zile.

Situația este și mai dificilă în stațiile în care motorina standard se epuizează, iar șoferii sunt nevoiți să alimenteze varianta premium, semnificativ mai scumpă.

De ce cresc din nou prețurile

Noua rundă de scumpiri este pusă pe seama problemelor apărute în aprovizionarea cu petrol din Kazahstan, unul dintre furnizorii importanți pentru piața regională. Suspendarea temporară a exporturilor a creat tensiuni pe piață și a influențat rapid prețurile carburanților din mai multe state, inclusiv din România.

Între timp, autoritățile de la Astana au anunțat că exporturile vor fi reluate, ceea ce ar putea reduce presiunea asupra pieței dacă livrările vor reveni la normal în perioada următoare.

Consiliul Concurenței urmărește evoluția pieței

Autoritățile române monitorizează evoluția prețurilor la pompă. Consiliul Concurenței a anunțat că urmărește modul în care modificările de pe piața internațională sunt reflectate în prețurile practicate de benzinării și dacă acestea sunt justificate.