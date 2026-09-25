Diferența dintre un plin cu GPL și unul cu benzină sau motorină. Cât economisesc șoferii la prețurile de azi

Prețurile diferă ușor de la o benzinărie la alta. De exemplu, la stațiile Rompetrol din București, benzina standard costă 10,05 lei/litru, motorina 10,97 lei/litru, iar GPL-ul 4,70 lei/litru.

Diferențele sunt importante în contextul în care prețurile carburanților au crescut puternic în ultimele luni, pe fondul tensiunilor și perturbărilor de pe piețele energetice internaționale. Motorina a atins niveluri record și pe piețele internaționale, problemele de aprovizionare fiind amplificate de conflictele din Iran și Ucraina și de reducerea livrărilor unor mari producători.

Cât costă un plin de 50 de litri

Dacă luăm drept reper prețurile Rompetrol din București din 25 septembrie și un rezervor ipotetic de 50 de litri, diferența este ușor de observat. Pentru GPL, calculul este: 50 litri x 4,70 lei = 235 de lei. Pentru benzină: 50 litri x 10,05 lei = 502,50 lei, iar pentru motorină: 50 litri x 10,97 lei = 548,50 lei.

Astfel, strict ca preț al carburantului cumpărat, un plin de GPL este cu 267,50 lei mai ieftin decât unul de benzină și cu 313,50 lei mai ieftin decât unul de motorină.

Raportat la mediile naționale, rezultatul este foarte apropiat. Un plin de 50 de litri de GPL costă aproximativ 235,50 lei, unul de benzină ajunge la 502 lei, iar pentru 50 de litri de motorină șoferul plătește aproximativ 548 de lei.

Economia reală nu se calculează doar la litru

Există însă o precizare importantă. Diferența dintre prețurile unui plin nu reprezintă automat economia reală la 100 de kilometri. O mașină alimentată cu GPL consumă, în general, un volum mai mare de carburant decât atunci când funcționează pe benzină. În plus, instalațiile GPL folosesc de regulă și o cantitate de benzină, inclusiv la pornire.