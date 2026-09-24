Amenzile primite de un șofer român pentru viteză în Bulgaria. După cât timp au ajuns acasă notificările şi cum se pot plăti
În fiecare vară, sute de mii de români traversează Bulgaria în drum spre Grecia sau aleg stațiunile de pe litoralul bulgăresc, iar pe porțiunile lungi de drum mulți șoferi ajung să depășească, uneori fără să-și dea seama, limitele de viteză. Faptul că nu sunt opriți de poliție nu înseamnă însă că au scăpat de amendă. Camerele și radarele pot înregistra abaterea, iar notificarea poate ajunge în România mult mai târziu, așa cum arată cazul unui șofer care susține că a primit în august și septembrie 2026 două amenzi pentru abateri comise în Bulgaria în iunie 2025.
Două amenzi în aceeași zi, la câteva ore distanță
Documentele publicate de șofer arată că ambele abateri au fost înregistrate pe 16 iunie 2025, la numai câteva ore distanță, însă în zone diferite ale Bulgariei.
Prima depășire a fost înregistrată la ora 06:55, pe drumul I-5/E85, în zona Dryanovo, regiunea Gabrovo. Pe sectorul respectiv limita de viteză era de 60 km/h, iar viteza reținută după aplicarea toleranței aparatului a fost de 71 km/h. Pentru depășirea limitei cu 11 km/h, documentul indică o amendă de 50 de leva, respectiv aproximativ 25,56 euro.
Câteva ore mai târziu, la 10:37, mașina a fost surprinsă din nou cu o viteză peste limita legală, de această dată în zona Haskovo, tot pe drumul I-5. Pe sectorul limitat la 50 km/h a fost reținută o viteză de 75 km/h. Sancțiunea indicată în document este de 100 de leva, echivalentul a aproximativ 51,13 euro.
În total, șoferul are de achitat echivalentul a 76,69 euro pentru cele două abateri comise în aceeași zi.
Amenzile ar fi ajuns în România după mai bine de un an
Ceea ce a atras însă atenția nu a fost doar faptul că șoferul a fost amendat de două ori în câteva ore, ci și perioada lungă până la primirea documentelor.
„Au început să sosească amenzile radar din Bulgaria, în august și septembrie 2026, după un an, pentru abateri în orașe diferite”, a povestit acesta.
Dacă datele relatate sunt exacte, între momentul înregistrării abaterilor, în iunie 2025, și primirea notificărilor în România au trecut aproximativ 14-15 luni. Fotografiile documentelor nu permit însă verificarea datei exacte la care acestea au fost primite.
Situația este importantă pentru turiștii români deoarece simplul fapt că vacanța s-a terminat și nu au fost opriți de polițiști pe teritoriul Bulgariei nu înseamnă automat că o eventuală abatere înregistrată de sistemele de supraveghere a rămas fără consecințe.
În Uniunea Europeană există mecanisme prin care autoritățile pot face schimb de informații privind vehiculele și proprietarii acestora pentru investigarea anumitor încălcări ale legislației rutiere, inclusiv depășirea vitezei.
„Ne-au oprit în vamă să le plătim”
Și alți șoferi români au relatat că s-au confruntat cu amenzi primite în Bulgaria, experiențele fiind însă diferite.
„La mulți dintre noi nu au mai avut răbdare și ne-au oprit în vamă să le plătim”, a comentat un participant la discuție.
Un alt șofer a avut o reacție mai directă: „Trebuie plătite. Asta este, de ce vă plângeți?”.
Aceste comentarii reprezintă experiențe personale și nu trebuie interpretate drept o procedură aplicată automat tuturor șoferilor români care intră sau ies din Bulgaria.
Cum poate fi plătită o amendă primită din Bulgaria
Primul lucru pe care trebuie să îl facă un șofer care primește acasă o asemenea notificare este să verifice cu atenție documentul: numărul de înmatriculare, data și locul abaterii, viteza înregistrată, limita legală și instituția care a emis sancțiunea. Trebuie citite inclusiv informațiile referitoare la termenul de plată și posibilitatea de contestare.
În funcție de tipul documentului și de regulile aplicabile acestuia, poate exista posibilitatea achitării unei sume reduse într-un anumit termen. Șoferul nu ar trebui însă să scadă din proprie inițiativă valoarea amenzii, ci să respecte exact suma și condițiile înscrise în notificarea primită.
Plata poate fi verificată și prin serviciile electronice oficiale ale Ministerului bulgar de Interne, atunci când sancțiunea apare în sistem. Dacă documentul prevede plata prin transfer bancar, trebuie utilizate exclusiv beneficiarul, IBAN-ul și celelalte informații înscrise în actul oficial, nu conturi bancare găsite în comentarii sau pe forumuri.
După efectuarea plății, dovada trebuie păstrată, de preferat atât în format electronic, cât și tipărit. În cazul mai multor amenzi, este indicat ca fiecare sancțiune să fie verificată și achitată separat, astfel încât plata să poată fi identificată corect.
Pentru românii care pleacă spre Grecia sau litoralul bulgăresc, situația este și un avertisment practic: o cameră radar întâlnită pe traseu poate transforma câteva minute câștigate prin depășirea limitei de viteză într-o amendă care ajunge acasă chiar și mult timp după întoarcerea din vacanță.