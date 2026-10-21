Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi, 21 octombrie. Ce spune premierul Niculescu despre intervenția Guvernului
Șoferii români sunt din ce în ce mai îngrijorați de prețurile carburanților, iar ziua de miercuri, 21 octombrie, aduce un nou prag important: benzina standard nu se mai găsește nicăieri în țară la mai puțin de 10 lei pe litru. Motorina este și mai scumpă, cu un preț mediu de 10,86 lei pe litru. În acest context, noul premier Luca Niculescu spune că Guvernul analizează prelungirea măsurilor de temperare a scumpirilor la pompă.
Cât costă benzina și motorina pe 21 octombrie
Potrivit datelor Peco Online, prețul mediu al benzinei standard a ajuns miercuri la aproximativ 10,06 lei pe litru. Cel mai mic preț raportat este de 10,04 lei pe litru, la o stație din Oradea.
Motorina standard costă în medie 10,86 lei pe litru, iar cel mai mic preț raportat este de 10,75 lei, la o stație din Eforie Nord. GPL-ul rămâne mult mai ieftin, la aproximativ 4,70 lei pe litru.
|Carburant
|Preț mediu 21 octombrie
|Cel mai mic preț menționat
|Benzină standard
|10,06 lei/litru
|10,04 lei/litru – Oradea
|Motorină standard
|10,86 lei/litru
|10,75 lei/litru – Eforie Nord
|GPL
|4,70 lei/litru
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Un plin de motorină trece de 540 de lei
Pentru șoferi, diferențele de câțiva bani pe litru par mici, însă devin importante atunci când calculăm un plin. La prețul mediu actual, 50 de litri de benzină costă aproximativ 503 lei. Pentru aceeași cantitate de motorină, un șofer trebuie să plătească aproximativ 543 de lei.
Mai mult, comparativ cu o lună în urmă, benzina este în medie cu 1,3% mai scumpă, iar un plin de 50 de litri costă cu aproximativ 6,5 lei mai mult. În cazul motorinei, creșterea lunară este de 0,6%, echivalentul a aproximativ 3,5 lei în plus la un plin.
Ce spune premierul Luca Niculescu
Creșterea prețurilor ajunge și pe masa noului Guvern. Premierul Luca Niculescu a fost întrebat dacă Executivul va prelungi măsurile de temperare a scumpirilor la benzină și motorină.
„Este o măsură la care ne gândim, într-adevăr, dar voi putea răspunde mai concret zilele următoare, în funcţie de cifrele pe care le avem”, a declarat premierul.
Niculescu a precizat că problema energiei va reprezenta una dintre prioritățile noului Cabinet și că va avea discuții rapide cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.
„Problema energetică este una majoră în România şi, de fapt, nu numai în România”, a explicat premierul, amintind că discuția nu privește doar carburanții, ci și gazele și energia electrică.
Fermierii ar putea primi o facilitate din 2027
O măsură separată este pregătită pentru agricultură. Noul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat în timpul audierilor că fermierii ar putea cumpăra din 2027 motorina folosită în agricultură fără TVA și fără acciză.
Măsura ar avea rolul de a reduce presiunea financiară asupra agricultorilor, care în prezent trebuie să aștepte rambursarea unor sume și, între timp, pot fi nevoiți să își finanțeze achizițiile din alte surse.
Pentru șoferul obișnuit însă, întrebarea imediată rămâne dacă Guvernul va continua măsurile de temperare a prețurilor după expirarea actualului mecanism. Deocamdată nu există o decizie finală. Premierul a anunțat că un răspuns concret ar trebui să vină în următoarele zile, după analizarea cifrelor.