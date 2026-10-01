De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite
Șoferii care circulă în această perioadă pe anumite drumuri naționale din România pot fi opriți pentru câteva minute, însă nu pentru un control de rutină și nici pentru verificarea unei eventuale abateri. Autoritățile desfășoară anchete de circulație de tip origine – destinație, prin care încearcă să afle cum sunt folosite șoselele din țară și care sunt principalele fluxuri de trafic. Informațiile strânse ar urma să fie utilizate pentru planificarea viitoarelor investiții în infrastructură.
Nu toți șoferii vor fi opriți
Acțiunea poate fi privită ca un fel de „recensământ” al traficului, însă acest lucru nu înseamnă că fiecare mașină va fi trasă pe dreapta. O mare parte dintre vehicule vor fi doar numărate automat, iar numai o parte dintre participanții la trafic vor fi opriți pentru completarea unui scurt chestionar.
Anchetele sunt programate în fiecare zi de miercuri, până pe 4 noiembrie, în două intervale orare: între 08:00 și 12:00 și între 14:00 și 18:00.
Scopul nu este verificarea șoferului, ci obținerea unei imagini cât mai clare asupra modului în care se circulă pe drumurile naționale.
Ce întrebări vor primi șoferii
Chestionarul este unul simplu și urmărește în primul rând traseul și motivul călătoriei. Șoferilor li se va cere să spună de unde vin, unde merg și care este scopul deplasării.
Practic, autoritățile încearcă să afle dacă un anumit drum este folosit preponderent pentru navetă, călătorii pe distanțe lungi, transport de mărfuri sau alte tipuri de deplasări.
În cazul vehiculelor destinate transportului de persoane va fi consemnat și numărul de pasageri. Pentru camioane și alte vehicule de transport marfă vor fi solicitate și informații despre tipul bunurilor transportate.
Datele personale nu sunt înregistrate
CNAIR precizează că ancheta nu presupune colectarea sau înregistrarea datelor cu caracter personal. Informațiile obținute sunt folosite exclusiv în scop statistic și tehnic.
„În cadrul acestor anchete, nu sunt colectate și înregistrate date cu caracter personal. Informațiile obținute sunt utilizate exclusiv în scop statistic și tehnic, pentru analiza circulației și fundamentarea viitoarelor proiecte de infrastructură rutieră”, a transmis compania.
Cu alte cuvinte, autoritățile sunt interesate de călătorie și de fluxul de trafic, nu de identitatea persoanei aflate la volan.
La ce vor fi folosite răspunsurile
Informațiile strânse pot arăta, de exemplu, câte vehicule folosesc un anumit traseu, de unde provin acestea, care sunt destinațiile cele mai frecvente și ce rol are un drum în transportul de persoane sau de mărfuri.
„Anchetele de origine – destinație sunt importante pentru identificarea fluxurilor de trafic, a rutelor utilizate și a necesarului de dezvoltare a infrastructurii, contribuind la planificarea și proiectarea viitoarelor investiții de infrastructură mare”, explică CNAIR.
Datele pot deveni astfel o bază pentru proiectarea unor drumuri noi, modernizarea celor existente sau stabilirea priorităților pentru investițiile viitoare. Autoritățile au anunțat că acțiunea va continua în alte trei etape, în diferite puncte de pe rețeaua de drumuri naționale.