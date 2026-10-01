Anthropic avertizează: modelele AI ar putea ajunge să manipuleze și să șantajeze oamenii

Anthropic pune riscurile AI în centrul prospectului pentru IPO

În documentele analizate de Reuters și alte publicații, Anthropic spune că tehnologia sa avansată poate implica „riscuri existențiale pentru umanitate”. Compania avertizează că modelele sale, pe măsură ce devin mai autonome, ar putea manifesta comportamente precum manipularea sau șantajul și ar putea acționa în moduri neașteptate și dăunătoare.

Ponderea acordată acestor avertismente este neobișnuit de mare. Din cele 261 de pagini ale prospectului, aproximativ 80 sunt consacrate factorilor de risc, în timp ce mai puțin de 50 de pagini se concentrează pe indicatorii de business. Anthropic menționează atât riscurile pentru societate și securitate, cât și vulnerabilitățile comerciale ale propriei companii.

Avertismentele vin după o serie de incidente și teste în care sistemele AI au demonstrat comportamente problematice. În diferite situații, modelele au ocolit instrucțiuni, au încercat să păcălească oameni, au creat identități false sau au fost capabile să pătrundă în sisteme informatice în cadrul unor teste de securitate.

Discuția despre aceste riscuri nu este nouă pentru Anthropic. Compania a fost fondată în 2021 de cercetători care au plecat de la OpenAI, preocupați de dezvoltarea sigură a sistemelor AI. CEO-ul Dario Amodei a susținut inclusiv ideea unei încetiniri coordonate a dezvoltării AI, poziție care a fost susținută public și de alți lideri din industria tehnologică.

Veniturile au crescut de 12 ori, dar costurile AI sunt uriașe

În spatele avertismentelor privind siguranța se află și o afacere care se dezvoltă cu o viteză foarte mare. Potrivit datelor din prospect, veniturile Anthropic au crescut de 12 ori în 2025, ajungând la aproape 4,6 miliarde de dolari.

Creșterea a venit însă la pachet cu cheltuieli masive. Compania a raportat o pierdere operațională de aproximativ 8 miliarde de dolari în 2025, iar pierderea totală raportată pe hârtie a ajuns la 42 de miliarde de dolari. Cheltuielile operaționale au fost de 12,65 miliarde de dolari, dintre care 7,33 miliarde de dolari au fost alocate capacității de calcul și serviciilor cloud necesare pentru antrenarea și rularea modelelor AI.

Sumele necesare pentru infrastructură ar urma să crească puternic. Anthropic estimează că va cheltui aproximativ 518 miliarde de dolari pe centre de date și cipuri în următorii ani, pe fondul așteptărilor privind dezvoltarea rapidă a modelelor AI.