ANAF verifică mașinile second-hand scoase la vânzare. Prețul din anunț va fi comparat cu cel din actele fiscale

Mai simplu spus, dacă un parc auto are fizic 100 de mașini, ANAF va verifica dacă acestea se regăsesc corect și în evidențele firmei. Diferențele dintre stocul faptic (mașinile găsite în realitate) și stocul scriptic (cel din contabilitate) pot reprezenta un semnal de alarmă.

Fiscul va urmări inclusiv proveniența fiecărui autoturism și traseul său comercial.

„Abordarea noastră este una bazată pe trasabilitate: de la autoturismul identificat fizic şi documentul de achiziţie, până la vânzarea către client şi înregistrarea încasării”, explică ANAF.

Prețurile din anunțuri pot fi comparate cu cele din acte

Un element interesant al operațiunii îl reprezintă prețurile. ANAF precizează că, în analiza de risc, a luat în calcul inclusiv diferențele dintre informațiile publice privind prețurile și datele fiscale disponibile.

De exemplu, dacă o mașină este promovată public la un anumit preț, iar documentele fiscale indică în mod nejustificat o valoare diferită, situația poate atrage atenția inspectorilor.

Scopul este verificarea fiscalizării integrale a vânzărilor și a înregistrării veniturilor obținute de comercianți.

Inspectorii vor analiza și situațiile în care marja comercială declarată pare neobișnuit de mică. Practic, ANAF vrea să afle cât a costat mașina la achiziție, cum a ajuns în România, cu cât a fost vândută și cum au fost înregistrate fiscal sumele respective.

Mașinile aduse din UE și TVA-ul, atent verificate

O atenție deosebită va fi acordată achizițiilor intracomunitare, adică mașinilor cumpărate de firmele din România din alte state ale Uniunii Europene.