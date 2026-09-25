Diferența dintre un plin cu GPL și unul cu benzină sau motorină. Cât economisesc șoferii la prețurile de azi
Scumpirile carburanților din ultimele luni se văd tot mai puternic în bugetele șoferilor. Benzina standard a trecut de pragul de 10 lei pe litru, iar motorina se apropie de 11 lei, astfel că un singur plin poate ajunge să coste peste 500 de lei. În aceste condiții, șoferii care au mașini echipate cu instalații GPL plătesc în continuare mult mai puțin la pompă.
Cât costă carburanții pe 25 septembrie 2026
Prețul mediu național al benzinei standard este, vineri, 25 septembrie, de aproximativ 10,04 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă în medie 10,96 lei pe litru. GPL-ul este mult mai ieftin, cu o medie de 4,71 lei pe litru.
Prețurile diferă ușor de la o benzinărie la alta. De exemplu, la stațiile Rompetrol din București, benzina standard costă 10,05 lei/litru, motorina 10,97 lei/litru, iar GPL-ul 4,70 lei/litru.
Diferențele sunt importante în contextul în care prețurile carburanților au crescut puternic în ultimele luni, pe fondul tensiunilor și perturbărilor de pe piețele energetice internaționale. Motorina a atins niveluri record și pe piețele internaționale, problemele de aprovizionare fiind amplificate de conflictele din Iran și Ucraina și de reducerea livrărilor unor mari producători.
Cât costă un plin de 50 de litri
Dacă luăm drept reper prețurile Rompetrol din București din 25 septembrie și un rezervor ipotetic de 50 de litri, diferența este ușor de observat. Pentru GPL, calculul este: 50 litri x 4,70 lei = 235 de lei. Pentru benzină: 50 litri x 10,05 lei = 502,50 lei, iar pentru motorină: 50 litri x 10,97 lei = 548,50 lei.
Astfel, strict ca preț al carburantului cumpărat, un plin de GPL este cu 267,50 lei mai ieftin decât unul de benzină și cu 313,50 lei mai ieftin decât unul de motorină.
Raportat la mediile naționale, rezultatul este foarte apropiat. Un plin de 50 de litri de GPL costă aproximativ 235,50 lei, unul de benzină ajunge la 502 lei, iar pentru 50 de litri de motorină șoferul plătește aproximativ 548 de lei.
Economia reală nu se calculează doar la litru
Există însă o precizare importantă. Diferența dintre prețurile unui plin nu reprezintă automat economia reală la 100 de kilometri. O mașină alimentată cu GPL consumă, în general, un volum mai mare de carburant decât atunci când funcționează pe benzină. În plus, instalațiile GPL folosesc de regulă și o cantitate de benzină, inclusiv la pornire.
Să presupunem, de exemplu, că o mașină consumă 7 litri de benzină la 100 km, dar aproximativ 8,5 litri de GPL.
Cu benzina la 10,05 lei/litru, 100 km costă 70,35 lei.
Cu GPL la 4,70 lei/litru și un consum de 8,5 l/100 km, costul este de 39,95 lei. Chiar și în acest scenariu, diferența este de aproximativ 30,40 lei la fiecare 100 km, fără a lua în calcul mica cantitate de benzină consumată de sistem.
La 1.000 de kilometri, economia teoretică se apropie astfel de 304 lei, iar la 10.000 km poate depăși 3.000 de lei.
Motorina a ajuns cel mai scump carburant dintre cele trei
Presiunea este și mai mare pentru proprietarii mașinilor diesel. La aproape 11 lei pe litru, un plin de 50 de litri se apropie de 550 de lei. Creșterea nu este specifică României. Prețurile motorinei au urcat puternic la nivel european, pe fondul problemelor de aprovizionare și al tensiunilor geopolitice. Pentru șoferii români, efectul se vede direct la pompă: față de începutul lunii septembrie, alimentarea unei mașini diesel a devenit considerabil mai costisitoare.
În acest context, avantajul GPL-ului devine tot mai vizibil. Chiar dacă trebuie luate în calcul consumul mai mare, costul instalației și întreținerea acesteia, diferența de peste 5 lei pe litru față de benzină și de peste 6 lei față de motorină face ca, pentru șoferii care parcurg mulți kilometri, economia să poată ajunge la câteva mii de lei pe an.