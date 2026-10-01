Cum poți reduce factura la încălzire cu până la 10%. Soluția simplă recomandată de specialiști înainte de venirea frigului

IDAE recomandă, pe pagina sa dedicată economisirii energiei în gospodării, închiderea rosturilor prin care se infiltrează aerul, folosind garnituri, silicon sau alte materiale adecvate. Alegerea depinde de locul intervenției, deoarece o îmbinare fixă și marginea unei ferestre care se deschide au nevoie de soluții diferite.

Economia de energie nu înseamnă automat aceeași reducere procentuală a întregii facturi. Aceasta poate include și consumul pentru apă caldă, gătit sau costuri fixe, care nu scad prin etanșarea ferestrelor.

Într-un exemplu ipotetic, dacă energia folosită exclusiv pentru încălzire costă 800 de lei, o reducere a consumului cu 5–10% ar însemna 40–80 de lei economisiți, la același tarif. Calculul presupune condiții comparabile de utilizare și temperatură, fără să reprezinte o estimare pentru orice apartament.

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Cum verifici pe unde intră aerul rece

Începe cu ferestrele și ușile care dau spre exterior. Uită-te dacă garniturile sunt desprinse, deteriorate sau lipsesc pe anumite porțiuni, apoi verifică dacă simți curent în dreptul ramelor.

Poți apropia de marginea ferestrei închise o bucată subțire de șervețel și urmări dacă se mișcă. Ghidul Building America Solution Center recomandă atât verificarea cu mâna, cât și această metodă pentru identificarea infiltrațiilor.

La uși, urmărește și spațiul de lângă prag. Lumina vizibilă pe sub o ușă exterioară poate indica un gol prin care circulă aerul, iar zgomotele de șuierat în zilele cu vânt pot ajuta la localizarea problemei.