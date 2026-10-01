Cum a fost evitată tragedia din avionul Flydubai. Gestul pilotului-erou, rănit grav, care a permis salvarea celor 174 de oameni
O luptă în cabina de pilotaj, o coborâre violentă de mii de metri și câteva minute în care cei aflați la bord nu știau dacă vor supraviețui. Zborul Flydubai FZ1073, care plecase din Dubai spre Tel Aviv, s-a încheiat însă cu o aterizare în siguranță în Arabia Saudită, după intervenția pilotului Smit Machchhar, a unor pasageri și a unui echipaj de rezervă aflat la bord. Autoritățile investighează acum circumstanțele incidentului și motivul atacului.
Avionul a început brusc să piardă altitudine
Zborul FZ1073 se îndrepta spre Tel Aviv când situația s-a schimbat dramatic. Potrivit datelor de urmărire a zborului, aeronava, un Boeing 737 MAX 8, se afla la peste 30.000 de picioare când a început o coborâre extrem de rapidă.
Datele analizate ulterior arată o pierdere de aproximativ 14.000 de picioare (peste 4.000 de metri) în mai puțin de 30 de secunde într-una dintre fazele incidentului. Avionul a coborât, a recuperat parțial altitudine și a coborât din nou. Pentru pasageri, senzația a fost apropiată de cea a unei căderi bruște, nu de coborârea normală și controlată dinaintea unei aterizări.
În acel moment, în cabina de pilotaj avea loc o confruntare. Potrivit autorităților israeliene, copilotul l-ar fi atacat pe comandantul Smit Machchhar și ar fi încercat să provoace prăbușirea aeronavei. Flydubai confirmă că a existat o altercație în cockpit, dar subliniază că motivele incidentului nu au fost încă stabilite oficial și cere evitarea concluziilor premature.
Gestul decisiv făcut de pilotul rănit
Smit Machchhar, pilot indian și comandant al zborului, a fost grav rănit în timpul confruntării. În ciuda rănilor, ar fi reușit să deblocheze ușa cabinei, permițând pasagerilor și membrilor echipajului să intervină.
Acesta a fost unul dintre momentele decisive. Odată deschis accesul, mai multe persoane au intrat în cockpit și l-au imobilizat pe celălalt pilot. Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit pe Machchhar un „adevărat erou”, afirmând că reacția sa a contribuit la salvarea celor 174 de persoane aflate la bord.
Machchhar este un pilot experimentat. Potrivit informațiilor publicate despre cariera sa, a lucrat aproximativ 11 ani pentru compania indiană SpiceJet înainte de a se alătura Flydubai în 2022 și a avut inclusiv experiență în pregătirea altor piloți.
Pasagerii au imobilizat suspectul
Intervenția nu s-a oprit la deschiderea cabinei. Pasagerii și membrii echipajului au reușit să îl scoată și să îl imobilizeze pe pilotul suspectat de atac.
Printre cei care au intervenit s-a aflat pasagerul Yaniv Hayoun. Un medic stomatolog aflat la bord, Shota Musaev, a acordat apoi primul ajutor pilotului rănit și a contribuit la stabilizarea acestuia până la aterizare.
În același timp, aeronava trebuia readusă sub control. Situația a avut un element providențial: la bord se afla un echipaj Flydubai suplimentar, format din piloți calificați.
Passengers are waiting in Saudi Arabia for a replacement aircraft. Some have blood-stained shirts.
Source: N12 https://t.co/VnMBJfO0GX
— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
Cine a aterizat, de fapt, avionul
După imobilizarea suspectului, piloții Flydubai aflați la bord ca echipaj de rezervă au preluat comenzile aeronavei. Ei au stabilizat avionul și l-au redirecționat către aeroportul Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.
Flydubai a confirmat că echipajul aflat în serviciu și transportat la bord a securizat aeronava și că aceasta a aterizat în siguranță la Tabuk. Toți pasagerii și membrii echipajului au fost contabilizați, iar compania a trimis ulterior aeronave de înlocuire pentru continuarea călătoriei.
Pilotul rănit a fost transportat la spital și a fost operat, starea sa fiind ulterior descrisă drept stabilă.
Ce încearcă anchetatorii să afle
Cazul ridică acum întrebări importante. Anchetatorii trebuie să stabilească exact cum a început confruntarea, ce s-a întâmplat la comenzile avionului în timpul coborârii și care a fost motivul atacului.
Vor fi esențiale înregistratorul de date de zbor, cunoscut drept una dintre „cutiile negre”, și înregistratorul vocilor din cockpit. Primul poate arăta comenzile și parametrii aeronavei, iar cel de-al doilea poate ajuta la reconstruirea conversațiilor și zgomotelor din cabina de pilotaj.
Suspectul se află în custodia autorităților saudite, iar motivul său nu a fost stabilit public. Flydubai insistă că explicația incidentului trebuie lăsată în seama anchetei oficiale.
Cert este deocamdată deznodământul: după o coborâre dramatică și o confruntare în cockpit, aeronava a fost readusă sub control și a aterizat în siguranță. Salvarea celor aflați la bord a fost rezultatul unui lanț de intervenții, de la reacția pilotului Smit Machchhar, care a permis accesul în cabină, la pasagerii care au imobilizat suspectul și până la piloții de rezervă care au preluat comenzile și au dus avionul la sol