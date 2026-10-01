De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite

Anchetele sunt programate în fiecare zi de miercuri, până pe 4 noiembrie, în două intervale orare: între 08:00 și 12:00 și între 14:00 și 18:00.

Scopul nu este verificarea șoferului, ci obținerea unei imagini cât mai clare asupra modului în care se circulă pe drumurile naționale.

Ce întrebări vor primi șoferii

Chestionarul este unul simplu și urmărește în primul rând traseul și motivul călătoriei. Șoferilor li se va cere să spună de unde vin, unde merg și care este scopul deplasării.

Practic, autoritățile încearcă să afle dacă un anumit drum este folosit preponderent pentru navetă, călătorii pe distanțe lungi, transport de mărfuri sau alte tipuri de deplasări.

În cazul vehiculelor destinate transportului de persoane va fi consemnat și numărul de pasageri. Pentru camioane și alte vehicule de transport marfă vor fi solicitate și informații despre tipul bunurilor transportate.

Datele personale nu sunt înregistrate

CNAIR precizează că ancheta nu presupune colectarea sau înregistrarea datelor cu caracter personal. Informațiile obținute sunt folosite exclusiv în scop statistic și tehnic.

„În cadrul acestor anchete, nu sunt colectate și înregistrate date cu caracter personal. Informațiile obținute sunt utilizate exclusiv în scop statistic și tehnic, pentru analiza circulației și fundamentarea viitoarelor proiecte de infrastructură rutieră”, a transmis compania.

Cu alte cuvinte, autoritățile sunt interesate de călătorie și de fluxul de trafic, nu de identitatea persoanei aflate la volan.