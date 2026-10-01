Cum a fost evitată tragedia din avionul Flydubai. Gestul pilotului-erou, rănit grav, care a permis salvarea celor 174 de oameni

Datele analizate ulterior arată o pierdere de aproximativ 14.000 de picioare (peste 4.000 de metri) în mai puțin de 30 de secunde într-una dintre fazele incidentului. Avionul a coborât, a recuperat parțial altitudine și a coborât din nou. Pentru pasageri, senzația a fost apropiată de cea a unei căderi bruște, nu de coborârea normală și controlată dinaintea unei aterizări.

În acel moment, în cabina de pilotaj avea loc o confruntare. Potrivit autorităților israeliene, copilotul l-ar fi atacat pe comandantul Smit Machchhar și ar fi încercat să provoace prăbușirea aeronavei. Flydubai confirmă că a existat o altercație în cockpit, dar subliniază că motivele incidentului nu au fost încă stabilite oficial și cere evitarea concluziilor premature.

Gestul decisiv făcut de pilotul rănit

Smit Machchhar, pilot indian și comandant al zborului, a fost grav rănit în timpul confruntării. În ciuda rănilor, ar fi reușit să deblocheze ușa cabinei, permițând pasagerilor și membrilor echipajului să intervină.

Acesta a fost unul dintre momentele decisive. Odată deschis accesul, mai multe persoane au intrat în cockpit și l-au imobilizat pe celălalt pilot. Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit pe Machchhar un „adevărat erou”, afirmând că reacția sa a contribuit la salvarea celor 174 de persoane aflate la bord.

Machchhar este un pilot experimentat. Potrivit informațiilor publicate despre cariera sa, a lucrat aproximativ 11 ani pentru compania indiană SpiceJet înainte de a se alătura Flydubai în 2022 și a avut inclusiv experiență în pregătirea altor piloți.

Pasagerii au imobilizat suspectul

Intervenția nu s-a oprit la deschiderea cabinei. Pasagerii și membrii echipajului au reușit să îl scoată și să îl imobilizeze pe pilotul suspectat de atac.