Munca ieftină nu mai este un avantaj pentru România. Schimbările economice care ar putea aduce salarii mai mari și locuri de muncă mai bine plătite
Într-un moment în care românii resimt tot mai puternic efectele dezechilibrelor economice, prin scumpiri, taxe mai mari și diminuarea puterii de cumpărare, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează că modelul de dezvoltare pe care România s-a bazat în ultimele două decenii își atinge limitele. Astfel, pentru a continua recuperarea decalajelor față de Occident și a crea premisele unui nivel de trai mai ridicat, România trebuie să renunțe la avantajul competitiv bazat pe salarii mici și costuri reduse de producție, în favoarea unei economii susținute de productivitate, tehnologie și inovare.
România nu mai poate concura cu alte țări doar prin salarii mici
Timp de peste două decenii, unul dintre principalele avantaje ale României în atragerea investitorilor străini a fost costul relativ redus al forței de muncă, numeroase companii internaționale alegând să își deschidă fabrici sau centre de servicii în țara noastră pentru că puteau produce la costuri mai mici decât în Europa Occidentală.
Acest model a contribuit la dezvoltarea economiei, însă nu mai este suficient pentru continuarea creșterii, a explicat Mugur Isărescu, marți, 24 noiembrie 2026, la prezentarea unui raport privind competitivitatea României, potrivit Adevărul Financiar.
Datele prezentate de guvernatorul BNR arată că PIB-ul pe locuitor, exprimat la paritatea puterii de cumpărare, a crescut de la aproximativ 26% din media Uniunii Europene în anul 2000 la 78% în 2025.
„Această convergență impresionantă nu a fost însoțită de fundamente la fel de solide pentru competitivitatea noastră pe termen lung. Modelul de creștere, bazat în mare măsură pe avantajele de cost, își atinge limitele”, a declarat Mugur Isărescu.
Cum ar putea românii să câștige mai mult fără să muncească mai multe ore
Una dintre schimbările esențiale vizează creșterea productivității, ceea ce nu înseamnă neapărat că angajații trebuie să muncească mai mult, ci că aceștia trebuie să beneficieze de tehnologii, echipamente și pregătire profesională care să le permită să genereze mai multă valoare în același interval de timp.
De exemplu, o fabrică din România care produce componente simple pentru automobile poate obține venituri mai mari dacă dezvoltă propriile tehnologii, brevete sau sisteme electronice, în loc să se limiteze la executarea comenzilor primite din străinătate.
Același principiu se aplică și în agricultură, unde România ar putea câștiga mai mult dacă ar transforma cerealele în produse alimentare finite, în loc să exporte preponderent materie primă și să importe ulterior produse procesate, mai scumpe.
„Provocarea este, așadar, de a transforma atuurile existente ale României, inclusiv poziția strategică, resursele energetice, capacitățile industriale și forța de muncă calificată, într-o productivitate mai ridicată, produse și servicii cu valoare adăugată mai mare și o dezvoltare economică mai rezilientă”, a afirmat Mugur Isărescu.
Ce trebuie să schimbe concret România în următorii ani
Guvernatorul BNR consideră că România are nevoie de investiții consistente în educație, infrastructură, cercetare, digitalizare și tehnologii moderne, dar și de instituții mai eficiente și de o legislație predictibilă, care să permită antreprenorilor să își construiască planuri de dezvoltare pe termen lung.
Raportul prezentat la BNR identifică mai multe domenii strategice în care România și-ar putea consolida competitivitatea, printre acestea numărându-se industria IT, industria prelucrătoare, apărarea, transporturile și logistica, agricultura, industria alimentară și turismul.
Pentru populație, o asemenea transformare ar putea însemna, în timp, apariția unor locuri de muncă mai bine plătite, reducerea dependenței de activitățile economice slab remunerate și mai multe oportunități profesionale în țară.
Totodată, modernizarea economiei trebuie însoțită de adaptarea sistemului de învățământ și de programe de reconversie profesională, deoarece automatizarea și digitalizarea vor schimba inclusiv competențele solicitate de angajatori.
De ce taxele, inflația și instabilitatea legislativă pot împiedica dezvoltarea
Isărescu a atras atenția și asupra necesității consolidării finanțelor publice, în condițiile în care deficitele bugetare ridicate și schimbările frecvente ale politicilor economice pot descuraja investițiile și pot majora costurile de finanțare.
De asemenea, firmele românești, în special întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să aibă acces mai ușor la finanțare pentru a cumpăra echipamente moderne, a dezvolta produse noi și a se extinde pe piețele internaționale.
Pe lângă creditele bancare, dezvoltarea pieței de capital ar putea permite direcționarea unei părți mai mari din economiile private către investiții productive.
România riscă să stagneze dacă nu ia măsuri până la sfârșitul anului 2027
Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa DDD Foundation, avertizează că lipsa unor măsuri decisive înainte de sfârșitul anului 2027 poate accentua riscul stagnării economice.
Guvernatorul BNR pledează pentru o strategie națională de competitivitate, cu obiective măsurabile până în 2035, susținută indiferent de schimbările politice.
Miza este evitarea unei situații în care România devine prea scumpă pentru investitorii interesați exclusiv de costuri reduse, dar insuficient de performantă pentru companiile care caută tehnologie avansată și specialiști înalt calificați.
Cu alte cuvinte, România trebuie să înceteze să își construiască avantajul economic pe faptul că românii sunt plătiți mai puțin decât occidentalii și să înceapă să concureze prin valoarea produselor și serviciilor pe care aceștia le realizează.