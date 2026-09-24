Amenzile primite de un șofer român pentru viteză în Bulgaria. După cât timp au ajuns acasă notificările şi cum se pot plăti

Prima depășire a fost înregistrată la ora 06:55, pe drumul I-5/E85, în zona Dryanovo, regiunea Gabrovo. Pe sectorul respectiv limita de viteză era de 60 km/h, iar viteza reținută după aplicarea toleranței aparatului a fost de 71 km/h. Pentru depășirea limitei cu 11 km/h, documentul indică o amendă de 50 de leva, respectiv aproximativ 25,56 euro.

Câteva ore mai târziu, la 10:37, mașina a fost surprinsă din nou cu o viteză peste limita legală, de această dată în zona Haskovo, tot pe drumul I-5. Pe sectorul limitat la 50 km/h a fost reținută o viteză de 75 km/h. Sancțiunea indicată în document este de 100 de leva, echivalentul a aproximativ 51,13 euro.

În total, șoferul are de achitat echivalentul a 76,69 euro pentru cele două abateri comise în aceeași zi.

Amenzile ar fi ajuns în România după mai bine de un an

Ceea ce a atras însă atenția nu a fost doar faptul că șoferul a fost amendat de două ori în câteva ore, ci și perioada lungă până la primirea documentelor.

„Au început să sosească amenzile radar din Bulgaria, în august și septembrie 2026, după un an, pentru abateri în orașe diferite”, a povestit acesta.

Dacă datele relatate sunt exacte, între momentul înregistrării abaterilor, în iunie 2025, și primirea notificărilor în România au trecut aproximativ 14-15 luni. Fotografiile documentelor nu permit însă verificarea datei exacte la care acestea au fost primite.

Situația este importantă pentru turiștii români deoarece simplul fapt că vacanța s-a terminat și nu au fost opriți de polițiști pe teritoriul Bulgariei nu înseamnă automat că o eventuală abatere înregistrată de sistemele de supraveghere a rămas fără consecințe.

În Uniunea Europeană există mecanisme prin care autoritățile pot face schimb de informații privind vehiculele și proprietarii acestora pentru investigarea anumitor încălcări ale legislației rutiere, inclusiv depășirea vitezei.