Ce primește Google pentru aproape un miliard de dolari pe lună

Contractul semnat în iunie oferă acces la aproximativ 110.000 de procesoare grafice Nvidia, alături de procesoare centrale, memorie și alte componente. Detaliile apar într-un document depus de SpaceX la autoritatea americană de supraveghere a pieței de capital. Plățile lunare sunt prevăzute pentru perioada octombrie 2026–iunie 2029.

Pe înțelesul tuturor, Google plătește pentru accesul la echipamente care pot executa volume uriașe de calcule. Aceste resurse sunt necesare atât pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială, cât și pentru funcționarea serviciilor folosite de clienți. Închirierea permite folosirea infrastructurii unui partener, alături de propriile centre de date.

Documentul stabilește și limitele colaborării. Google își păstrează drepturile asupra conținutului, modelelor AI și datelor sale. În plus, după 31 decembrie 2026, oricare dintre companii poate încheia acordul cu un preaviz de 90 de zile. Calendarul până în 2029 nu înseamnă, așadar, că parteneriatul este imposibil de oprit mai devreme.

SpaceX furnizează putere de calcul și companiei din spatele Claude

Google nu este singurul client cunoscut al acestei infrastructuri. Anthropic a încheiat, la rândul său, un parteneriat cu SpaceX. Compania care dezvoltă asistentul Claude anunța în mai accesul la întreaga capacitate a centrului Colossus 1, care include peste 220.000 de procesoare grafice Nvidia.

În prezentarea colaborării, Anthropic lega extinderea infrastructurii de creșterea limitelor de utilizare pentru Claude Code și alte servicii. Asta explică de ce aceste contracte contează și pentru utilizatori: mai multă capacitate poate permite procesarea unui număr mai mare de solicitări și folosirea mai intensă a aplicațiilor.

Anthropic arăta atunci că folosește mai multe tipuri de echipamente, inclusiv cipuri Amazon, Google și Nvidia. Relațiile dintre furnizori sunt astfel mai complicate decât o simplă competiție între aplicații: companiile pot concura pentru utilizatori și, în același timp, pot cumpăra infrastructură unele de la altele.

În cazul extinderii colaborării Google–SpaceX, declarația lui Musk nu confirmă încă semnarea unui contract nou. La publicarea informației Reuters, Google, SpaceX și Musk nu răspunseseră solicitărilor agenției pentru explicații suplimentare.