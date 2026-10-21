Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi, 21 octombrie. Ce spune premierul Niculescu despre intervenția Guvernului

Motorina standard costă în medie 10,86 lei pe litru, iar cel mai mic preț raportat este de 10,75 lei, la o stație din Eforie Nord. GPL-ul rămâne mult mai ieftin, la aproximativ 4,70 lei pe litru.

Carburant Preț mediu 21 octombrie Cel mai mic preț menționat Benzină standard 10,06 lei/litru 10,04 lei/litru – Oradea Motorină standard 10,86 lei/litru 10,75 lei/litru – Eforie Nord GPL 4,70 lei/litru –

Un plin de motorină trece de 540 de lei

Pentru șoferi, diferențele de câțiva bani pe litru par mici, însă devin importante atunci când calculăm un plin. La prețul mediu actual, 50 de litri de benzină costă aproximativ 503 lei. Pentru aceeași cantitate de motorină, un șofer trebuie să plătească aproximativ 543 de lei.

Mai mult, comparativ cu o lună în urmă, benzina este în medie cu 1,3% mai scumpă, iar un plin de 50 de litri costă cu aproximativ 6,5 lei mai mult. În cazul motorinei, creșterea lunară este de 0,6%, echivalentul a aproximativ 3,5 lei în plus la un plin.

Ce spune premierul Luca Niculescu

Creșterea prețurilor ajunge și pe masa noului Guvern. Premierul Luca Niculescu a fost întrebat dacă Executivul va prelungi măsurile de temperare a scumpirilor la benzină și motorină.

„Este o măsură la care ne gândim, într-adevăr, dar voi putea răspunde mai concret zilele următoare, în funcţie de cifrele pe care le avem”, a declarat premierul.

Niculescu a precizat că problema energiei va reprezenta una dintre prioritățile noului Cabinet și că va avea discuții rapide cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

„Problema energetică este una majoră în România şi, de fapt, nu numai în România”, a explicat premierul, amintind că discuția nu privește doar carburanții, ci și gazele și energia electrică.

Fermierii ar putea primi o facilitate din 2027

O măsură separată este pregătită pentru agricultură. Noul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat în timpul audierilor că fermierii ar putea cumpăra din 2027 motorina folosită în agricultură fără TVA și fără acciză.

Măsura ar avea rolul de a reduce presiunea financiară asupra agricultorilor, care în prezent trebuie să aștepte rambursarea unor sume și, între timp, pot fi nevoiți să își finanțeze achizițiile din alte surse.