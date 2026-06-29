Netflix în iulie 2026: Enola Holmes 3, Heartstopper Forever și serialele care îți pot salva vacanța

Enola Holmes se întoarce, iar Vestul American primește o nouă poveste

Cea mai importantă premieră a începutului de lună este, fără îndoială, Enola Holmes 3, disponibil din 1 iulie. Millie Bobby Brown revine în rolul surorii mai mici a lui Sherlock Holmes, într-o aventură care mută acțiunea în Malta. De data aceasta, pregătirile pentru nuntă sunt date peste cap de dispariția lui Sherlock, iar Enola ajunge prinsă într-un caz mai periculos decât toate cele pe care le-a rezolvat până acum.

În distribuție se întorc Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Himesh Patel și Sharon Duncan-Brewster, iar filmul este regizat de Philip Barantini. Este genul de producție ideală pentru o seară de vară: mister, decor spectaculos, umor și o eroină care a devenit deja una dintre cele mai simpatice figuri din universul Netflix.

Pe 9 iulie apare și noua adaptare Little House on the Prairie, inspirată de seria de romane semi-autobiografice scrisă de Laura Ingalls Wilder. Serialul urmărește familia Ingalls în încercarea de a-și construi o viață nouă la granița vestică a Americii, într-un loc în care natura poate fi la fel de generoasă pe cât este de neiertătoare.

Noua versiune promite mai mult decât nostalgie pentru povestea cunoscută. Rebecca Sonnenshine, showrunnerul producției, își propune o abordare modernă, cu o perspectivă mai amplă asupra oamenilor care au trăit, au muncit și au încercat să supraviețuiască în Vestul American. În distribuție îi vei vedea pe Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes, Warren Christie și Jocko Sims.

Heartstopper își spune adio, iar Ransom Canyon revine cu noi complicații

17 iulie este o dată importantă pentru fanii serialului Heartstopper. Povestea lui Nick și Charlie continuă și se încheie prin filmul Heartstopper Forever, care îi găsește pe cei doi în fața unei probleme inevitabile: relația la distanță și întrebările care apar atunci când facultatea, maturizarea și viitorul încep să schimbe toate planurile.

Kit Connor și Joe Locke revin în rolurile care i-au transformat în favoriții publicului, iar filmul are misiunea dificilă de a ofere o concluzie pentru o poveste care a cucerit prin sensibilitate, umor și sinceritate. Nu va fi doar despre romantism, ci și despre acel moment complicat în care adolescența se termină, iar viața reală începe să ceară decizii.

Tot din 17 iulie ajunge pe platformă și 23 000 Lives, o dramă germană inspirată de fapte reale. Filmul urmărește un grup de tineri care pornesc pe Marea Mediterană pentru a salva refugiați aflați în pericol. Misiunea îi obligă să confrunte nu doar riscurile de pe mare, ci și întrebări incomode despre lege, responsabilitate și limitele solidarității.