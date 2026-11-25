AI-ul ar putea schimba viitorul angajaților din România. Ce arată un studiu despre teama de a pierde locul de muncă
Inteligența artificială a devenit parte din discuțiile despre viitorul profesiilor, iar pentru o parte dintre angajații din România întrebarea nu mai este dacă tehnologia le va influența activitatea, ci cât de mult le va schimba cariera. Un studiu realizat în 2026 arată că 33% dintre respondenți iau în calcul posibilitatea de a fi înlocuiți de AI, iar 34% cred că rolul lor profesional ar putea deveni mai puțin important. Paradoxal, aceeași tehnologie este privită cu optimism de majoritatea participanților la cercetare: 56% spun că folosirea AI la serviciu le inspiră încredere și motivație.
Datele provin din Barometrul României Responsabile, ediția Diversitate și Incluziune (BARES.DI) 2026, realizat de Cult Research la inițiativa Asociației OPEN MINDS. Rezultatele conturează o relație complicată între angajați și noile tehnologii: există interes pentru avantajele oferite de inteligența artificială, dar și preocupări legate de siguranța profesională, pregătire și accesul la oportunitățile pe care le aduce automatizarea.
Teama de a deveni inutil pe piața muncii apare în rândul angajaților români
Posibilitatea ca inteligența artificială să preia o parte dintre responsabilitățile profesionale nu mai este o preocupare îndepărtată pentru angajați. Potrivit cercetării, 33% dintre participanți consideră că AI ar putea să îi înlocuiască pe piața muncii într-o măsură semnificativă. În același timp, 34% se tem că activitatea lor ar putea pierde din importanță pe măsură ce companiile introduc tot mai multe instrumente automatizate.
Există și un segment mai puțin îngrijorat de această perspectivă. 40% dintre respondenți apreciază că probabilitatea de a fi înlocuiți de inteligența artificială este redusă, iar 44% manifestă un nivel scăzut de teamă că rolul lor profesional va deveni mai puțin relevant.
O altă problemă este legată de ritmul în care angajații trebuie să învețe să folosească noile tehnologii. 35% dintre participanți cred că persoanele care nu reușesc să se adapteze la AI riscă să fie marginalizate profesional. Pentru 33%, presiunea de a dobândi rapid competențe noi este deja o sursă de preocupare.
Totuși, cercetarea nu indică o respingere generală a inteligenței artificiale. Dimpotrivă, 49% dintre participanți cred că aceasta poate contribui la creșterea eficienței și productivității la locul de muncă. Alți 28% nu au o poziție clară, în timp ce 23% nu sunt convinși de beneficiile tehnologice în această privință.
Tinerii văd mai multe oportunități în AI decât angajații din generația X
Vârsta influențează felul în care angajații privesc introducerea inteligenței artificiale în activitatea profesională. Generația Z conduce în privința motivației asociate acestei tehnologii: 41% dintre respondenții tineri spun că AI îi determină să fie mai motivați profesional. În generația Y, procentul este de 38%, iar în generația X ajunge la 26%.
Diferența poate fi observată și în interesul manifestat față de schimbările care ar putea apărea la locul de muncă. 32% dintre respondenții din generația X declară că nu s-au gândit încă la impactul AI asupra propriei activități. În cazul generațiilor Y și Z, procentele sunt mult mai mici, de 14%, respectiv 15%.
Încrederea în tehnologie nu urmează însă aceeași distribuție. 22% dintre respondenții din generația X spun că AI le inspiră mai multă încredere, comparativ cu 21% în generația Y și 18% în generația Z. Stresul provocat de utilizarea inteligenței artificiale este menționat de 15% dintre tinerii din generația Z, de 16% dintre cei din generația Y și de 9% dintre respondenții din generația X. Nesiguranța profesională este raportată în aceeași proporție, de 11%, în toate cele trei categorii.
Și domeniul de activitate contează. În HoReCa și comerț, 38% dintre respondenți spun că AI le crește motivația profesională. Urmează angajații din servicii, cu 36%, și cei din producție, cu 33%. În administrația publică, numai 16% declară că tehnologia îi motivează.
