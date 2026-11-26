Cunoscut pentru numărul impresionant de duble pe care le solicită actorilor, Fincher a explicat, într-un interviu acordat podcastului The Big Picture, că inteligența artificială i-ar putea permite să reducă timpul petrecut pe platourile de filmare, fără să renunțe la controlul asupra rezultatului final.

Declarațiile, relatate de Variety și The A.V. Club pe 25 noiembrie 2026, vin într-un context sensibil pentru regizor, după ce noul său film realizat pentru Netflix a generat suspiciuni privind utilizarea inteligenței artificiale în postproducție.

David Fincher vrea să reducă numărul de duble cu ajutorul inteligenței artificiale

David Fincher și-a construit reputația de perfecționist prin atenția aproape obsesivă acordată fiecărui detaliu din filmele sale. Regizorul este cunoscut pentru faptul că le solicită actorilor să repete aceeași scenă de zeci de ori, până când interpretarea, mișcările și expresiile acestora corespund viziunii sale.

Inteligența artificială ar putea schimba această metodă de lucru. Fincher își imaginează un proces de producție în care echipele de filmare, actorii și scenografii își păstrează rolurile, însă anumite imperfecțiuni sunt corectate ulterior, prin intermediul unor instrumente digitale.

Regizorul consideră că ar putea limita filmarea unui cadru general la aproximativ 20-25 de duble, urmând ca anumite ajustări să fie realizate în postproducție.

Printre exemplele oferite de cineast se numără corectarea focalizării camerei, eliminarea firelor de păr care acoperă ochii actorilor sau sincronizarea mișcărilor buzelor cu dialogul înregistrat într-o altă dublă.

Astfel, dacă un actor oferă cea mai bună interpretare vocală într-o anumită dublă, dar mișcările sale sunt mai naturale într-o alta, tehnologia ar putea permite combinarea celor două interpretări.

Noul film cu Brad Pitt se află deja în centrul unei controverse privind utilizarea AI

Declarațiile lui David Fincher sunt cu atât mai relevante cu cât noul său film, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, a fost criticat pentru presupusa utilizare excesivă a inteligenței artificiale.

Producția Netflix, realizată după un scenariu semnat de Quentin Tarantino, continuă povestea personajului interpretat de Brad Pitt în Once Upon a Time in Hollywood.

Mai mulți spectatori și specialiști în efecte vizuale au semnalat existența unor cadre cu aspect artificial, suspectând că acestea ar putea fi rezultatul intervențiilor efectuate cu ajutorul AI.

În luna martie, presa internațională relata că Fincher ar fi utilizat instrumentele dezvoltate de InterPositive, compania de tehnologie cinematografică fondată de Ben Affleck, pentru care Netflix era dispusă să plătească până la 600 de milioane de dolari.

Interviul în care regizorul a explicat avantajele inteligenței artificiale a fost realizat înainte ca aceste critici să apară. Potrivit The A.V. Club, nici Fincher, nici Netflix nu au comentat ulterior acuzațiile specifice referitoare la cadrele controversate.

Prin urmare, declarațiile sale despre posibilitățile oferite de tehnologie nu reprezintă o confirmare a modului în care au fost realizate respectivele secvențe.

Unde se termină interpretarea actorului și unde începe contribuția inteligenței artificiale

Fincher susține că utilizarea tehnologiei nu presupune renunțarea la actorii reali sau la decorurile construite fizic. În viziunea sa, gesturile naturale, particularitățile comportamentului uman și interacțiunea personajelor cu mediul înconjurător ar trebui să rămână fundamentul producției cinematografice.

Diferența ar consta în posibilitatea modificării ulterioare a unor elemente ale interpretării, fără ca actorii să fie nevoiți să repete la nesfârșit aceeași scenă.

Această abordare ridică însă întrebări despre limitele intervenției digitale asupra unei interpretări actoricești. Dacă expresiile faciale, mișcările buzelor sau gesturile pot fi modificate după încheierea filmărilor, devine mai dificil de stabilit unde se termină contribuția actorului și unde începe cea a regizorului asistat de algoritmi.

Dezbaterea este cu atât mai importantă în contextul apariției unor actori generați integral cu inteligență artificială, precum Tilly Norwood, care au alimentat temerile profesioniștilor de la Hollywood privind viitorul meseriei lor.

În cazul lui David Fincher, inteligența artificială pare să reprezinte, cel puțin la nivel declarativ, o extensie a perfecționismului care i-a definit întreaga carieră. Rămâne însă de văzut dacă posibilitatea de a elimina aproape orice imperfecțiune va îmbunătăți experiența cinematografică sau va diminua tocmai naturalețea care conferă autenticitate unei interpretări umane.