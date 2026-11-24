Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi o pensie mai mare. Documentele pe care mulți uită să le depună la dosar
Mulți români care se pregătesc să iasă la pensie se concentrează pe verificarea vechimii în muncă, fără să știe că anumite venituri încasate de-a lungul carierei, dar care nu sunt menționate în carnetul de muncă, le-ar putea aduce bani în plus lunar. Legislația în vigoare în 2026 permite valorificarea unor asemenea venituri, cu condiția prezentării documentelor justificative.
De ce este importantă data de 1 aprilie 2001 în calculul pensiei
Românii care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 trebuie să acorde o atenție deosebită documentelor salariale din acea perioadă, deoarece veniturile efectiv încasate puteau fi mai mari decât salariile înscrise în carnetul de muncă.
Potrivit articolului 139, alineatul (1), din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, la calcularea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare acestei date se ia în considerare venitul lunar total, brut sau net, după caz, pentru care exista obligația legală de plată a contribuției de asigurări sociale.
Cu alte cuvinte, nu contează doar salariul de bază, ci și anumite sume suplimentare încasate de angajați, dacă acestea îndeplinesc condițiile de contributivitate prevăzute de lege și pot fi dovedite cu documente.
În lipsa acestor dovezi, calculul se realizează pe baza salariilor înscrise în carnetul de muncă și a sporurilor permanente eligibile, conform articolului 139, alineatul (3).
Ce venituri dinainte de 2001 pot contribui la majorarea pensiei
Conform precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 181/2024, printre veniturile care pot fi valorificate se numără:
- Veniturile obținute prin munca în acord global sau individual;
- Premiile anuale și recompensele pentru rezultate profesionale;
- Al treisprezecelea salariu;
- Sumele încasate pentru orele suplimentare;
- Indemnizațiile pentru munca nenormată;
- Primele și alte sporuri nepermanente pentru care se datorau contribuții sociale.
De exemplu, un român care a lucrat într-o fabrică între 1985 și 2000 și care primea frecvent bani pentru depășirea normei de producție ar putea beneficia de un punctaj suplimentar dacă dovedește că veniturile sale efective erau mai mari decât cele valorificate inițial la calculul pensiei.
Documentele pe care românii trebuie să le verifice înainte de pensionare
Persoanele care urmează să depună dosarul de pensionare ar trebui să verifice carnetul de muncă, adeverințele de sporuri permanente, documentele salariale păstrate de-a lungul anilor, precum și adeverințele eliberate anterior de foștii angajatori.
Pentru valorificarea veniturilor suplimentare este importantă obținerea unei adeverințe de venit conform modelului din Anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023, care să evidențieze veniturile realizate în fiecare lună, nu doar sporurile sau primele primite.
O greșeală este solicitarea unei adeverințe care cuprinde exclusiv veniturile nepermanente, fără menționarea salariilor lunare realizate, întrucât un asemenea document nu conține toate elementele necesare calculului.
În cazul în care fostul angajator nu mai există, persoanele interesate trebuie să identifice deținătorul legal al arhivei sau operatorul autorizat care a preluat documentele salariale.
Ce se întâmplă dacă ai ieșit deja la pensie, dar găsești documente noi în 2026
Românii care sunt deja pensionari și descoperă că anumite venituri nu au fost luate în calcul pot solicita recalcularea pensiei, în temeiul articolului 94, alineatul (5), din Legea nr. 360/2023.
Adeverințele pot fi depuse și în 2026, fără să existe un termen-limită, însă eventualele majorări se acordă, în cazul unei noi cereri de recalculare, din luna următoare înregistrării solicitării, nu retroactiv pentru toți anii de pensionare. De exemplu, dacă un pensionar depune în noiembrie 2026 o cerere de recalculare însoțită de documente noi, eventuala majorare i se va cuveni începând cu luna decembrie 2026.
Prin urmare, verificarea documentelor înainte de pensionare poate face diferența între încasarea unei pensii mai mari încă de la început și pierderea unor venituri pe parcursul mai multor ani, mai ales că sumele suplimentare se pot acumula considerabil în timp.