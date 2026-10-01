Ultima ora
AnimaWings intră în insolvență. Mai multe zboruri au fost deja anulate: ce trebuie să știe pasagerii UPDATE
de Diana Dumitrache
ACTUALITATE

De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite
2imagini
Șoferii, opriți pe drumurile naționale (Foto: CNAIR)

Șoferii care circulă în această perioadă pe anumite drumuri naționale din România pot fi opriți pentru câteva minute, însă nu pentru un control de rutină și nici pentru verificarea unei eventuale abateri. Autoritățile desfășoară anchete de circulație de tip origine – destinație, prin care încearcă să afle cum sunt folosite șoselele din țară și care sunt principalele fluxuri de trafic. Informațiile strânse ar urma să fie utilizate pentru planificarea viitoarelor investiții în infrastructură.

Nu toți șoferii vor fi opriți

Acțiunea poate fi privită ca un fel de „recensământ” al traficului, însă acest lucru nu înseamnă că fiecare mașină va fi trasă pe dreapta. O mare parte dintre vehicule vor fi doar numărate automat, iar numai o parte dintre participanții la trafic vor fi opriți pentru completarea unui scurt chestionar.

Anchetele sunt programate în fiecare zi de miercuri, până pe 4 noiembrie, în două intervale orare: între 08:00 și 12:00 și între 14:00 și 18:00.

Scopul nu este verificarea șoferului, ci obținerea unei imagini cât mai clare asupra modului în care se circulă pe drumurile naționale.

Ce întrebări vor primi șoferii

Chestionarul este unul simplu și urmărește în primul rând traseul și motivul călătoriei. Șoferilor li se va cere să spună de unde vin, unde merg și care este scopul deplasării.

Practic, autoritățile încearcă să afle dacă un anumit drum este folosit preponderent pentru navetă, călătorii pe distanțe lungi, transport de mărfuri sau alte tipuri de deplasări.

În cazul vehiculelor destinate transportului de persoane va fi consemnat și numărul de pasageri. Pentru camioane și alte vehicule de transport marfă vor fi solicitate și informații despre tipul bunurilor transportate.

Vezi și:
Ce se schimbă concret de la 1 octombrie cu TollRo. Ce spune Radu Miruță și ce trebuie să știe șoferii
Noua taxă de drum din România stârnește nemulțumiri înainte de aplicare. Transportatorii reclamă erori și cer o perioadă fără amenzi

Datele personale nu sunt înregistrate

CNAIR precizează că ancheta nu presupune colectarea sau înregistrarea datelor cu caracter personal. Informațiile obținute sunt folosite exclusiv în scop statistic și tehnic.

„În cadrul acestor anchete, nu sunt colectate și înregistrate date cu caracter personal. Informațiile obținute sunt utilizate exclusiv în scop statistic și tehnic, pentru analiza circulației și fundamentarea viitoarelor proiecte de infrastructură rutieră”, a transmis compania.

Cu alte cuvinte, autoritățile sunt interesate de călătorie și de fluxul de trafic, nu de identitatea persoanei aflate la volan.

La ce vor fi folosite răspunsurile

Informațiile strânse pot arăta, de exemplu, câte vehicule folosesc un anumit traseu, de unde provin acestea, care sunt destinațiile cele mai frecvente și ce rol are un drum în transportul de persoane sau de mărfuri.

„Anchetele de origine – destinație sunt importante pentru identificarea fluxurilor de trafic, a rutelor utilizate și a necesarului de dezvoltare a infrastructurii, contribuind la planificarea și proiectarea viitoarelor investiții de infrastructură mare”, explică CNAIR.

Datele pot deveni astfel o bază pentru proiectarea unor drumuri noi, modernizarea celor existente sau stabilirea priorităților pentru investițiile viitoare. Autoritățile au anunțat că acțiunea va continua în alte trei etape, în diferite puncte de pe rețeaua de drumuri naționale.

Ce este „taxa rușinii” de la ANAF. Un dezvoltator a achitat 5 milioane de lei după ce Fiscul i-a scos apartamentele la licitație
Revista presei
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Hit.ro
NASA și SpaceX vor să ducă patru astronauți la Stația Spațială în mai puțin de nouă ore
Romania TV
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
Ce pensie are un român cu 15 ani vechime, stagiul minim de cotizare
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 
Zooland.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 