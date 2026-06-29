Netflix în iulie 2026: Enola Holmes 3, Heartstopper Forever și serialele care îți pot salva vacanța
Iulie vine cu acel tip de ofertă Netflix care face dificilă alegerea unui singur titlu pentru seara liberă. Platforma pregătește atât continuări așteptate de fani, cât și adaptări noi, comedii, povești romantice și producții dramatice inspirate din evenimente reale. Pe scurt, este una dintre acele luni în care lista de „de văzut” crește mai repede decât timpul disponibil.
De la misterul cu aer mediteraneean din Enola Holmes 3 și revenirea lui Millie Bobby Brown în rolul celebrei detectivă, până la finalul emoționant pregătit pentru Nick și Charlie în Heartstopper Forever, luna iulie are suficiente premiere pentru toate gusturile. Iar pentru cei care vor seriale de urmărit pe termen mai lung, Netflix vine și cu o reinterpretare curajoasă a poveștii Little House on the Prairie, dar și cu sezonul al doilea din Ransom Canyon.
Enola Holmes se întoarce, iar Vestul American primește o nouă poveste
Cea mai importantă premieră a începutului de lună este, fără îndoială, Enola Holmes 3, disponibil din 1 iulie. Millie Bobby Brown revine în rolul surorii mai mici a lui Sherlock Holmes, într-o aventură care mută acțiunea în Malta. De data aceasta, pregătirile pentru nuntă sunt date peste cap de dispariția lui Sherlock, iar Enola ajunge prinsă într-un caz mai periculos decât toate cele pe care le-a rezolvat până acum.
În distribuție se întorc Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Himesh Patel și Sharon Duncan-Brewster, iar filmul este regizat de Philip Barantini. Este genul de producție ideală pentru o seară de vară: mister, decor spectaculos, umor și o eroină care a devenit deja una dintre cele mai simpatice figuri din universul Netflix.
Pe 9 iulie apare și noua adaptare Little House on the Prairie, inspirată de seria de romane semi-autobiografice scrisă de Laura Ingalls Wilder. Serialul urmărește familia Ingalls în încercarea de a-și construi o viață nouă la granița vestică a Americii, într-un loc în care natura poate fi la fel de generoasă pe cât este de neiertătoare.
Noua versiune promite mai mult decât nostalgie pentru povestea cunoscută. Rebecca Sonnenshine, showrunnerul producției, își propune o abordare modernă, cu o perspectivă mai amplă asupra oamenilor care au trăit, au muncit și au încercat să supraviețuiască în Vestul American. În distribuție îi vei vedea pe Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes, Warren Christie și Jocko Sims.
Heartstopper își spune adio, iar Ransom Canyon revine cu noi complicații
17 iulie este o dată importantă pentru fanii serialului Heartstopper. Povestea lui Nick și Charlie continuă și se încheie prin filmul Heartstopper Forever, care îi găsește pe cei doi în fața unei probleme inevitabile: relația la distanță și întrebările care apar atunci când facultatea, maturizarea și viitorul încep să schimbe toate planurile.
Kit Connor și Joe Locke revin în rolurile care i-au transformat în favoriții publicului, iar filmul are misiunea dificilă de a ofere o concluzie pentru o poveste care a cucerit prin sensibilitate, umor și sinceritate. Nu va fi doar despre romantism, ci și despre acel moment complicat în care adolescența se termină, iar viața reală începe să ceară decizii.
Tot din 17 iulie ajunge pe platformă și 23 000 Lives, o dramă germană inspirată de fapte reale. Filmul urmărește un grup de tineri care pornesc pe Marea Mediterană pentru a salva refugiați aflați în pericol. Misiunea îi obligă să confrunte nu doar riscurile de pe mare, ci și întrebări incomode despre lege, responsabilitate și limitele solidarității.
Pe 23 iulie revine Ransom Canyon, cu sezonul al doilea. Josh Duhamel se întoarce în rolul fermierului Staten Kirkland, care încearcă să-și recupereze moștenirea după ce a fost înlăturat de la conducerea fermei Double K Ranch. În același timp, Quinn O’Grady, interpretată de Minka Kelly, trebuie să decidă dacă viitorul ei se află în orașul din care a vrut cândva să plece sau în New York.
Will Ferrell, documentare intense și filme cunoscute pentru serile fără planuri
Printre surprizele lunii se află și The Hawk, o comedie cu Will Ferrell în rolul lui Lonnie „Șoimul” Hawkins, o fostă legendă a golfului care vânează un ultim turneu major. Serialul ajunge pe Netflix pe 16 iulie și pare să combine comedia absurdă specifică actorului cu povestea unui sportiv care nu acceptă ușor ideea că timpul trece.
Iulie aduce și titluri pentru cei care preferă documentarele sau producțiile inspirate din cazuri reale. Miguel Ángel Blanco: The 48 Hours That Changed Spain analizează răpirea politicianului basc în 1997 și impactul uriaș pe care acest caz l-a avut asupra societății spaniole. Spre finalul lunii apare și The Bombing of Pan Am 103, o serie inspirată de atentatul din 1988 asupra unui zbor transatlantic deasupra Scoției.
În plus, Netflix completează oferta cu filme deja cunoscute, precum Wicked, It Ends with Us, seria Fast & Furious, The Wedding Crashers și cele două comedii Horrible Bosses. Astfel, iulie nu este doar despre premiere mari, ci și despre acele filme pe care le pui seara, fără să stai prea mult pe gânduri.
Luna începe cu un mister, continuă cu o poveste clasică reinventată, promite un rămas-bun emoționant pentru Heartstopper și revine în Texas pentru noi tensiuni în Ransom Canyon. Oricare ar fi planurile tale de vacanță, Netflix pare hotărât să îți dea câteva motive serioase să rămâi și în casă.