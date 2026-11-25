Asociația Artichitana, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) și Netflix au anunțat miercuri, 25 noiembrie 2026, lansarea programului „Screenwriters: New Voices”, o inițiativă de mentorat și formare dedicată scenariștilor emergenți din România.

Până la zece participanți vor avea oportunitatea de a-și dezvolta proiectele cinematografice sub îndrumarea unor specialiști consacrați. Participarea este gratuită, iar înscrierile sunt deschise până pe 8 ianuarie 2027.

Cum funcționează programul „Screenwriters: New Voices”

Inițiativa este organizată în parteneriat cu Oficiul de Film și Investiții Culturale (OFIC) și Alianța Producătorilor de Film din România (APF), reunind reprezentanți ai mai multor segmente ale industriei cinematografice.

Programul pune accent atât pe dezvoltarea creativă a unui proiect de lungmetraj, cât și pe înțelegerea mecanismelor prin care o poveste scrisă poate ajunge să fie transformată într-o producție cinematografică.

Cei selectați vor participa la sesiuni individuale și de grup, în cadrul cărora vor lucra la structura narativă, construcția personajelor, dezvoltarea temelor centrale și rescrierea scenariilor pe baza feedbackului primit de la specialiști.

De asemenea, participanții vor învăța să redacteze un sinopsis și un logline, acesta din urmă fiind o prezentare extrem de concisă a premisei unui film, utilizată frecvent în discuțiile cu producătorii și potențialii finanțatori.

O componentă importantă a programului va fi dedicată înțelegerii pieței de film și televiziune, astfel încât viitorii scenariști să dobândească nu doar competențe artistice, ci și cunoștințe practice despre industria în care își doresc să lucreze.

Paul Negoescu și profesioniști din spatele unor producții internaționale de succes, implicați în proiect

Printre mentorii programului se numără regizorul și scenaristul Paul Negoescu, cunoscut pentru filme precum „Două lozuri”, „Oameni de treabă” și „Atlasul universului”, dar și Maria Cervera, producător și consultant creativ care a lucrat la seriale precum „Elite”, „High Seas”, „Cable Girls” și „Flying Colors”.

Cei doi îi vor îndruma pe participanți pe întreaga durată a programului, contribuind la dezvoltarea proiectelor și oferindu-le feedback din perspective profesionale diferite.

Inițiativa va include și o serie de masterclass-uri și conversații cu personalități ale cinematografiei românești și internaționale. Printre invitații deja confirmați se numără:

Igor Cobileanski, regizor și scenarist, cunoscut pentru „Plaha” și „Umbre”;

Andrei Boncea, producător și președinte al Alianței Producătorilor de Film din România, implicat în realizarea producțiilor „Cravata galbenă” și „Las Fierbinți”;

Tudor Giurgiu, regizor și scenarist, cunoscut pentru „Libertate” și „De ce eu?”;

Klara Kochańska-Bajon, regizoare și scenaristă, cunoscută pentru „The Mother of Penguins” și „Open Your Eyes”;

Weronika Tofilska, regizoare și producătoare care a lucrat la „Baby Reindeer”, „Love Lies Bleeding” și „Something Very Bad is Going to Happen”.

Lista specialiștilor implicați în proiect va fi completată în lunile următoare, când organizatorii vor anunța noi invitați.

Cum te înscrii în programul gratuit dedicat scenariștilor români

Dacă îți dorești să construiești o carieră în cinematografie și ai o poveste pe care ai vrea să o transformi într-un scenariu de lungmetraj, poți depune candidatura până pe 8 ianuarie 2027.

Participarea la program este complet gratuită, însă numărul locurilor este limitat la maximum zece persoane. Criteriile de eligibilitate, termenii și condițiile de participare, precum și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al Asociației Artichitana.

Lansarea programului vine într-un context în care producțiile cinematografice românești beneficiază de oportunități de distribuție atât în cinematografe și la festivaluri internaționale, cât și pe platformele de streaming.

Pentru scenariștii aflați la început de drum, accesul la mentori cu experiență internațională poate reprezenta o oportunitate importantă de dezvoltare profesională. Dincolo de perfecționarea tehnicilor de scriere, programul urmărește să faciliteze contactul cu industria cinematografică și să contribuie la formarea unei noi generații de autori români.