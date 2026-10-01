Cum poți reduce factura la încălzire cu până la 10%. Soluția simplă recomandată de specialiști înainte de venirea frigului
Garniturile uzate de la uși și ferestre pot lăsa aerul rece să intre în locuință, chiar și atunci când tâmplăria este închisă. Înlocuirea lor sau montarea unor benzi de etanșare potrivite poate reduce consumul necesar pentru încălzire. Institutul pentru Diversificarea și Economisirea Energiei din Spania, IDAE, a estimat economii de energie de 5–10% pentru etanșarea ușilor și ferestrelor, însă rezultatul depinde de starea locuinței și de pierderile existente.
De ce garniturile pot face diferența la încălzire
Când aerul rece pătrunde prin spațiile dintre rama ferestrei și partea mobilă sau pe sub ușa de la intrare, sistemul de încălzire trebuie să compenseze aceste pierderi. Etanșarea reduce circulația necontrolată a aerului și poate îmbunătăți confortul fără să fie nevoie să ridici temperatura din termostat.
IDAE recomandă, pe pagina sa dedicată economisirii energiei în gospodării, închiderea rosturilor prin care se infiltrează aerul, folosind garnituri, silicon sau alte materiale adecvate. Alegerea depinde de locul intervenției, deoarece o îmbinare fixă și marginea unei ferestre care se deschide au nevoie de soluții diferite.
Economia de energie nu înseamnă automat aceeași reducere procentuală a întregii facturi. Aceasta poate include și consumul pentru apă caldă, gătit sau costuri fixe, care nu scad prin etanșarea ferestrelor.
Într-un exemplu ipotetic, dacă energia folosită exclusiv pentru încălzire costă 800 de lei, o reducere a consumului cu 5–10% ar însemna 40–80 de lei economisiți, la același tarif. Calculul presupune condiții comparabile de utilizare și temperatură, fără să reprezinte o estimare pentru orice apartament.
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Cum verifici pe unde intră aerul rece
Începe cu ferestrele și ușile care dau spre exterior. Uită-te dacă garniturile sunt desprinse, deteriorate sau lipsesc pe anumite porțiuni, apoi verifică dacă simți curent în dreptul ramelor.
Poți apropia de marginea ferestrei închise o bucată subțire de șervețel și urmări dacă se mișcă. Ghidul Building America Solution Center recomandă atât verificarea cu mâna, cât și această metodă pentru identificarea infiltrațiilor.
La uși, urmărește și spațiul de lângă prag. Lumina vizibilă pe sub o ușă exterioară poate indica un gol prin care circulă aerul, iar zgomotele de șuierat în zilele cu vânt pot ajuta la localizarea problemei.
Dacă aerul intră pe lângă rama fixată în perete, o bandă montată pe partea mobilă a ferestrei poate să nu rezolve problema. Infiltrațiile persistente pot necesita verificarea rosturilor de montaj și o intervenție asupra acestora.
Ce alegi și cum montezi etanșarea
Benzile autoadezive din spumă sunt ușor de montat, dar pot avea o durată de utilizare mai redusă. Pentru ferestrele glisante sunt potrivite soluții cu perii, iar pentru partea inferioară a ușilor există profile dedicate.
Dimensiunea garniturii trebuie să corespundă spațiului care trebuie închis. Una prea subțire lasă aerul să treacă, în timp ce una prea groasă poate împiedica închiderea normală a ferestrei sau ușii.
Înainte de montaj, suprafața trebuie curățată și lăsată să se usuce complet. Măsoară și taie materialul, respectă instrucțiunile producătorului, apoi verifică dacă ușa sau fereastra se închide corect.
Etanșarea nu înlocuiește însă ventilarea locuinței. Nu acoperi grilele și deschiderile necesare pentru aerisire sau pentru funcționarea în siguranță a aparatelor pe gaz, deoarece circulația controlată a aerului ajută și la limitarea umezelii și a condensului.
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