Permis anulat și trei ani fără dreptul de a da din nou examen. Noua sancțiune propusă pentru șoferii români

Clasa a IV-a presupune între 9 și 20 de puncte-amendă. Cum punctul-amendă este, din 1 iulie 2026, de 216,25 lei, sancțiunea poate fi cuprinsă în prezent între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Ce vrea să schimbe noul proiect

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, consecința cea mai importantă nu va fi amenda, ci pierderea permisului.

Pentru circulația pe contrasens pe autostradă sau drum expres ar urma să se aplice în continuare amenda din clasa a IV-a, însă suspendarea pentru 120 de zile ar fi înlocuită cu anularea permisului de conducere. Profit.ro

Este o diferență esențială. Suspendarea înseamnă că șoferul își pierde temporar dreptul de a conduce, dar permisul rămâne valabil și poate fi recuperat după îndeplinirea condițiilor legale. În cazul anulării, permisul încetează să mai existe ca titlu valabil, iar persoana trebuie să obțină ulterior un permis nou.

Mai mult, proiectul prevede că șoferul sancționat pentru mers pe contrasens pe aceste drumuri nu se va putea prezenta la un nou examen pentru obținerea dreptului de a conduce timp de trei ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii.

De ce vor inițiatorii sancțiuni mai mari

Autorii proiectului invocă incidentele în care șoferii ajung să circule în sens opus pe infrastructura de mare viteză și consideră că sancțiunea actuală nu are un efect suficient de descurajant.

„Numărul tot mai ridicat al incidentelor în care conducătorii auto pătrund pe contrasens pe autostrăzile și pe drumurile expres din România indică o vulnerabilitate critică în ceea ce privește efectul descurajant al sancțiunilor actuale”, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii argumentează că vitezele mari de pe autostrăzi și drumuri expres fac ca o eventuală coliziune frontală să prezinte un risc deosebit de ridicat. În opinia lor, anularea permisului și perioada de trei ani înaintea unui nou examen ar trebui să descurajeze astfel de comportamente.

Șoferii nu rămân deocamdată fără permis trei ani

Este important de precizat că regula nu se aplică în acest moment. Vorbim despre o propunere legislativă aflată la începutul procedurii parlamentare. Desigur, pentru a produce efecte, proiectul trebuie să parcurgă procesul legislativ, să fie adoptat de Parlament și promulgat de președintele României.