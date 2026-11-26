Compania americană Concentrix, care are peste 2.500 de angajați pe piața locală, intenționează să recruteze cel puțin 400 de persoane, în special în București și Iași, pe fondul dezvoltării unor operațiuni cu un grad ridicat de specializare.

Anunțul vine în contextul în care operațiunile din România dedicate siguranței platformelor digitale au fost desemnate, în noiembrie 2026, primul Centru de Excelență global al companiei în acest domeniu, potrivit unui comunicat transmis de Concentrix. Este al doilea astfel de centru dezvoltat în țara noastră, după cel din Iași, specializat în prevenirea criminalității financiare.

Românii care contribuie la siguranța marilor platforme digitale

În spatele platformelor digitale utilizate zilnic de milioane de oameni există echipe care verifică informațiile publicate, analizează comportamentele suspecte și identifică tentativele de fraudă. O parte dintre aceste operațiuni sunt gestionate chiar din România, pentru clienți internaționali.

Angajații Concentrix specializați în domeniul Trust & Safety se ocupă de moderarea conținutului, verificarea reclamelor și a conturilor de utilizatori, dar și de identificarea riscurilor asociate fraudelor online. Activitățile din acest sector reprezintă 20% din volumul de business al companiei în România, iar echipele locale dezvoltă astfel de competențe încă din 2017.

În paralel, centrul din Iași, dedicat prevenirii criminalității financiare, este singurul de acest tip al companiei din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Acesta reunește peste 60 de specialiști seniori cu certificări internaționale în prevenirea spălării banilor, în timp ce alți 40 se află în proces de certificare.

Printre responsabilitățile acestora se numără verificarea identității clienților, monitorizarea tranzacțiilor bancare, identificarea suspiciunilor de fraudă și verificarea respectării sancțiunilor internaționale. Și aceste servicii reprezintă 20% din activitatea companiei pe piața locală.

Ce locuri de muncă vor fi disponibile și ce competențe caută angajatorii

Concentrix intenționează să își extindă echipa din România cu minimum 400 de persoane. Cele mai multe oportunități vor fi în București și Iași, atât în zona serviciilor multilingve de relații cu clienții, cât și în domenii precum serviciile financiare, prevenirea fraudelor, siguranța platformelor și operațiunile digitale.

Pe lângă cunoașterea limbilor străine, angajatorul pune un accent tot mai mare pe competențele digitale, capacitatea de analiză, gândirea critică și experiența în industriile reglementate.

„Echipele noastre nu doar livrează servicii pentru clienți internaționali, ci dezvoltă expertiză și practici care pot fi valorificate și în alte piețe. În același timp, integrarea AI schimbă modul de lucru și competențele de care avem nevoie. Vrem să continuăm să investim în oameni și să dezvoltăm aici roluri cu un grad tot mai mare de specializare”, a declarat Diana Delca, Country Managing Director, Concentrix România.

Compania nu a precizat nivelul salariilor pentru viitoarele poziții și nici calendarul exact al recrutărilor.

Inteligența artificială schimbă regulile pe piața muncii

Extinderea echipelor are loc într-o perioadă în care impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă generează tot mai multe întrebări în rândul angajaților.

Un studiu realizat de Concentrix la nivel global arată că, până la începutul anului 2027, 41% dintre companii estimează că vor continua să funcționeze exclusiv prin interacțiune umană. Alte 31% mizează pe angajați care utilizează instrumente AI, în timp ce 16% anticipează că inteligența artificială va executa anumite sarcini sub supravegherea oamenilor.

Tranziția către automatizare ar urma să fie graduală, în funcție de complexitatea activităților, cerințele legislative și nivelul de dezvoltare tehnologică al fiecărei organizații. În sectoarele sensibile, precum prevenirea criminalității financiare, capacitatea oamenilor de a interpreta informațiile și de a lua decizii rămâne importantă.

Concentrix a împlinit recent 20 de ani de activitate în România. Compania deservește peste 60 de clienți internaționali prin operațiuni desfășurate în peste 30 de limbi și este prezentă în București, Iași, Galați, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș și Ploiești.

La nivel mondial, compania este inclusă în clasamentul Fortune 500 și furnizează servicii pentru peste 2.000 de organizații.