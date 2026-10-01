ANAF verifică mașinile second-hand scoase la vânzare. Prețul din anunț va fi comparat cu cel din actele fiscale
ANAF începe controale la nivel național pe piața autoturismelor second-hand, unul dintre domeniile în care Fiscul încearcă să identifice vânzările nefiscalizate, prețurile declarate sub valoarea reală și problemele privind TVA. Operațiunea a primit numele „Acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, iar în prima etapă au fost selectate 35 de entități care au în stoc autoturisme evaluate la peste 38 de milioane de euro.
ANAF va compara mașinile din parc cu cele din acte
Controalele sunt efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală și îi vizează pe operatorii economici care comercializează sau intermediază vânzarea mașinilor second-hand. Unul dintre primele lucruri pe care inspectorii îl vor face este să compare situația din acte cu cea găsită efectiv în teren.
Mai simplu spus, dacă un parc auto are fizic 100 de mașini, ANAF va verifica dacă acestea se regăsesc corect și în evidențele firmei. Diferențele dintre stocul faptic (mașinile găsite în realitate) și stocul scriptic (cel din contabilitate) pot reprezenta un semnal de alarmă.
Fiscul va urmări inclusiv proveniența fiecărui autoturism și traseul său comercial.
„Abordarea noastră este una bazată pe trasabilitate: de la autoturismul identificat fizic şi documentul de achiziţie, până la vânzarea către client şi înregistrarea încasării”, explică ANAF.
Prețurile din anunțuri pot fi comparate cu cele din acte
Un element interesant al operațiunii îl reprezintă prețurile. ANAF precizează că, în analiza de risc, a luat în calcul inclusiv diferențele dintre informațiile publice privind prețurile și datele fiscale disponibile.
De exemplu, dacă o mașină este promovată public la un anumit preț, iar documentele fiscale indică în mod nejustificat o valoare diferită, situația poate atrage atenția inspectorilor.
Scopul este verificarea fiscalizării integrale a vânzărilor și a înregistrării veniturilor obținute de comercianți.
Inspectorii vor analiza și situațiile în care marja comercială declarată pare neobișnuit de mică. Practic, ANAF vrea să afle cât a costat mașina la achiziție, cum a ajuns în România, cu cât a fost vândută și cum au fost înregistrate fiscal sumele respective.
Mașinile aduse din UE și TVA-ul, atent verificate
O atenție deosebită va fi acordată achizițiilor intracomunitare, adică mașinilor cumpărate de firmele din România din alte state ale Uniunii Europene.
În comerțul cu bunuri second-hand există situații în care poate fi aplicat un regim special de TVA, cunoscut în practică drept regimul TVA la marjă. În anumite condiții, TVA nu se aplică la întreaga valoare de vânzare, ci asupra marjei comerciantului.
Tocmai aplicarea necorespunzătoare a acestui mecanism se află printre riscurile urmărite de ANAF. Inspectorii vor verifica documentele de achiziție și condițiile în care a fost utilizat regimul fiscal respectiv.
De ce au fost alese cele 35 de firme
ANAF precizează că firmele din prima etapă nu au fost selectate aleatoriu, ci în urma unei analize de risc. Fiscul a luat în calcul numărul mașinilor oferite la vânzare în raport cu activitatea declarată, achizițiile din alte state UE, regimul de TVA utilizat, eventualele diferențe dintre prețurile publice și informațiile fiscale, precum și neconcordanțele privind stocurile.
„Prin Acțiunea ATOM urmărim să analizăm circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand și să verificăm dacă acesta este reflectat în mod corespunzător din punct de vedere fiscal”, transmite instituția.
Ce se întâmplă dacă ANAF descoperă nereguli
Controalele nu înseamnă automat că toate cele 35 de entități au încălcat legea. Selectarea lor a fost făcută pe baza unor indicatori de risc, iar inspectorii trebuie acum să stabilească situația concretă.
Dacă sunt descoperite încălcări ale legislației fiscale, acestea vor fi documentate, iar măsurile vor fi stabilite în funcție de natura și gravitatea fiecărei fapte.
Pentru cumpărătorul obișnuit, operațiunea este relevantă mai ales prin încercarea de a transparentiza piața mașinilor second-hand. ANAF urmărește întregul traseu economic al autoturismului, de la documentul prin care a fost cumpărat și adus în stoc până la factura emisă clientului și înregistrarea banilor încasați.