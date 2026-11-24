Potrivit articolului 139, alineatul (1), din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, la calcularea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare acestei date se ia în considerare venitul lunar total, brut sau net, după caz, pentru care exista obligația legală de plată a contribuției de asigurări sociale.

Cu alte cuvinte, nu contează doar salariul de bază, ci și anumite sume suplimentare încasate de angajați, dacă acestea îndeplinesc condițiile de contributivitate prevăzute de lege și pot fi dovedite cu documente.

În lipsa acestor dovezi, calculul se realizează pe baza salariilor înscrise în carnetul de muncă și a sporurilor permanente eligibile, conform articolului 139, alineatul (3).

Ce venituri dinainte de 2001 pot contribui la majorarea pensiei

Conform precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 181/2024, printre veniturile care pot fi valorificate se numără:

Veniturile obținute prin munca în acord global sau individual;

Premiile anuale și recompensele pentru rezultate profesionale;

Al treisprezecelea salariu;

Sumele încasate pentru orele suplimentare;

Indemnizațiile pentru munca nenormată;

Primele și alte sporuri nepermanente pentru care se datorau contribuții sociale.

De exemplu, un român care a lucrat într-o fabrică între 1985 și 2000 și care primea frecvent bani pentru depășirea normei de producție ar putea beneficia de un punctaj suplimentar dacă dovedește că veniturile sale efective erau mai mari decât cele valorificate inițial la calculul pensiei.

Documentele pe care românii trebuie să le verifice înainte de pensionare

Persoanele care urmează să depună dosarul de pensionare ar trebui să verifice carnetul de muncă, adeverințele de sporuri permanente, documentele salariale păstrate de-a lungul anilor, precum și adeverințele eliberate anterior de foștii angajatori.

Pentru valorificarea veniturilor suplimentare este importantă obținerea unei adeverințe de venit conform modelului din Anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023, care să evidențieze veniturile realizate în fiecare lună, nu doar sporurile sau primele primite.