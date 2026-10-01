Misterul bornelor kilometrice de pe marginea drumului. „Toată viața am trăit în minciună”. Din ce sunt făcuţi, de fapt, stâlpii

„În primul meu an de permis am intrat într-una și era de beton. N-au trecut nici 20 de ani de atunci”.

Alt utilizator a confirmat simplu:

„Au fost din beton înainte”, în timp ce un alt comentariu a rezumat schimbarea astfel: „Inițial erau din beton, dar, pentru siguranță, le-au făcut din fibră de sticlă”.

În prezent există borne și elemente de semnalizare realizate din materiale mai ușoare decât betonul, inclusiv materiale plastice sau compozite, iar forma și construcția lor pot varia în funcție de tipul drumului și de produsul utilizat de administrator. Așadar, nu trebuie presupus că fiecare bornă întâlnită pe șosea are exact aceeași structură.

De ce betonul putea reprezenta un pericol

Motivul pentru care un element rigid și foarte greu amplasat aproape de carosabil este problematic devine evident în cazul unui accident. La impact, o structură masivă nu cedează precum una ușoară și deformabilă, ceea ce poate crește severitatea coliziunii. Un utilizator Reddit a explicat schimbarea într-o manieră mult mai directă:

„Ca să nu mori când le lovești cu mașina”.

Altul și-a amintit de vechile borne astfel:

„Inițial erau din beton. Erau coșmarul șoferilor, după copaci și capetele de pod”.

Afirmațiile sunt experiențe și opinii ale utilizatorilor, nu statistici privind accidentele, însă surprind motivul pentru care infrastructura rutieră modernă încearcă, în general, să limiteze prezența obstacolelor rigide periculoase în imediata apropiere a carosabilului.

La ce folosesc bornele kilometrice

Deși pentru un șofer care folosește permanent Google Maps, Waze sau sistemul de navigație al mașinii bornele pot părea rămășițe ale unei alte epoci, ele au o funcție foarte concretă: permit identificarea poziției kilometrice pe un anumit drum.

În funcție de tipul marcajului, informațiile indică drumul și kilometrul la care se află utilizatorul. Acest sistem de referință este important nu doar pentru orientarea șoferilor, ci și pentru administrarea drumurilor, identificarea unor lucrări, raportarea incidentelor și localizarea exactă a unor sectoare.