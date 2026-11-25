Teama de a deveni inutil pe piața muncii apare în rândul angajaților români

Posibilitatea ca inteligența artificială să preia o parte dintre responsabilitățile profesionale nu mai este o preocupare îndepărtată pentru angajați. Potrivit cercetării, 33% dintre participanți consideră că AI ar putea să îi înlocuiască pe piața muncii într-o măsură semnificativă. În același timp, 34% se tem că activitatea lor ar putea pierde din importanță pe măsură ce companiile introduc tot mai multe instrumente automatizate.

Există și un segment mai puțin îngrijorat de această perspectivă. 40% dintre respondenți apreciază că probabilitatea de a fi înlocuiți de inteligența artificială este redusă, iar 44% manifestă un nivel scăzut de teamă că rolul lor profesional va deveni mai puțin relevant.

O altă problemă este legată de ritmul în care angajații trebuie să învețe să folosească noile tehnologii. 35% dintre participanți cred că persoanele care nu reușesc să se adapteze la AI riscă să fie marginalizate profesional. Pentru 33%, presiunea de a dobândi rapid competențe noi este deja o sursă de preocupare.

Totuși, cercetarea nu indică o respingere generală a inteligenței artificiale. Dimpotrivă, 49% dintre participanți cred că aceasta poate contribui la creșterea eficienței și productivității la locul de muncă. Alți 28% nu au o poziție clară, în timp ce 23% nu sunt convinși de beneficiile tehnologice în această privință.

Tinerii văd mai multe oportunități în AI decât angajații din generația X

Vârsta influențează felul în care angajații privesc introducerea inteligenței artificiale în activitatea profesională. Generația Z conduce în privința motivației asociate acestei tehnologii: 41% dintre respondenții tineri spun că AI îi determină să fie mai motivați profesional. În generația Y, procentul este de 38%, iar în generația X ajunge la 26%.

Diferența poate fi observată și în interesul manifestat față de schimbările care ar putea apărea la locul de muncă. 32% dintre respondenții din generația X declară că nu s-au gândit încă la impactul AI asupra propriei activități. În cazul generațiilor Y și Z, procentele sunt mult mai mici, de 14%, respectiv 15%.

Încrederea în tehnologie nu urmează însă aceeași distribuție. 22% dintre respondenții din generația X spun că AI le inspiră mai multă încredere, comparativ cu 21% în generația Y și 18% în generația Z. Stresul provocat de utilizarea inteligenței artificiale este menționat de 15% dintre tinerii din generația Z, de 16% dintre cei din generația Y și de 9% dintre respondenții din generația X. Nesiguranța profesională este raportată în aceeași proporție, de 11%, în toate cele trei categorii.