În schimb, angajații din servicii raportează cel mai frecvent nesiguranță profesională, cu un procent de 16%. În producție și în HoReCa și comerț, ponderea este de 8%. Producția înregistrează cel mai ridicat nivel de stres asociat AI, de 17%, în timp ce în servicii și administrația publică acesta ajunge la 14%, iar în HoReCa și comerț la 11%.
Companiile nu îi pregătesc pe toți angajații pentru schimbările aduse de AI
Adaptarea la inteligența artificială nu depinde doar de disponibilitatea angajaților de a învăța, ci și de sprijinul primit la locul de muncă. Din acest punct de vedere, rezultatele studiului arată o problemă: mai puțin de jumătate dintre respondenți consideră că angajatorul le oferă suficiente resurse pentru a se familiariza cu noile tehnologii.
Concret, 41% spun că organizația în care lucrează îi sprijină suficient pentru adaptarea la AI. În schimb, 29% consideră că ajutorul primit este insuficient, iar 30% nu au o opinie clară.
Administrația publică se distinge prin numărul mare de angajați care încă nu și-au format o părere despre efectele inteligenței artificiale asupra profesiei lor. 38% dintre respondenții din acest sector spun că nu s-au gândit la acest subiect. Totuși, 32% declară că AI le oferă mai multă încredere, cea mai ridicată valoare înregistrată între domeniile analizate.
Mirela Tănase, vicepreședinte OPEN MINDS, consideră că modul în care companiile gestionează introducerea inteligenței artificiale va influența accesul angajaților la beneficiile acesteia.
„Datele BARES.DI 2026 arată că angajații nu privesc inteligența artificială exclusiv prin prisma riscului de a-și pierde locul de muncă. Majoritatea o asociază cu încredere și motivație, însă mai puțin de jumătate simt că organizația lor îi sprijină suficient în adaptare. Aici se decide, de fapt, dacă transformarea digitală va fi una echitabilă: dacă accesul la instrumente și la formare depinde de vârstă, de domeniu sau de poziție, AI poate adânci diferențele dintre angajați în loc să le reducă. Pentru organizații, provocarea nu este doar să introducă tehnologia, ci să se asigure că toți angajații au o șansă reală de a o folosi”, susține Mirela Tănase.
57% dintre români văd riscul apariției unor noi inegalități la locul de muncă
Odată cu introducerea instrumentelor AI în companii, accesul la tehnologie și la pregătirea necesară pentru utilizarea ei ar putea deveni criterii care îi diferențiază pe angajați. Aceasta este una dintre preocupările evidențiate de BARES.DI 2026: 57% dintre participanți consideră că inteligența artificială poate genera noi forme de inegalitate în mediul profesional.
Dintre aceștia, 18% apreciază că riscul este ridicat, iar 39% cred că există într-o anumită măsură. Percepția reflectă teama că angajații care au acces la instrumente performante și beneficiază de instruire vor putea avansa mai ușor decât colegii care nu au aceleași oportunități.
Rezultatele nu demonstrează că asemenea inegalități s-au produs deja, ci arată că angajații le consideră un posibil efect al transformării tehnologice. În acest context, pregătirea profesională și accesul echitabil la noile instrumente devin teme importante pentru organizațiile care integrează AI în activitatea de zi cu zi.
Cercetarea a fost realizată în iunie 2026, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 806 persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național pentru populația activă cu acces la internet. Marja de eroare declarată este de ±3,5%.
Inteligența artificială este una dintre cele trei teme noi analizate în ediția din acest an a barometrului, alături de transparența salarială și reintegrarea profesională după probleme grave de sănătate. Rezultatele complete urmează să fie prezentate pe 3 decembrie 2026, la cea de-a patra ediție a Conferinței OPEN MINDS, organizată la Cineplexx Băneasa, sub conceptul „România, în oglindă”. Evenimentul va reuni reprezentanți ai mediului de afaceri, specialiști în resurse umane și membri ai societății civile.