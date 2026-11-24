Acest model a contribuit la dezvoltarea economiei, însă nu mai este suficient pentru continuarea creșterii, a explicat Mugur Isărescu, marți, 24 noiembrie 2026, la prezentarea unui raport privind competitivitatea României, potrivit Adevărul Financiar.

Datele prezentate de guvernatorul BNR arată că PIB-ul pe locuitor, exprimat la paritatea puterii de cumpărare, a crescut de la aproximativ 26% din media Uniunii Europene în anul 2000 la 78% în 2025.

„Această convergență impresionantă nu a fost însoțită de fundamente la fel de solide pentru competitivitatea noastră pe termen lung. Modelul de creștere, bazat în mare măsură pe avantajele de cost, își atinge limitele”, a declarat Mugur Isărescu.

Cum ar putea românii să câștige mai mult fără să muncească mai multe ore

Una dintre schimbările esențiale vizează creșterea productivității, ceea ce nu înseamnă neapărat că angajații trebuie să muncească mai mult, ci că aceștia trebuie să beneficieze de tehnologii, echipamente și pregătire profesională care să le permită să genereze mai multă valoare în același interval de timp.

De exemplu, o fabrică din România care produce componente simple pentru automobile poate obține venituri mai mari dacă dezvoltă propriile tehnologii, brevete sau sisteme electronice, în loc să se limiteze la executarea comenzilor primite din străinătate.

Același principiu se aplică și în agricultură, unde România ar putea câștiga mai mult dacă ar transforma cerealele în produse alimentare finite, în loc să exporte preponderent materie primă și să importe ulterior produse procesate, mai scumpe.

„Provocarea este, așadar, de a transforma atuurile existente ale României, inclusiv poziția strategică, resursele energetice, capacitățile industriale și forța de muncă calificată, într-o productivitate mai ridicată, produse și servicii cu valoare adăugată mai mare și o dezvoltare economică mai rezilientă”, a afirmat Mugur Isărescu.

Ce trebuie să schimbe concret România în următorii ani

Guvernatorul BNR consideră că România are nevoie de investiții consistente în educație, infrastructură, cercetare, digitalizare și tehnologii moderne, dar și de instituții mai eficiente și de o legislație predictibilă, care să permită antreprenorilor să își construiască planuri de dezvoltare pe termen lung.

Raportul prezentat la BNR identifică mai multe domenii strategice în care România și-ar putea consolida competitivitatea, printre acestea numărându-se industria IT, industria prelucrătoare, apărarea, transporturile și logistica, agricultura, industria alimentară și turismul.